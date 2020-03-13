[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



Прямая линия

Медицинская карта

Гостем прямой линии в редакции «Заполярной Правды» стал руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе. Вопросов к нему накопилось множество как у читателей, так и у журналистов. Мы поделили их на два блока: те, что касаются пандемии коронавируса, и те, что связаны с повседневной работой медицинских учреждений города.

Фото: Коба Кавтеладзе На злобу дня – Первый и самый главный сегодня вопрос: расскажите о готовности норильских медслужб к появлению больных с инфекцией COVID–19. Что уже поменялось в работе? – Конечно, к ситуации, сложившейся в мире, никто заранее готов не был. Но, понимая, что нас может ждать впереди, — с учётом опыта иностранных государств — мы стараемся свести к минимуму возможность завоза и распространения этого вируса в городе. Основной госпиталь для лечения заболевших коронавирусом — инфекционное отделение горбольницы №2, где есть боксы на 12 мест. Его мы будем «расселять». Пациентов, не заражённых коронавирусом, которые сейчас проходят там лечение, распределят по двум учреждениям: дети поступят в детскую больницу; взрослых переведут в горбольницу №1. Расчётное количество коек в горбольнице №2 — 110. Значит, такое число пациентов, заражённых коронавирусом, мы сможем там разместить. Если их будет больше, до 130–140, развернём дополнительные койки на базе реабилитационного центра на ул. Талнахской, 57. Туда не будут попадать пациенты в состоянии тяжёлой и средней степени тяжести заболевания, только в лёгкой форме, выздоравливающие. Но если ситуация станет критической, у нас есть план по перепрофилированию целого медучреждения. Решение принято и будет исполнено в случае необходимости. – Поменялся ли режим работы поликлиник? – Нет, поликлиники прекратили плановые профилактические мероприятия — профосмотры, диспансеризацию, закрыли периодические медосмотры по направлению работодателей, убрали дни здорового ребёнка, временно отменены отдельные виды вакцинации. Сделано всё, чтобы здоровые люди не подвергались риску заражения, причём речь не только о коронавирусе, но и об ОРЗ и ОРВИ, ведь сейчас период традиционного подъёма заболеваемости. Помимо этого ещё до получения нормативных рекомендаций от минздрава региона санитарно–противоэпидемическая комиссия Норильска приняла решение о дополнительной обработке дезинфицирующими средствами контактных поверхностей в учреждениях медицины, культуры, образования. Такие же рекомендации получили и частные структуры. Ещё один важный момент. Сейчас обсуждается вопрос о прекращении плановых госпитализаций в горбольницу №1. Подчеркну — не экстренных. Больных с острыми и неотложными случаями будем принимать по–прежнему. Поясню, почему возникла такая ситуация. Если в больнице хоть у одного пациента подтверждается заболевание коронавирусом, учреждение закрывается на карантин. Это как минимум две недели — плюсом к сроку, что люди уже пребывают в больнице. Все пациенты смогут быть выписаны только после отрицательного результата на вирус. И чем больше в стационаре будет находиться пациентов, тем меньше у нас возможностей для госпитализации больных с острыми неотложными состояниями. – Достаточно ли нашим медучреждениям запасов средств защиты, нужного оборудования? – Ресурса медорганизаций, в том числе кадрового и лекарственного, пока достаточно. Однако нами сформирована потребность в закупе средств защиты, дезинфекции, отдельных наименований медоборудования на случай развития жёсткого сценария. Город получает поддержку от компании «Норникель», спасибо им огромное. Для городских больниц закупят аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передвижные рентгеновские аппараты, дефибрилляторы, ингаляторы, респираторы, термометры, защитные костюмы, медицинские маски, транспортные среды для биологического материала и многое другое — всего в перечне несколько десятков позиций. – Готова ли скорая помощь? Есть ли машины со специальными