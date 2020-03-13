[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



Ситуация

Мы справимся

В Норильске зафиксировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим глава Норильска Ринат Ахметчин обратился к горожанам.

Фото: Глава Норильска Ринат Ахметчин: «Я требую! Оставайтесь дома!» 1 апреля при проведении тестов на выявление коронавируса в Норильске были выявлены два инфицированных человека. Многие сейчас думают, что нужно было закрыть аэропорт — никого не впускать и не выпускать. К сожалению, прекратить авиасообщение муниципальная власть не в силах. Хотя не буду отрицать: я пытался добиться принятия подобного решения. Но сейчас не о том, что мы могли сделать. Сейчас о том, что мы можем сделать. К решению губернатора Красноярского края о том, что жители могут выходить из дома только при острой необходимости, очень многие отнеслись без должной сознательности. Наверняка всем казалось, что коронавирус — это то, что происходит очень далеко и не с нами. Яркий пример: полиция уже обнаружила факты несоблюдения карантина. То есть потенциальный носитель вируса покинул место самоизоляции, совершенно не задумываясь о последствиях. Сегодня важно помнить, что инфекция уже здесь, она рядом с нами. Я требую! Оставайтесь дома! Если вы днём работаете дистанционно, ваши дети на домашнем обучении, но вечером вы выходите гулять, собираетесь с друзьями, то вы, ваша семья, ваши близкие — в зоне риска. От коронавируса не защищён никто. Не думаете о себе? Подумайте о других. А мы в свою очередь будем думать о лечении больных и о том, как остановить распространение вируса. Уверен, информация о двух инфицированных подействует на вас куда сильнее, чем моё обращение. Берегите себя и тех, кто рядом. Сегодня это важно, как никогда.



