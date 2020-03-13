[Индекс номера 26 (03.04.2020)]

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Кто хочет, тот добьётся

Начальник управления производственного контроля «Норильскгеологии» Юрий Кириченко после школы решил остаться в Норильске и связать свою судьбу с «Норникелем». И это был правильный выбор, уверен он.
Фото: Юрий Кириченко
Не последнюю роль тут сыграла и преемственность поколений — родители Юрия проработали в заполярном городе всю жизнь. Да и поговорка «Где родился — там и пригодился» появилась не зря, считает наш герой.
Это судьба
К выбору профессии наш герой подошёл очень серьёзно. Перед поступлением в Норильский индустриальный институт тщательно изучил общероссийский рынок труда и пришёл к однозначному выводу, что Норильск в плане работы, карьерного роста для молодых специалистов самый перспективный город.
– По сравнению с другими промышленными центрами страны производственная жизнь в нашем городе просто кипела. И мне казалось, что именно здесь и есть настоящая работа для настоящего мужчины, — вспоминает Юрий юношеские поиски себя в профессии.
Правда, изначально о горном деле он и не помышлял и в институте сначала пошёл на совсем другое направление, отучился год. За это время ознакомился с разными специальностями, востребованными в «Норникеле», и сделал уже осознанный выбор. Даже согласился на операцию по улучшению зрения — у горняков оно должно быть стопроцентным. В 2006 году Юрий получил диплом горного инженера в области подземной разработки полезных ископаемых.
Сейчас он признаётся, что немалую роль в учёбе для него сыграли друзья. С одним из них он пошёл трудоустраиваться на работу сразу после окончания института, отвергнув все предложения отдохнуть летом. Такое решение Юрий объясняет не просто желанием как можно скорее стать самостоятельным, а жаждой работы. Тратить два–три месяца на развлечения он посчитал непозволительной роскошью.
К слову, наш герой уверен, что те, кто сетует на отсутствие возможности трудоустроиться по специальности – дескать, время такое – мягко говоря, лукавят. Таких жалоб хватало и раньше, да и сейчас они есть. Занимаясь подбором персонала, Кириченко убеждён: работа всегда найдётся для того, кто её действительно ищет. Отношением к ней во многом определяется и профессиональный успех, и собственное место в жизни.
Хорошая школа
В 2006 году «Норильскгеология» вела бурение технологических, закладочных, эксплуатационно–разведочных скважин, а также проходку вертикальных выработок установками Robbins. Юрий Кириченко попал на участок буровых работ на руднике «Октябрьский». За время участия в программе «Стажёр» ему довелось поработать на трёх рудниках минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала. Его ставили на замещение разных должностей — от инженера по охране труда до мастера и начальника участка.
Приобретенный опыт, всестороннее знакомство с производством очень пригодились Юрию. Замещение разных должностей он считает хорошей школой для начинающего специалиста. Это возможность проявить себя в реальных условиях, а для работодателя — оценить профессиональные качества стажёра. После окончания стажировки Кириченко взяли в штат горным мастером на подземный участок буровых работ рудника «Комсомольский» от «Норильскгеологии». Через год он уже исполнял обязанности заместителя начальника участка, а в 2011–м стал начальником участка. Ещё через некоторое время Юрия назначили руководителем партии подземного бурения «Норильскгеологии», в состав которой входили подземные участки на всех рудниках.
С чистого листа
В 2017 году в связи со структурными изменениями в «Норникеле» в целях повышения экономической эффективности было принято решение передать функции бурения на внешний подряд и создано правление производственного контроля, которое и возглавил Юрий Кириченко.
Одной из основных задач нового подразделения стал технико–технологический контроль за производством буровых работ. Специалисты управления не только контролируют соблюдение подрядчиками технических и технологических условий при реализации проектных решений, состояние оборудования и технических средств, но и занимаются организацией всех технологических процессов на рудниках.
Как поясняет Юрий Кириченко, решение перейти на такую систему организации труда родилось не на пустом месте. Подобная практика существует во многих отраслях, например в нефтедобывающей, и называется супервайзингом. Сейчас управление производственного контроля имеет свои представительства на трёх рудниках, где его специалисты обеспечивают оперативное планирование, взаимодействие с руководством предприятий и контролируют подрядные работы. По сути, они координируют действия заказчика и исполнителя.
Став руководителем управления, Юрию Кириченко пришлось фактически с чистого листа готовить нормативно–техническую базу для новой системы организации труда, поскольку на тот момент в горнодобывающей отрасли не было ни внятных документов, ни профессиональных стандартов, определённых на государственном уровне. Пришлось вносить собственные разработки в технические договоры, технические задания, совместные соглашения, прописывать новые должностные обязанности, инструкции и многое другое.
– Оказалось, что геологоразведочное бурение с поверхности и под землёй практически не имеет нормативной документации государственного уровня. Поэтому пришлось создавать собственную нормативную базу и проверять, чтобы все эти документы у нас работали. Сейчас по истечении трёх лет с начала этой деятельности эффективность принятого тогда решения о создании управления производственного контроля однозначно доказана, — считает Юрий Кириченко.
Перед вверенным ему подразделением была поставлена непростая задача — организовать с нуля новый производственный процесс. В качестве образца взять было нечего и негде, большинство разработок в этой области для практического применения в Норильске не годилось. Тем не менее функционал в итоге удалось определить и, по словам Кириченко, существующая схема работы будет взята за основу и в дальнейшем её продолжат совершенствовать.
Кириченко убеждён, а практика подтверждает, что созданная ими система эффективна ещё и потому, что, если нагружать подрядчика дополнительными функциями в области технико–технологических требований, охраны труда и некоторых других, то контроль в итоге может быть просто упущен, а состояние объектов может не соответствовать требованиям компании.
Вспоминая начало своего профессионального пути, Юрий Кириченко не устаёт повторять: в «Норникеле» перспективы развития такие, что просто дух захватывает. Компания стоит на пороге нового этапа развития. И не видеть эту перспективу и своё место в ней может только тот, кто не хочет работать по–настоящему — проявлять себя, ответственно подходить к поставленным задачам.


Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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