боксами? Приезжают ли медики на вызовы к больным с температурой и сухим кашлем, что делают при подозрении на коронавирус? – Под заболевших мы отдаём машину, в которой водитель изолирован, а задний отсек будет дезинфицироваться. Скорая работает в повышенном защитном и обеззараживающем режиме. Это значит, что все доктора ходят на вызовы в масках (так же работают врачи амбулаторной помощи). Если они транспортируют пациента с признаками ОРЗ или ОРВИ, пневмонией, после каждой перевозки машина полностью подвергается дезинфекции. Если в скорую поступает звонок от пациента с жалобами на кашель, температуру и больное горло, то мы делим такие обращения на две категории. Первая — если у человека нет проявлений заболевания, но он прибыл из–за рубежа или контактировал с больными коронавирусом. Такие граждане находятся 14 дней на домашнем карантине, медики и специалисты Роспотребнадзора наблюдают за ними, берут материалы для лабораторного исследования. Если результаты отрицательные, он выписывается и продолжает обычную жизнь. Ни один врач не выпишет больного без подтверждения, это не просто аморально, но и уголовно наказуемо. Если результат положительный, мы сразу переведём пациента в инфекционный стационар. Дальше Роспотребнадзор выяснит все его контакты, которые отработает совместно с медиками. Вторая категория пациентов — это те, которые не были за границей, не контактировали с больными, скорую вызвали из–за симптомов ОРЗ или ОРВИ. Диспетчер определяет необходимость выезда бригады, опрашивая пациента. К примеру, если человек говорит, что никуда не выезжал, не контактировал и вообще редко выходит из дома, ему могут рекомендовать вызов участкового врача или посещение поликлиники. Надо понимать, что скорая не может выезжать на каждый случай простуды, тем более что сейчас естественным образом увеличивается число звонков от обеспокоенных граждан. Плюс, не забывайте, что сейчас у нас сезонный период подъёма заболеваемости. Мы ежедневно мониторим количество вызовов скорой по причине ОРЗ и ОРВИ и внебольничным пневмониям, не имеющим отношения к коронавирусу: пока особого напряжения на территории нет, число больных не нарастает изо дня в день и не превышает средние показатели. Другие диагнозы – Какова сегодня обеспеченность врачебными кадрами и средним медицинским персоналом? Приносит ли результат увеличение подъёмных для врачей? – В 2019 году сумма подъёмных составляла 150 тысяч для врачей–специалистов, и к концу сентября приехать согласились только 14 человек, при том что мы могли пригласить 37. В целом за прошлый год были приглашены только 26 человек, квоту мы не выбрали. За три месяца этого года из 18 вакансий семь кандидатур уже согласованы. Правда, основная масса медиков приедет летом — либо после выпуска из вузов, либо после отпуска на нынешнем месте работы. Уверен, что квоту этого года мы выберем. Общая укомплектованность врачебными кадрами в Норильске на сегодня — около 62%, средними медработниками — около 87%; специалистами узкого профиля — около 55%. Есть важная новость для крайне необходимых нам узких специалистов. На днях вступили в силу изменения в закон края о программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», теперь туда по инициативе губернатора включен и Норильск. Это позволит пригласить к нам наиболее дефицитных специалистов с выплатой им миллиона рублей плюс районный коэффициент: итого 1,8 млн рублей. В рамках этой программы нам требуется восемь сотрудников в разные медучреждения города: онколог, травматолог, ортопед, офтальмолог, невролог, эндоваскулярный хирург, анестезиолог–реаниматолог и детский хирург. – Какие переезды медучреждений запланированы на этот год, и когда они произойдут? – Таких переездов несколько. Например, сегодня на ул. Талнахской, 32, соседствуют два учреждения: норильский медтехникум и два отделения горбольницы №2 — дерматовенерологическое и для оказания помощи больным ВИЧ/СПИД, а также лаборатория. Медтехникум готовит только медсестёр и медбратьев, ни фельдшеров, ни акушерок он не имеет права обучать. Это напрямую связано с отсутствием