[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



НАШИ ЛЮДИ

Перфекционист в кубе

Заведующая отделом развития Музея Норильска Анна Рахматулина вошла в число победителей конкурса «Музейный десант» Благотворительного фонда Владимира Потанина. «Заполярная Правда» расспросила об этом и саму героиню, и директора Музея Норильска Наталью Федянину.

Фото: Анна Рахматулина — Анна — очень трудолюбивый и целеустремлённый человек, — говорит Наталья Федянина. — За порученное ей дело можно быть спокойной — она перфекционист в кубе. Сейчас в команде взаимопонимание на таком уровне, что и говорить много не нужно. Анна быстро растёт и как менеджер проектов, и как музейщик – с огромным интересом отнеслась к музейному делу. За три года работы здесь она разобралась во многих профессиональных вопросах. Особая сфера её ответственности — координация деятельности музейной резиденции PolArt, коммуникационные проекты, современное искусство. Её способность быстро учиться, впитывать, внимательно слушать и слышать необходима для успешного роста в профессии. И потому так важно, что впереди у Ани Рахматулиной — очередная стажировка, связанная с победой в конкурсе. Профессиональные образовательные программы Благотворительного фонда Владимира Потанина дают не только знания, обмен опытом, но и связи с коллегами, профессиональные контакты — то, чего ей не хватает для движения вперёд. Я сама не раз побеждала в конкурсе «Музейный десант», завотделом научной информации Лариса Коробенина выиграла в прошлом году. Знаю, как ценно для музея участие специалистов в таких стажировках. Конечно, «Заполярке» было интересно расспросить и саму Анну о её личной норильской истории, любимой работе в музее. — Я родилась в Красноярске в 1993 году. А в восемь месяцев мама привезла меня в Норильск. Училась в школе № 3, занималась в детской телестудии «Перемена». По специальности «тележурналистика» окончила университет в Белгороде. Успела поработать там редактором на медиапортале, посвящённом культуре. А в 2015–м вернулась в Норильск. Приняла первое предложение о трудоустройстве, с большим интересом полтора года трудилась старшим администратором в службе зрителей в Заполярном драматическом. — А как пришла в музейное дело? — Меня пригласили работать методистом в Музей Норильска в апреле 2017–го. Он принял сразу: это было счастье — попасть в активно развивающуюся организацию под руководство Натальи Федяниной. Уже через год предложили стать заведующей отделом развития — это, можно сказать, и музейное СМИ, и PR–служба, и event–менеджмент. Мы занимаемся продвижением в соцсетях, проводим социсследования, ведём проектную деятельность, работаем с сайтом, осваиваем фотографию и видеосъёмку и решаем ещё много других задач. Мы готовы подхватить почти любую работу, быстро сориентироваться, изучить и действовать. Займёмся обновлением музейного сайта, отвечающего всем современным требованиям. Разработаем и запишем несколько тематических циклов авторских экскурсий. Сейчас все поездки и большие проекты приходится переносить на осень, и вообще перестраивать всё. Это главный вызов, который, я думаю, приведёт к более стремительному развитию нового музейного медиа. — Прошлой осенью вы стали студенткой кураторской школы NEMOSKVА Государственного центра современного искусства... — Это большая удача – стать одним из 20 её победителей. Первая школа прошла под темой «Искусство документа: поэтика свидетельства» в городе Сатке Челябинской области. Образовательная программа была ориентирована на специфику региональной работы и рассчитана на кураторов и исследователей, которые включены в локальную художественную среду и заинтересованы в её развитии. Преподавателями были известные международные и российские кураторы. Некоторых мне удалось там вдохновить идеей PolArt, и возможно, кого–то из них мы увидим в будущем сезоне в качестве резидентов. — Вы принимали участие и в «Школе молодого музейщика» — программе Русского музея, и в работе конференции Государственного исторического музея в Москве... — Тогда за две недели я познакомилась с работой практически всех служб Русского музея. А об арт–резиденции, музейном комплексе и будущем АММА (Arctic Museum of Modern Art) рассказала музейщикам страны на конференции «Актуальные направления деятельности музеев». И недавно выступила на конференции в Государственном музее истории религии в Санкт–Петербурге с докладом «Продвижение проектов музея в социальных сетях». Профессиональные конференции для меня — возможность поделиться с коллегами своим опытом и, конечно, изучить опыт других музеев. — Знаем, что в «Музейном десанте» ты отличилась со второй попытки... — Экспертная комиссия очень внимательно рассматривает кандидатов. Я выбрала номинацию «Групповые поездки по России для молодых музейных специалистов». Заявленная программа отвечает на актуальные для меня вопросы. Победа, думаю, обусловлена накопленным за три года опытом. Профессиональный интерес и предложение фонда максимально совпали, что и дало такой результат. Красноярский край был лидером по количеству поданных заявок. В списке участников предстоящей групповой поездки, которая стала наградой, есть уже знакомые мне имена коллег, но много и новых, в том числе из Красноярска. Поездка должна была состояться уже в апреле, но в связи с известной обстановкой в стране и мире профессиональная мобильность, к сожалению, поставлена на паузу. Всё перенесли на осень. — А на личное у музейной труженицы время остаётся? — Моя работа — это и моё хобби, и всё моё свободное время. Сейчас усиленно изучаю английский язык, чтобы общаться с зарубежными гостями и партнёрами в будущих международных проектах. У меня есть любимая семья, пока состоящая только из двоих, и собака. Стараюсь посвящать себе больше времени в отпуске, люблю путешествовать, самостоятельно продумывать маршруты и программы, знакомиться с новыми странами. Главное — меня продолжают вдохновлять музейные проекты, обращённые далеко вперёд, в будущее: программа PolArt, АММА, «Музей города — Музей Норильска». В этих проектах я вижу будущее, и своё в том числе, и мне оно нравится.