Мария Васильева Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ





Фото: Аквапарк, фитнес-клуб и фуд-корт в «Арене» закрыты Норильск, как и весь Красноярский край, перешёл в режим самоизоляции. Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал Указ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе жителям предписывается не покидать свои дома, за исключением таких случаев, как: — следование на работу и с работы или к месту другой деятельности, которая не приостановлена; — визиты за покупками в ближайший работающий магазин или аптеку; — обращение за экстренной медицинской помощью; — прогулка с домашними животными в радиусе 100 метров от дома; — вынос мусора; — а также в иных экстренных случаях. Жители Красноярского края должны соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метра в общественных местах и в транспорте. Все структуры, деятельность которых не приостановлена — как государственные, так и частные, — должны обеспечить возможность социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки. Глава региона потребовал от правительства края представить предложения по материальной поддержке для тех, кто остался без работы в период самоизоляции, и о мерах поддержки «деловой активности». Кроме этого в указе перечислены требования к краевым министерствам в установленные сроки решить ряд вопросов. Так, минтрансу предстоит разработать схему продления сроков действия социальных транспортных карт. Министерство соцполитики края должно предложить порядок выплат назначенных ранее гражданам мер социальной поддержки без предъявления документов. Минобразования совместно с муниципалитетами проработают вопрос об обеспечении на дому продуктовыми наборами взамен горячего питания тех школьников, которые имеют право на соответствующую меру социальной поддержки. Полный текст указа опубликован на сайте zakon.krskstate.ru. Распоряжение вступило в силу 1 апреля. Фото: В подъездах должны мыть не только полы, но и перила По домам Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва рассказала, что до особого распоряжения все норильские школы переходят на дистанционное обучение. – Я ознакомилась с интернет–платформами, на которых идёт онлайн–обучение, и отмечу, что это полноценные занятия — с домашними, классными работами и контрольными, выполнение которых отслеживается учителем, — пояснила она. Наталья Коростелева подтвердила, что в Норильске отменены все массовые городские мероприятия, закрыты культурные и спортивные учреждения — как того требовало распоряжение главного санитарного врача по городу Норильску и Таймырскому Долгано–Ненецкому муниципальному району. Она ещё раз обратила внимание норильчан на то, что оставаться дома в течение 14 дней рекомендовано всем, кто вернулся в город с материка, даже если границу России они не пересекали. – Перед тем, как оказаться в Норильске, они в любом случае находились в крупных аэропортах, где контактировали со многими людьми, — пояснила заместитель главы Норильска, — поэтому отсидеться дома просто необходимо. Продолжая тему, Наталья Коростелёва рассказала, чего ждать работникам бюджетных учреждений, которые должны были в апреле–мае отдыхать в санаториях по путёвкам от администрации города: – Деятельность санаториев приостановлена. На какой срок — неизвестно. Но мы договорились с руководителями этих учреждений о том, чтобы сроки отдыха норильчан были перенесены, — заверила она. Фото: Помочь норильчанам с покупкой продуктов способны волонтёры Бизнес–курс В соответствии с указом губернатора Красноярского края в Норильске приостановлена деятельность многих коммерческих предприятий, напомнила заместитель главы по собственности и развитию предпринимательства Елена Надточая. То, как исполняется указ, проверяют сотрудники управления потребительского рынка и услуг, Роспотребнадзора и полиции. Продолжившим работу предпринимателям были выданы предписания. Пока замечаний к ним нет. Понимая, что норильские коммерсанты, вынужденно теряющие прибыль, оказались в крайне тяжёлых условиях, администрация города совместно с Агентством развития Норильска открыла для них горячую линию. – Мы проводим анализ поступивших обращений, чтобы понять, какие меры на местном уровне мы можем принять, — рассказала Елена Надточая. — Возможно, удастся ввести «каникулы» по арендной плате. Но окончательно руководство города сможет определиться, когда решение о мерах поддержки малого предпринимательства примет субъект Федерации, поскольку в этом вопросе нужен единый подход на территории всего края. Представители малого и среднего бизнеса могут обращаться на горячую линию с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по телефону 8–913–499–08–01 и в любое время по электронной почте businessarn@mail.ru. Для оперативной связи в письме необходимо указать контактный номер телефона. Фото: Все норильские школы перешли на дистанционное обучение На поверхности Заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин отметил, что все управляющие компании Норильска стали чаще и тщательнее проводить санитарную обработку подъездов жилых домов. Дезинфицирующими средствами моют не только полы, но и перила, кнопки лифта, дверные ручки, дверцы почтовых ящиков. Он заверил, что недостатка в средствах дезинфекции у управляющих компаний нет. Особо он подчеркнул, что вопрос о дополнительной оплате населением усиленной обработки подъездов не стоит, так как эти услуги оказываются в рамках текущей деятельности УК. В ближайшее время во всех подъездах города появятся плакаты с подробными рекомендациями по профилактике коронавируса. – Просим норильчан бережно относиться к этим разъясняющим материалам, чтобы как можно больше людей узнали важную информацию, — обратился к горожанам Николай Жигулин. Личный приём граждан управляющие компании сейчас не ведут, но любой вопрос специалистам можно задать по телефону либо через сайт УК. Аварийные бригады работают в штатном режиме и всегда готовы оказать жильцам квалифицированную помощь. Сигналы точного времени Заместитель главы Норильска по общим вопросам Николай Тимофеев рассказал о работе ситуационного центра, созданного для консолидации всей информации, касающейся коронавируса. Вопросы, полученные от горожан, помогут лучше понять, что их волнует больше всего, и принять соответствующие меры для нормализации обстановки. В первые дни граждане интересовались, как будут работать аэропорт и детские сады. Также поступают жалобы на тех, кто, прилетев с материка или из заграницы, нарушает режим самоизоляции. Информация о нерадивых путешественниках передаётся в правоохранительные органы. – Задача ситуационного центра — выстроить коммуникацию со всеми службами города, — подчеркнул Николай Тимофеев. Телефон горячей линии 437-157. Взаимная поддержка Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин рассказал журналистам «Северного города», что для решения оперативных вопросов, связанных с предотвращением распространения новой инфекции в «Норникеле» создан штаб под руководством президента компании. Такой же штаб создан при главе Норильска, в его состав вошли руководители градообразующего предприятия. Это позволяет действовать максимально согласованно и эффективно. – Норильск и «Норникель» неотделимы друг от друга, а сейчас, в условиях всё осложняющейся эпидемиологической обстановки, взаимная поддержка важна как никогда, — подчеркнул Уткин. — Компания оказывает финансовую и организационную помощь в дооборудовании резервных мощностей городской системы здравоохранения, а также обеспечивает персонал медицинских учреждений специальными масками повышенного уровня защиты. Я хочу обратиться ко всем жителям с просьбой выполнять рекомендации по профилактике заражения, минимизировать контакты с окружающими, следить за официальными новостями, заботиться о здоровье — своём и своих близких. Потому что все профилактические меры, предпринимаемые и городскими властями, и Заполярным филиалом, могут быть сведены к нулю, если жители Норильска будут безответственно относиться к соблюдению ограничений.