необходимых площадей для организации обучения. А между тем необходимость в таком медицинском персонале велика. Так что мы решили переместить отделения горбольницы №2, чтобы освободить площади для медтехникума. Но здание, куда переедут отделения, должны соответствовать строгим нормативам. После обсуждения решено перевести их на ул. Кирова, 23, где есть достаточные площади для размещения этих структур. Сегодня горбольница №2 уже получила положительное экспертное заключение на этот переезд. Следующий шаг — санэпидзаключение от Роспотребнадзора, затем — получение лицензии. Если бы не эпидситуация, службы переехали бы к концу апреля. Но пока всё замедлилось, потому что, как я уже говорил, инфекционное отделение горбольницы №2, которое как раз находится на ул. Кирова, 23, — базовый госпиталь для размещения больных коронавирусом. Ещё один планируемый переезд — в помещения бывшего роддома на ул. Б. Хмельницкого, 20. Напомню, этот комплекс состоит из основного здания и пристройки — бывшей гинекологии. Последняя теперь отошла министерству социальной политики края, а основное здание передано краевому психоневрологическому диспансеру №5, куда будут перемещены службы с трёх адресов — ул. Орджоникидзе, 13 и 9, и ул. Кирова, 19. Помещения на Орджоникидзе мы освободим, а на Кирова, 19, вернётся поликлиника №1 и, возможно, туда переедет центр амбулаторной онкологической помощи с пр. Котульского, 4. – Изменится ли что–то в структуре взрослых поликлиник? – Существует план минздрава края о реорганизации отдельных учреждений края, в том числе в Норильске. Планируется объединить в одно юрлицо три поликлиники всех районов города. Это логичное решение, принимая которое, отталкивались от следующих доводов: сейчас поликлиники районов не могут принимать пациентов друг друга, потому что это не их прикреплённое население. После объединения такая возможность появится. Другой плюс новой схемы — общий штат. Он позволит проще перераспределять сотрудников, избегая ситуаций, когда в отпуске оказываются специалисты одного профиля из всех трёх районов, ведь на данный момент каждое учреждение самостоятельно формирует графики отпусков. Та же ситуация с оборудованием: у каждого учреждения есть объём профмедосмотров, который позволяет формировать фонд собственных средств. И каждая поликлиника тратит их, исходя из собственных потребностей. Так и выходит, что в одном районе не хватает какого–то оборудования, а в другом — его с избытком. У одного юрлица и «казна» будет одна, так что траты станут целесообразнее. Удобнее будут составлены графики проведения профосмотров, формирования медкомиссий для военкомата и многие другие организационные вопросы. В оказании медпомощи населению не поменяется практически ничего. Видоизменится лишь штат административных сотрудников новых структур. Срок реализации проекта — конец 2020 года, хотя с учётом эпидситуации могут быть подвижки. Также перемены коснутся местного центра переливания крови. Он станет филиалом центра № 1 Красноярска. Для доноров и медперсонала опять же ничего не изменится, только для администрации учреждения. Один из вариантов дальнейшей работы центра — перемещение в Оганер. Дело в том, что ныне занимаемое здание требует реконструкции для соответствия актуальным нормативам. Стало быть, надо переезжать, причём надолго. А раз так, можно сменить постоянную прописку, тем более что горбольница №1 после открытия в Оганере перинатального центра стала основным потребителем донорской крови и её компонентов. Есть опасения, что туда будет ездить меньше доноров, чем сегодня, но, по подсчётам, снижение их числа даже на 20% не повлияет на потребности нашей территории в заготовке крови. Однако пока это — лишь планы, решение о переезде ещё не принято. – Как сегодня работает центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)? В чём отличие от прежнего механизма предоставления медицинской помощи онкобольным и тем, у кого онкологию только подозревают? Приобретается ли новое оборудование для ЦАОП? – Создание ЦАОП прошло в рамках нацпроекта по снижению смертности от онкологических