Ирина Даниленко Фото из архива Анны РАХМАТУЛИНОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Анна — очень трудолюбивый и целеустремлённый человек, — говорит Наталья Федянина. — За порученное ей дело можно быть спокойной — она перфекционист в кубе. Сейчас в команде взаимопонимание на таком уровне, что и говорить много не нужно. Анна быстро растёт и как менеджер проектов, и как музейщик – с огромным интересом отнеслась к музейному делу. За три года работы здесь она разобралась во многих профессиональных вопросах. Особая сфера её ответственности — координация деятельности музейной резиденции PolArt, коммуникационные проекты, современное искусство. Её способность быстро учиться, впитывать, внимательно слушать и слышать необходима для успешного роста в профессии. И потому так важно, что впереди у Ани Рахматулиной — очередная стажировка, связанная с победой в конкурсе. Профессиональные образовательные программы Благотворительного фонда Владимира Потанина дают не только знания, обмен опытом, но и связи с коллегами, профессиональные контакты — то, чего ей не хватает для движения вперёд. Я сама не раз побеждала в конкурсе «Музейный десант», завотделом научной информации Лариса Коробенина выиграла в прошлом году. Знаю, как ценно для музея участие специалистов в таких стажировках.Конечно, «Заполярке» было интересно расспросить и саму Анну о её личной норильской истории, любимой работе в музее.— Я родилась в Красноярске в 1993 году. А в восемь месяцев мама привезла меня в Норильск. Училась в школе № 3, занималась в детской телестудии «Перемена». По специальности «тележурналистика» окончила университет в Белгороде. Успела поработать там редактором на медиапортале, посвящённом культуре. А в 2015–м вернулась в Норильск. Приняла первое предложение о трудоустройстве, с большим интересом полтора года трудилась старшим администратором в службе зрителей в Заполярном драматическом.— Меня пригласили работать методистом в Музей Норильска в апреле 2017–го. Он принял сразу: это было счастье — попасть в активно развивающуюся организацию под руководство Натальи Федяниной. Уже через год предложили стать заведующей отделом развития — это, можно сказать, и музейное СМИ, и PR–служба, и event–менеджмент. Мы занимаемся продвижением в соцсетях, проводим социсследования, ведём проектную деятельность, работаем с сайтом, осваиваем фотографию и видеосъёмку и решаем ещё много других задач. Мы готовы подхватить почти любую работу, быстро сориентироваться, изучить и действовать. Займёмся обновлением музейного сайта, отвечающего всем современным требованиям. Разработаем и запишем несколько тематических циклов авторских экскурсий. Сейчас все поездки и большие проекты приходится переносить на осень, и вообще перестраивать всё. Это главный вызов, который, я думаю, приведёт к более стремительному развитию нового музейного медиа.— Это большая удача – стать одним из 20 её победителей. Первая школа прошла под темой «Искусство документа: поэтика свидетельства» в городе Сатке Челябинской области. Образовательная программа была ориентирована на специфику региональной работы и рассчитана на кураторов и исследователей, которые включены в локальную художественную среду и заинтересованы в её развитии. Преподавателями были известные международные и российские кураторы. Некоторых мне удалось там вдохновить идеей PolArt, и возможно, кого–то из них мы увидим в будущем сезоне в качестве резидентов.— Тогда за две недели я познакомилась с работой практически всех служб Русского музея. А об арт–резиденции, музейном комплексе и будущем АММА (Arctic Museum of Modern Art) рассказала музейщикам страны на конференции «Актуальные направления деятельности музеев». И недавно выступила на конференции в Государственном музее истории религии в Санкт–Петербурге с докладом «Продвижение проектов музея в социальных сетях». Профессиональные конференции для меня — возможность поделиться с коллегами своим опытом и, конечно, изучить опыт других музеев.— Экспертная комиссия очень внимательно рассматривает кандидатов. Я выбрала номинацию «Групповые поездки по России для молодых музейных специалистов». Заявленная программа отвечает на актуальные для меня вопросы. Победа, думаю, обусловлена накопленным за три года опытом. Профессиональный интерес и предложение фонда максимально совпали, что и дало такой результат. Красноярский край был лидером по количеству поданных заявок. В списке участников предстоящей групповой поездки, которая стала наградой, есть уже знакомые мне имена коллег, но много и новых, в том числе из Красноярска. Поездка должна была состояться уже в апреле, но в связи с известной обстановкой в стране и мире профессиональная мобильность, к сожалению, поставлена на паузу. Всё перенесли на осень.— Моя работа — это и моё хобби, и всё моё свободное время. Сейчас усиленно изучаю английский язык, чтобы общаться с зарубежными гостями и партнёрами в будущих международных проектах. У меня есть любимая семья, пока состоящая только из двоих, и собака. Стараюсь посвящать себе больше времени в отпуске, люблю путешествовать, самостоятельно продумывать маршруты и программы, знакомиться с новыми странами. Главное — меня продолжают вдохновлять музейные проекты, обращённые далеко вперёд, в будущее: программа PolArt, АММА, «Музей города — Музей Норильска». В этих проектах я вижу будущее, и своё в том числе, и мне оно нравится.

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