Надежда Сидор Фото Ирины ЯРИНСКОЙ, Владимира МАКУШКИНА и Анны ПОГОДИНОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 1 апреля при проведении тестов на выявление коронавируса в Норильске были выявлены два инфицированных человека. А сейчас их уже пять. Все пациенты находятся в городской больнице №2. В городе в связи с этим проводятся все необходимые мероприятия.Многие сейчас думают, что нужно было закрыть аэропорт — никого не впускать и не выпускать. К сожалению, прекратить авиасообщение муниципальная власть не в силах. Хотя не буду отрицать: я пытался добиться принятия подобного решения.Но сейчас не о том, что мы могли сделать. Сейчас о том, что мы можем сделать.К решению губернатора Красноярского края о том, что жители могут выходить из дома только при острой необходимости, очень многие отнеслись без должной сознательности. Наверняка всем казалось, что коронавирус — это то, что происходит очень далеко и не с нами. Яркий пример: полиция уже обнаружила факты несоблюдения карантина. То есть потенциальный носитель вируса покинул место самоизоляции, совершенно не задумываясь о последствиях.Сегодня важно помнить, что инфекция уже здесь, она рядом с нами. Я требую! Оставайтесь дома! Если вы днём работаете дистанционно, ваши дети на домашнем обучении, но вечером вы выходите гулять, собираетесь с друзьями, то вы, ваша семья, ваши близкие — в зоне риска. От коронавируса не защищён никто. Не думаете о себе? Подумайте о других. А мы в свою очередь будем думать о лечении больных и о том, как остановить распространение вируса.Уверен, информация о двух инфицированных подействует на вас куда сильнее, чем моё обращение. Берегите себя и тех, кто рядом. Сегодня это важно, как никогда.Норильск, как и весь Красноярский край, перешёл в режим самоизоляции.Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал Указ «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края».Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе жителям предписывается не покидать свои дома, за исключением таких случаев, как:— следование на работу и с работы или к месту другой деятельности, которая не приостановлена;— визиты за покупками в ближайший работающий магазин или аптеку;— обращение за экстренной медицинской помощью;— прогулка с домашними животными в радиусе 100 метров от дома;— вынос мусора;— а также в иных экстренных случаях.Жители Красноярского края должны соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метра в общественных местах и в транспорте. Все структуры, деятельность которых не приостановлена — как государственные, так и частные, — должны обеспечить возможность социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной разметки.Глава региона потребовал от правительства края представить предложения по материальной поддержке для тех, кто остался без работы в период самоизоляции, и о мерах поддержки «деловой активности».Кроме этого в указе перечислены требования к краевым министерствам в установленные сроки решить ряд вопросов. Так, минтрансу предстоит разработать схему продления сроков действия социальных транспортных карт. Министерство соцполитики края должно предложить порядок выплат назначенных ранее гражданам мер социальной поддержки без предъявления документов. Минобразования совместно с муниципалитетами проработают вопрос об обеспечении на дому продуктовыми наборами взамен горячего питания тех школьников, которые имеют право на соответствующую меру социальной поддержки.Полный текст указа опубликован на сайте zakon.krskstate.ru. Распоряжение вступило в силу 1 апреля.Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва рассказала, что до особого распоряжения все норильские школы переходят на дистанционное обучение.– Я ознакомилась с интернет–платформами, на которых идёт онлайн–обучение, и отмечу, что это полноценные занятия — с домашними, классными работами и контрольными, выполнение которых отслеживается учителем, — пояснила она.Наталья Коростелева подтвердила, что в Норильске отменены все массовые городские мероприятия, закрыты культурные и спортивные учреждения — как того требовало распоряжение главного санитарного врача по городу Норильску и Таймырскому Долгано–Ненецкому муниципальному району. Она ещё раз обратила внимание норильчан на то, что оставаться дома в течение 14 дней рекомендовано всем, кто вернулся в город с материка, даже если границу России они не пересекали.– Перед тем, как оказаться в Норильске, они в любом случае находились в крупных аэропортах, где контактировали со многими людьми, — пояснила заместитель главы Норильска, — поэтому отсидеться дома просто необходимо.