заболеваний. Он открыт в здании травматологии на проезде Котульского, 4. Есть стационар и в горбольнице № 1, где оказывается хирургическая помощь, химио– и лучевая терапия. Его создание — попытка централизовать такой вид медпомощи на территории. Исходя из первых результатов, она оправдала себя. Увеличилась выявляемость онкологии на ранней стадии. Большие изменения коснулись этапа до установки диагноза благодаря грамотной маршрутизации пациентов. Люди доходят до онколога после подтверждения наличия злокачественных новообразований. Причём врач, направивший их на исследования и к онкологу, тоже продолжает вести своего пациента. Если заболевание подтверждается, пациент проходит лечение у онколога, если нет — лечение ведётся тем врачом, который выявил проблему. Помимо этого работа в рамках ЦАОП подразумевала забор материала для дальнейшей диагностики патологии молочной, предстательной и щитовидной желез. Прежде работа шла только по предстательной железе. Ну и, конечно, важна обеспеченность ЦАОП медоборудованием. В рамках того же нацпроекта по снижению смертности от онкозаболеваний до конца этого года мы получим компьютерный и магнитно–резонансный томографы, маммограф, три видеоэндоскопические стойки и УЗИ–центр, позволяющий проводить исследования с забором биопсии. Кроме того, мы продолжаем работать с профильными инстанциями, чтобы получить новый компьютерный томограф и для норильской амбулаторной сети (в поликлинику №1). Это позволит взаимозаменять оборудование. – В медицинских кругах обсуждается слияние травмпункта с горбольницей №1. Так ли это, и если да, то как будет оказываться помощь людям? Какова судьба освобождающегося здания травматологии? – Это один из возможных вариантов развития событий. Недавно главным внештатным травматологом края был проведён аудит работы местной травматологии для оценки возможности внедрения на территории технологии эндопротезирования. Вывод специалиста — травматологическая служба в городе не на самом высоком уровне. Было высказано мнение, что ресурс врачей–травматологов используется нерационально. У нас есть чёткое деление травматологов на стационарных и поликлинических, не отлажена система их взаимозаменяемости. Были выявлены и другие проблемы. Всё это заставляет задуматься о перестройке травматологической службы, переносе оказания круглосуточной экстренной помощи в горбольницу № 1 Оганера. В Центральном районе останется только кабинет долечивания, работающий в дневную смену. Талнахскую и кайерканскую травматологические службы пока решено не трогать. Сравним обе модели, оценим эффективность каждой и пойдём по оптимальному пути. Подчеркну, о закрытии в целом травматологической службы на базе поликлиники № 1 речи не идёт. Озвученные выше варианты — на стадии обсуждения, решение ещё не принято. Равно как и вопрос о том, что будет размещаться на освобождаемых площадях.



Татьяна Зачупейко Фото Дениса Кожевникова, Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Конечно, к ситуации, сложившейся в мире, никто заранее готов не был. Но, понимая, что нас может ждать впереди, — с учётом опыта иностранных государств — мы стараемся свести к минимуму возможность завоза и распространения этого вируса в городе.Основной госпиталь для лечения заболевших коронавирусом — инфекционное отделение горбольницы №2, где есть боксы на 12 мест. Его мы будем «расселять». Пациентов, не заражённых коронавирусом, которые сейчас проходят там лечение, распределят по двум учреждениям: дети поступят в детскую больницу; взрослых переведут в горбольницу №1.Расчётное количество коек в горбольнице №2 — 110. Значит, такое число пациентов, заражённых коронавирусом, мы сможем там разместить. Если их будет больше, до 130–140, развернём дополнительные койки на базе реабилитационного центра на ул. Талнахской, 57. Туда не будут попадать пациенты в состоянии тяжёлой и средней степени тяжести заболевания, только в лёгкой форме, выздоравливающие. Но если ситуация станет критической, у нас есть план по перепрофилированию целого медучреждения. Решение принято и будет исполнено в случае необходимости.