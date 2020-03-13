[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



Промышленный словарь

Месторождение полезных ископаемых... ...МСФО

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Месторождение полезных ископаемых — скопление минерального вещества на поверхности или в недрах Земли по количеству, качеству и условиям залегания пригодного для промышленного использования. «Норникель» обладает значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на высоком уровне за счёт существенных минеральных ресурсов в действующих месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений. Перспективы развития горных работ связаны с невскрытыми пока залежами богатых руд, а также с горизонтами вкрапленных и медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию. К проектам развития относится Масловское месторождение, которое расположено в Норильском промышленном районе в 12 км к югу от месторождения «Норильск–1». ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа — российская универсальная биржа, существовавшая в период 1992 — 2011 годов, в декабре 2011 года объединилась с РТС в ММВБ–РТС (с 2012 года — Московская биржа). Изначально специализировалась на валютных аукционах, впоследствии была открыта фондовая площадка, где велись торги по ценным бумагам около 700 российских эмитентов с общей капитализацией в пиковые периоды до 17 трлн руб. (более $500 млрд). Ценные бумаги «Норникеля» являются наиболее ликвидным инструментом на российском и зарубежном фондовых рынках. В России акции компании "Норильский никель" включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа» а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт–Петербургская биржа» под единым государственным номером: 1–01–40155–F от 12 декабря 2006 года. МСФО – Международные стандарты финансовой отчётности. Единые стандарты позволяют оценивать и сравнивать результаты деятельности различных компаний, в том числе на международном уровне, более эффективно. "Норникель" публикует свою консолидированную финансовую отчетность за полгода и год в рублях и долларах США раздельно. В этих документах компании содержатся заявления об ответственности её руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчётности, аудиторское заключение, консолидированный отчёт о прибылях и убытках, о совокупном доходе, финансовом положении, движении денежных средств, изменениях в капитале и некоторые другие позиции.



Денис Кожевников Фото Елены ХУДАНОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — скопление минерального вещества на поверхности или в недрах Земли по количеству, качеству и условиям залегания пригодного для промышленного использования. «Норникель» обладает значительным потенциалом для поддержания экономических запасов руды на высоком уровне за счёт существенных минеральных ресурсов в действующих месторождениях. Для восполнения отрабатываемых запасов богатых и медистых руд на действующих рудниках в основном используются предполагаемые ресурсы на флангах эксплуатируемых месторождений. Перспективы развития горных работ связаны с невскрытыми пока залежами богатых руд, а также с горизонтами вкрапленных и медистых руд, которые будут последовательно и интенсивно вовлекаться в эксплуатацию. К проектам развития относится Масловское месторождение, которое расположено в Норильском промышленном районе в 12 км к югу от месторождения «Норильск–1».— Московская межбанковская валютная биржа — российская универсальная биржа, существовавшая в период 1992 — 2011 годов, в декабре 2011 года объединилась с РТС в ММВБ–РТС (с 2012 года — Московская биржа). Изначально специализировалась на валютных аукционах, впоследствии была открыта фондовая площадка, где велись торги по ценным бумагам около 700 российских эмитентов с общей капитализацией в пиковые периоды до 17 трлн руб. (более $500 млрд). Ценные бумаги «Норникеля» являются наиболее ликвидным инструментом на российском и зарубежном фондовых рынках. В России акции компании "Норильский никель" включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа» а также в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО «Санкт–Петербургская биржа» под единым государственным номером: 1–01–40155–F от 12 декабря 2006 года.– Международные стандарты финансовой отчётности. Единые стандарты позволяют оценивать и сравнивать результаты деятельности различных компаний, в том числе на международном уровне, более эффективно. "Норникель" публикует свою консолидированную финансовую отчетность за полгода и год в рублях и долларах США раздельно. В этих документах компании содержатся заявления об ответственности её руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчётности, аудиторское заключение, консолидированный отчёт о прибылях и убытках, о совокупном доходе, финансовом положении, движении денежных средств, изменениях в капитале и некоторые другие позиции.

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