Продолжая тему, Наталья Коростелёва рассказала, чего ждать работникам бюджетных учреждений, которые должны были в апреле–мае отдыхать в санаториях по путёвкам от администрации города:– Деятельность санаториев приостановлена. На какой срок — неизвестно. Но мы договорились с руководителями этих учреждений о том, чтобы сроки отдыха норильчан были перенесены, — заверила она.В соответствии с указом губернатора Красноярского края в Норильске приостановлена деятельность многих коммерческих предприятий, напомнила заместитель главы по собственности и развитию предпринимательства Елена Надточая. То, как исполняется указ, проверяют сотрудники управления потребительского рынка и услуг, Роспотребнадзора и полиции. Продолжившим работу предпринимателям были выданы предписания. Пока замечаний к ним нет.Понимая, что норильские коммерсанты, вынужденно теряющие прибыль, оказались в крайне тяжёлых условиях, администрация города совместно с Агентством развития Норильска открыла для них горячую линию.– Мы проводим анализ поступивших обращений, чтобы понять, какие меры на местном уровне мы можем принять, — рассказала Елена Надточая. — Возможно, удастся ввести «каникулы» по арендной плате. Но окончательно руководство города сможет определиться, когда решение о мерах поддержки малого предпринимательства примет субъект Федерации, поскольку в этом вопросе нужен единый подход на территории всего края.Представители малого и среднего бизнеса могут обращаться на горячую линию с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 по телефону 8–913–499–08–01 и в любое время по электронной почте businessarn@mail.ru. Для оперативной связи в письме необходимо указать контактный номер телефона.Заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин отметил, что все управляющие компании Норильска стали чаще и тщательнее проводить санитарную обработку подъездов жилых домов. Дезинфицирующими средствами моют не только полы, но и перила, кнопки лифта, дверные ручки, дверцы почтовых ящиков. Он заверил, что недостатка в средствах дезинфекции у управляющих компаний нет. Особо он подчеркнул, что вопрос о дополнительной оплате населением усиленной обработки подъездов не стоит, так как эти услуги оказываются в рамках текущей деятельности УК.В ближайшее время во всех подъездах города появятся плакаты с подробными рекомендациями по профилактике коронавируса.– Просим норильчан бережно относиться к этим разъясняющим материалам, чтобы как можно больше людей узнали важную информацию, — обратился к горожанам Николай Жигулин.Личный приём граждан управляющие компании сейчас не ведут, но любой вопрос специалистам можно задать по телефону либо через сайт УК. Аварийные бригады работают в штатном режиме и всегда готовы оказать жильцам квалифицированную помощь.Заместитель главы Норильска по общим вопросам Николай Тимофеев рассказал о работе ситуационного центра, созданного для консолидации всей информации, касающейся коронавируса. Вопросы, полученные от горожан, помогут лучше понять, что их волнует больше всего, и принять соответствующие меры для нормализации обстановки.В первые дни граждане интересовались, как будут работать аэропорт и детские сады. Также поступают жалобы на тех, кто, прилетев с материка или из заграницы, нарушает режим самоизоляции. Информация о нерадивых путешественниках передаётся в правоохранительные органы.– Задача ситуационного центра — выстроить коммуникацию со всеми службами города, — подчеркнул Николай Тимофеев.Телефон горячей линии 437-157.Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин рассказал журналистам «Северного города», что для решения оперативных вопросов, связанных с предотвращением распространения новой инфекции в «Норникеле» создан штаб под руководством президента компании. Такой же штаб создан при главе Норильска, в его состав вошли руководители градообразующего предприятия. Это позволяет действовать максимально согласованно и эффективно.– Норильск и «Норникель» неотделимы друг от друга, а сейчас, в условиях всё осложняющейся эпидемиологической обстановки, взаимная поддержка важна как никогда, — подчеркнул Уткин. — Компания оказывает финансовую и организационную помощь в дооборудовании резервных мощностей городской системы здравоохранения, а также обеспечивает персонал медицинских учреждений специальными масками повышенного уровня защиты.Я хочу обратиться ко всем жителям с просьбой выполнять рекомендации по профилактике заражения, минимизировать контакты с окружающими, следить за официальными новостями, заботиться о здоровье — своём и своих близких. Потому что все профилактические меры, предпринимаемые и городскими властями, и Заполярным филиалом, могут быть сведены к нулю, если жители Норильска будут безответственно относиться к соблюдению ограничений.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