– Нет, поликлиники прекратили плановые профилактические мероприятия — профосмотры, диспансеризацию, закрыли периодические медосмотры по направлению работодателей, убрали дни здорового ребёнка, временно отменены отдельные виды вакцинации. Сделано всё, чтобы здоровые люди не подвергались риску заражения, причём речь не только о коронавирусе, но и об ОРЗ и ОРВИ, ведь сейчас период традиционного подъёма заболеваемости. Помимо этого ещё до получения нормативных рекомендаций от минздрава региона санитарно–противоэпидемическая комиссия Норильска приняла решение о дополнительной обработке дезинфицирующими средствами контактных поверхностей в учреждениях медицины, культуры, образования. Такие же рекомендации получили и частные структуры.Ещё один важный момент. Сейчас обсуждается вопрос о прекращении плановых госпитализаций в горбольницу №1. Подчеркну — не экстренных. Больных с острыми и неотложными случаями будем принимать по–прежнему. Поясню, почему возникла такая ситуация. Если в больнице хоть у одного пациента подтверждается заболевание коронавирусом, учреждение закрывается на карантин. Это как минимум две недели — плюсом к сроку, что люди уже пребывают в больнице. Все пациенты смогут быть выписаны только после отрицательного результата на вирус. И чем больше в стационаре будет находиться пациентов, тем меньше у нас возможностей для госпитализации больных с острыми неотложными состояниями.– Ресурса медорганизаций, в том числе кадрового и лекарственного, пока достаточно. Однако нами сформирована потребность в закупе средств защиты, дезинфекции, отдельных наименований медоборудования на случай развития жёсткого сценария. Город получает поддержку от компании «Норникель», спасибо им огромное. Для городских больниц закупят аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передвижные рентгеновские аппараты, дефибрилляторы, ингаляторы, респираторы, термометры, защитные костюмы, медицинские маски, транспортные среды для биологического материала и многое другое — всего в перечне несколько десятков позиций.– Под заболевших мы отдаём машину, в которой водитель изолирован, а задний отсек будет дезинфицироваться. Скорая работает в повышенном защитном и обеззараживающем режиме. Это значит, что все доктора ходят на вызовы в масках (так же работают врачи амбулаторной помощи). Если они транспортируют пациента с признаками ОРЗ или ОРВИ, пневмонией, после каждой перевозки машина полностью подвергается дезинфекции.Если в скорую поступает звонок от пациента с жалобами на кашель, температуру и больное горло, то мы делим такие обращения на две категории. Первая — если у человека нет проявлений заболевания, но он прибыл из–за рубежа или контактировал с больными коронавирусом. Такие граждане находятся 14 дней на домашнем карантине, медики и специалисты Роспотребнадзора наблюдают за ними, берут материалы для лабораторного исследования. Если результаты отрицательные, он выписывается и продолжает обычную жизнь. Ни один врач не выпишет больного без подтверждения, это не просто аморально, но и уголовно наказуемо. Если результат положительный, мы сразу переведём пациента в инфекционный стационар. Дальше Роспотребнадзор выяснит все его контакты, которые отработает совместно с медиками.Вторая категория пациентов — это те, которые не были за границей, не контактировали с больными, скорую вызвали из–за симптомов ОРЗ или ОРВИ. Диспетчер определяет необходимость выезда бригады, опрашивая пациента. К примеру, если человек говорит, что никуда не выезжал, не контактировал и вообще редко выходит из дома, ему могут рекомендовать вызов участкового врача или посещение поликлиники. Надо понимать, что скорая не может выезжать на каждый случай простуды, тем более что сейчас естественным образом увеличивается число звонков от обеспокоенных граждан. Плюс, не забывайте, что сейчас у нас сезонный период подъёма заболеваемости. Мы ежедневно мониторим количество вызовов скорой по причине ОРЗ и ОРВИ и внебольничным пневмониям, не имеющим отношения к коронавирусу: пока особого напряжения на территории нет, число больных не нарастает изо дня в день и не превышает средние показатели.