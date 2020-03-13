[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



ЖКХ

Светлые головы

«Наша деятельность — отправная точка, с которой начинается день у всех людей. И если наши специалисты не сделают свою работу, недовольными останутся все жители города, которых это затронет», — говорит начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко.

Фото: Константин Купреенко: «Работа в службе ЖКХ – тяжелый труд» Всё начинается с жилищно–коммунального хозяйства. Привычный повседневный уровень нашего комфорта обеспечивается колоссальным трудом работников этой сферы: умыться, заварить кофе, посмотреть телевизор, вызвать такси прямо к расчищенному подъезду... Чтобы мы могли с хорошим настроением пойти на работу, круглый год свою службу несут работники ЖКХ, обеспечивая наши дома теплом, водой и светом. – Если бы мне лет 15 назад сказали, что я буду работать в этой сфере, я бы, мягко говоря, не поверил. Ведь это тяжёлый труд: лазить по крышам, спускаться в подвалы, коллекторы. Промокший сварщик, который устраняет последствия прорыва на теплосетях в 50–градусный мороз, не может сказать, что не хочет этого делать. Более того, он не имеет права на ошибку, — поясняет Константин Купреенко. Под его руководством в управлении городского хозяйства сегодня работают 32 сотрудника, призванные контролировать чёткое исполнение всех норм и правил, по которым действует в городе вся сфера ЖКХ. Их работу нельзя назвать кабинетной. За столом, обрабатывая обращения граждан или готовя необходимые пакеты документов, они проводят меньше половины своего рабочего времени. В основном они на «полевых» выездах: с проверками и обследованиями на свалках, в подвалах, на крышах или во дворах — в любую погоду. Управление состоит из семи отделов, которые отвечают за ту или иную сферу ЖКХ. Отдел экологии контролирует своевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов, озеленение города, а также заключение контрактов на создание приютов для бездомных животных. В ведении дорожного отдела – мониторинг и разработка нормативных документов по уличной дорожной сети. Специалисты отдела электроэнергии и автоматизации и отдела теплоэнергетики занимаются вопросами взаимодействия между НТЭК и МУП «КОС» и их потребителями. Отдел транспорта контролирует работу как муниципального НПОПАТ, так и коммерческих предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками. Пожалуй, самое трудное направление досталось отделу муниципального жилищного контроля. Это те специалисты, которые осуществляют надзор за работой управляющих компаний. Они проводят плановые и внеплановые проверки, следят за соблюдением норм закона, а также отрабатывают обращения норильчан. Все они — знатоки своего дела, имеющие богатый практический опыт. – Работа эта тяжелая, требующая очень хороших познаний в части жилищного законодательства. Все сотрудники отдела муниципального жилищного контроля недавно прошли аттестацию и подтвердили своё звание квалифицированных специалистов. К ним предъявляются высокие требования, обязательно наличие образования в сфере гражданского строительства и теплоэнергетики. Плюс знания в области юриспруденции и экономики. Но прежде всего — прикладные навыки, умение читать паспорта объектов. Когда наш специалист выходит на проверку, чтобы зафиксировать нарушение, он обязан знать, как этот процесс должен быть организован по всем правилам. На каждого сотрудника приходится порядка 300 нормативно–правовых документов, регулирующих различные нормы: СанПиНы, ГОСТы, разнообразные постановления. В управление городского хозяйства администрации Норильска ежегодно поступает примерно тысяча обращений. За каждым стоит проверка, выезд на объект, контроль, запрос документов. Характер обращений, как правило, зависит от сезона. Зимой норильчане чаще жалуются на отсутствие тепла в домах и несвоевременную уборку снега. Летом обращаются по поводу вывоза твёрдых коммунальных отходов, уборки территорий и появления грызунов. Есть и внесезонные обращения: засор канализации, потухшие лампочки в подъездах, разъяснения по поводу перерасчётов и дополнительных начислений. На то, чтобы отработать обращение гражданина, у специалиста есть 30 дней, но на практике всё зависит от характера проблемы. Например, вопрос из разряда выкрученных лампочек решается оперативно, достаточно связаться с управляющей компанией. Когда проблема заключается в состоянии конструкций, сетей или энергетики, времени на все необходимые процедуры уходит больше. – Я всё время спрашиваю жителей, которые приходят на приём: «У вас есть на руках договор, заключённый с управляющей компанией?» Чтобы заявлять, что УК что–либо не выполняет, надо прежде всего понять, что она должна делать и с какой периодичностью. Да, бывают обращения, когда житель вовремя что–то заметил и благодаря этому мы оперативно отреагировали. Но во многих случаях проблему можно решить, просто обратившись в свою УК. Предписание управления городского хозяйства обязательно к исполнению. Если недостатки не устранены, специалисты готовят пакет документов в вышестоящие инстанции — в Стройнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру, суд. Далее, в зависимости от нарушения, будут последствия, вплоть до лишения управляющей компании лицензии по конкретному дому. – Своим коллегам, равно как всем работникам сферы ЖКХ, я в первую очередь хочу пожелать терпения, – добавляет Константин Купреенко. – А ещё развиваться, изучать документы, совершенствовать свои навыки и оставаться профессионалами. Поддерживать тот достойный уровень, который уже, несомненно, есть.