– В 2019 году сумма подъёмных составляла 150 тысяч для врачей–специалистов, и к концу сентября приехать согласились только 14 человек, при том что мы могли пригласить 37. В целом за прошлый год были приглашены только 26 человек, квоту мы не выбрали. За три месяца этого года из 18 вакансий семь кандидатур уже согласованы. Правда, основная масса медиков приедет летом — либо после выпуска из вузов, либо после отпуска на нынешнем месте работы. Уверен, что квоту этого года мы выберем. Общая укомплектованность врачебными кадрами в Норильске на сегодня — около 62%, средними медработниками — около 87%; специалистами узкого профиля — около 55%.Есть важная новость для крайне необходимых нам узких специалистов. На днях вступили в силу изменения в закон края о программах «Земский доктор», «Земский фельдшер», теперь туда по инициативе губернатора включен и Норильск. Это позволит пригласить к нам наиболее дефицитных специалистов с выплатой им миллиона рублей плюс районный коэффициент: итого 1,8 млн рублей. В рамках этой программы нам требуется восемь сотрудников в разные медучреждения города: онколог, травматолог, ортопед, офтальмолог, невролог, эндоваскулярный хирург, анестезиолог–реаниматолог и детский хирург.– Таких переездов несколько. Например, сегодня на ул. Талнахской, 32, соседствуют два учреждения: норильский медтехникум и два отделения горбольницы№2 — дерматовенерологическое и для оказания помощи больным ВИЧ/СПИД, а также лаборатория.Медтехникум готовит только медсестёр и медбратьев, ни фельдшеров, ни акушерок он не имеет права обучать. Это напрямую связано с отсутствием необходимых площадей для организации обучения. А между тем необходимость в таком медицинском персонале велика. Так что мы решили переместить отделения горбольницы №2, чтобы освободить площади для медтехникума.Но здание, куда переедут отделения, должны соответствовать строгим нормативам. После обсуждения решено перевести их на ул. Кирова, 23, где есть достаточные площади для размещения этих структур. Сегодня горбольница №2 уже получила положительное экспертное заключение на этот переезд. Следующий шаг — санэпидзаключение от Роспотребнадзора, затем — получение лицензии. Если бы не эпидситуация, службы переехали бы к концу апреля. Но пока всё замедлилось, потому что, как я уже говорил, инфекционное отделение горбольницы №2, которое как раз находится на ул. Кирова, 23, — базовый госпиталь для размещения больных коронавирусом.Ещё один планируемый переезд — в помещения бывшего роддома на ул. Б. Хмельницкого, 20. Напомню, этот комплекс состоит из основного здания и пристройки — бывшей гинекологии. Последняя теперь отошла министерству социальной политики края, а основное здание передано краевому психоневрологическому диспансеру №5, куда будут перемещены службы с трёх адресов — ул. Орджоникидзе, 13 и 9, и ул. Кирова, 19. Помещения на Орджоникидзе мы освободим, а на Кирова, 19, вернётся поликлиника №1 и, возможно, туда переедет центр амбулаторной онкологической помощи с пр. Котульского, 4.– Существует план минздрава края о реорганизации отдельных учреждений края, в том числе в Норильске. Планируется объединить в одно юрлицо три поликлиники всех районов города. Это логичное решение, принимая которое, отталкивались от следующих доводов: сейчас поликлиники районов не могут принимать пациентов друг друга, потому что это не их прикреплённое население. После объединения такая возможность появится.Другой плюс новой схемы — общий штат. Он позволит проще перераспределять сотрудников, избегая ситуаций, когда в отпуске оказываются специалисты одного профиля из всех трёх районов, ведь на данный момент каждое учреждение самостоятельно формирует графики отпусков.Та же ситуация с оборудованием: у каждого учреждения есть объём профмедосмотров, который позволяет формировать фонд собственных средств. И каждая поликлиника тратит их, исходя из собственных потребностей. Так и выходит, что в одном районе не хватает какого–то оборудования, а в другом — его с избытком. У одного юрлица и «казна» будет одна, так что траты станут целесообразнее. Удобнее будут составлены графики проведения профосмотров, формирования медкомиссий для военкомата и многие другие организационные вопросы.В оказании медпомощи населению не поменяется практически ничего. Видоизменится лишь штат административных сотрудников новых структур. Срок реализации проекта — конец 2020 года, хотя с учётом эпидситуации могут быть подвижки.Также перемены коснутся местного центра переливания крови. Он станет филиалом центра № 1 Красноярска. Для доноров и медперсонала опять же ничего не изменится, только для администрации учреждения. Один из вариантов дальнейшей работы центра — перемещение в Оганер.Дело в том, что ныне занимаемое здание требует реконструкции для соответствия актуальным нормативам. Стало быть, надо переезжать, причём надолго. А раз так, можно сменить постоянную прописку, тем более что горбольница №1 после открытия в Оганере перинатального центра стала основным потребителем донорской крови и её компонентов.Есть опасения, что туда будет ездить меньше доноров, чем сегодня, но, по подсчётам, снижение их числа даже на 20% не повлияет на потребности нашей территории в заготовке крови. Однако пока это — лишь планы, решение о переезде ещё не принято.– Создание ЦАОП прошло в рамках нацпроекта по снижению смертности от онкологических заболеваний. Он открыт в здании травматологии на проезде Котульского, 4. Есть стационар и в горбольнице № 1, где оказывается хирургическая помощь, химио– и лучевая терапия. Его создание — попытка централизовать такой вид медпомощи на территории. Исходя из первых результатов, она оправдала себя. Увеличилась выявляемость онкологии на ранней стадии. Большие изменения коснулись этапа до установки диагноза благодаря грамотной маршрутизации пациентов. Люди доходят до онколога после подтверждения наличия злокачественных новообразований. Причём врач, направивший их на исследования и к онкологу, тоже продолжает вести своего пациента. Если заболевание подтверждается, пациент проходит лечение у онколога, если нет — лечение ведётся тем врачом, который выявил проблему.Помимо этого работа в рамках ЦАОП подразумевала забор материала для дальнейшей диагностики патологии молочной, предстательной и щитовидной желез. Прежде работа шла только по предстательной железе.Ну и, конечно, важна обеспеченность ЦАОП медоборудованием. В рамках того же нацпроекта по снижению смертности от онкозаболеваний до конца этого года мы получим компьютерный и магнитно–резонансный томографы, маммограф, три видеоэндоскопические стойки и УЗИ–центр, позволяющий проводить исследования с забором биопсии. Кроме того, мы продолжаем работать с профильными инстанциями, чтобы получить новый компьютерный томограф и для норильской амбулаторной сети (в поликлинику №1). Это позволит взаимозаменять оборудование.– Это один из возможных вариантов развития событий. Недавно главным внештатным травматологом края был проведён аудит работы местной травматологии для оценки возможности внедрения на территории технологии эндопротезирования. Вывод специалиста — травматологическая служба в городе не на самом высоком уровне. Было высказано мнение, что ресурс врачей–травматологов используется нерационально. У нас есть чёткое деление травматологов на стационарных и поликлинических, не отлажена система их взаимозаменяемости. Были выявлены и другие проблемы.Всё это заставляет задуматься о перестройке травматологической службы, переносе оказания круглосуточной экстренной помощи в горбольницу № 1 Оганера. В Центральном районе останется только кабинет долечивания, работающий в дневную смену. Талнахскую и кайерканскую травматологические службы пока решено не трогать. Сравним обе модели, оценим эффективность каждой и пойдём по оптимальному пути. Подчеркну, о закрытии в целом травматологической службы на базе поликлиники № 1 речи не идёт. Озвученные выше варианты — на стадии обсуждения, решение ещё не принято. Равно как и вопрос о том, что будет размещаться на освобождаемых площадях.

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