Надежда Петрова Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Всё начинается с жилищно–коммунального хозяйства. Привычный повседневный уровень нашего комфорта обеспечивается колоссальным трудом работников этой сферы: умыться, заварить кофе, посмотреть телевизор, вызвать такси прямо к расчищенному подъезду... Чтобы мы могли с хорошим настроением пойти на работу, круглый год свою службу несут работники ЖКХ, обеспечивая наши дома теплом, водой и светом.– Если бы мне лет 15 назад сказали, что я буду работать в этой сфере, я бы, мягко говоря, не поверил. Ведь это тяжёлый труд: лазить по крышам, спускаться в подвалы, коллекторы. Промокший сварщик, который устраняет последствия прорыва на теплосетях в 50–градусный мороз, не может сказать, что не хочет этого делать. Более того, он не имеет права на ошибку, — поясняет Константин Купреенко.Под его руководством в управлении городского хозяйства сегодня работают 32 сотрудника, призванные контролировать чёткое исполнение всех норм и правил, по которым действует в городе вся сфера ЖКХ. Их работу нельзя назвать кабинетной. За столом, обрабатывая обращения граждан или готовя необходимые пакеты документов, они проводят меньше половины своего рабочего времени. В основном они на «полевых» выездах: с проверками и обследованиями на свалках, в подвалах, на крышах или во дворах — в любую погоду.Управление состоит из семи отделов, которые отвечают за ту или иную сферу ЖКХ. Отдел экологии контролирует своевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов, озеленение города, а также заключение контрактов на создание приютов для бездомных животных. В ведении дорожного отдела – мониторинг и разработка нормативных документов по уличной дорожной сети. Специалисты отдела электроэнергии и автоматизации и отдела теплоэнергетики занимаются вопросами взаимодействия между НТЭК и МУП «КОС» и их потребителями. Отдел транспорта контролирует работу как муниципального НПОПАТ, так и коммерческих предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками.Пожалуй, самое трудное направление досталось отделу муниципального жилищного контроля. Это те специалисты, которые осуществляют надзор за работой управляющих компаний. Они проводят плановые и внеплановые проверки, следят за соблюдением норм закона, а также отрабатывают обращения норильчан. Все они — знатоки своего дела, имеющие богатый практический опыт.– Работа эта тяжелая, требующая очень хороших познаний в части жилищного законодательства. Все сотрудники отдела муниципального жилищного контроля недавно прошли аттестацию и подтвердили своё звание квалифицированных специалистов. К ним предъявляются высокие требования, обязательно наличие образования в сфере гражданского строительства и теплоэнергетики. Плюс знания в области юриспруденции и экономики. Но прежде всего — прикладные навыки, умение читать паспорта объектов. Когда наш специалист выходит на проверку, чтобы зафиксировать нарушение, он обязан знать, как этот процесс должен быть организован по всем правилам. На каждого сотрудника приходится порядка 300 нормативно–правовых документов, регулирующих различные нормы: СанПиНы, ГОСТы, разнообразные постановления.В управление городского хозяйства администрации Норильска ежегодно поступает примерно тысяча обращений. За каждым стоит проверка, выезд на объект, контроль, запрос документов. Характер обращений, как правило, зависит от сезона. Зимой норильчане чаще жалуются на отсутствие тепла в домах и несвоевременную уборку снега. Летом обращаются по поводу вывоза твёрдых коммунальных отходов, уборки территорий и появления грызунов. Есть и внесезонные обращения: засор канализации, потухшие лампочки в подъездах, разъяснения по поводу перерасчётов и дополнительных начислений.На то, чтобы отработать обращение гражданина, у специалиста есть 30 дней, но на практике всё зависит от характера проблемы. Например, вопрос из разряда выкрученных лампочек решается оперативно, достаточно связаться с управляющей компанией. Когда проблема заключается в состоянии конструкций, сетей или энергетики, времени на все необходимые процедуры уходит больше.– Я всё время спрашиваю жителей, которые приходят на приём: «У вас есть на руках договор, заключённый с управляющей компанией?» Чтобы заявлять, что УК что–либо не выполняет, надо прежде всего понять, что она должна делать и с какой периодичностью. Да, бывают обращения, когда житель вовремя что–то заметил и благодаря этому мы оперативно отреагировали. Но во многих случаях проблему можно решить, просто обратившись в свою УК.Предписание управления городского хозяйства обязательно к исполнению. Если недостатки не устранены, специалисты готовят пакет документов в вышестоящие инстанции — в Стройнадзор, Роспотребнадзор, прокуратуру, суд. Далее, в зависимости от нарушения, будут последствия, вплоть до лишения управляющей компании лицензии по конкретному дому.– Своим коллегам, равно как всем работникам сферы ЖКХ, я в первую очередь хочу пожелать терпения, – добавляет Константин Купреенко. – А ещё развиваться, изучать документы, совершенствовать свои навыки и оставаться профессионалами. Поддерживать тот достойный уровень, который уже, несомненно, есть.

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