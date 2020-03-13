[Индекс номера 26 (03.04.2020)]

 профи 
Почва для прогнозов

Деятельность грунтовой лаборатории «Норильскгеологии» отличается от работы других служб этого предприятия. Хотя это подразделение тоже занимается исследованием недр, конечные его задачи лежат не в сфере добычи полезных ископаемых, а в плоскости строительства.
Фото: Определение коэффициента фильтрации
Грунтовая лаборатория лабораторно–аналитической службы управления производственного контроля «Норильскгеологии» исследует земельный участок до того, как он станет строительной площадкой. Название службы говорит само за себя. Здесь изучается состав грунтов после первоочередного этапа бурения в полях. Геологи описывают керны, классифицируют их, собирают информацию, на какой глубине залегает тот или иной грунт. Учитывая, что они по своим характеристикам бывают разными и геолог визуально может описать их довольно приблизительно, пробы обязательно должны быть переданы в лабораторию.
Исследования проводятся по двум основным направлениям. В одном из них изучаются физические свойства грунта — влажность, льдистость, включение гальки и другие параметры. Они в совокупности определяют поведение исследуемого материала, которое моделируется в лаборатории при помощи насыщения грунтов водой или же их высушивания и так далее.
Перечень физических свойств грунта включает целый комплекс показателей — влажность, плотность, содержание органических включений, которые могут повлиять на общие свойства, высыхая и проседая в дальнейшем. Имеет значение и засоленность, ведь соль под действием воды может растворяться и менять качества почвы. В лаборатории сопоставляются худшие свойства грунта с лучшими, на основании этого и моделируется его поведение.
Фото: одготовленные для обработки керны
Весь спектр исследований подразумевает изучение физико–механических свойств с последующим их детальным подтверждением. В отделении механических исследований опытным путём определяются деформационные характеристики грунтов. С помощью приборов для компрессионных испытаний здесь определяют, как грунт будет проседать и уплотняться под нагрузкой.
На автоматическом комплексе задаются параметры нагрузки, которые воздействуют на образцы. Пробы отбираются на определённом участке скважины, загружаются в прибор и подвергается давлению. Условия и нагрузки создаются такие же, как в реальных условиях на конкретном месте залегания. Это и называется моделированием поведения грунта.
Полученные данные передаются геологам, которые проводят специальные расчёты и классификацию по инженерно–геологическим элементам. Например, могут выявить крупнообломочные или дисперсные грунты, которые лучше проседают, а потому малопригодны для строительства. Или, наоборот, выделяют грунты с сухими песками, которые сложно проседают, а потому считаются хорошим основанием для строительства.
В грунтовой лаборатории «Норильскгеологии» определяют также прочностные свойства грунта, его способность противостоять нагрузкам зданий и сооружений. Сейчас, например, тут проводят исследования грунтов хвостохранилища «Лебяжье», которое относится к гидротехническим сооружениям.
Фото: Автоматические комплексы нагрузок
— Заказчик, как правило, точно знает, что именно он хочет получить от исследований, — говорит начальник лабораторно–аналитической службы управления производственного контроля «Норильск-
геологии» Сергей Колосов. — От того, какие цели преследуют строители, зависит то, какие задачи будут поставлены перед изыскателями, то есть геологам, которые в свою очередь дают задание грунтовой лаборатории: нужно исследовать данный грунт на конкретные показатели.
Основные заказчики исследований — подразделения Заполярного филиала «Норникеля». Это может быть, например, НТЭК с магистралями тепловодоснабжения, которые способны растеплять под собой грунты. Под производственными зданиями и административно–бытовыми корпусами грунты также требуют отдельной экспертизы.
Вообще проводить изыскания и подтверждать поведения грунта нужно каждые три–пять лет. В этом случае возле зданий бурятся скважины для определения изменений по сравнению с предыдущими показателями. На основе этих данных и рекомендаций специалистов собственник объекта может принимать какие–либо решения. Именно такая исследовательская работа сейчас ведётся на здании АБК «Медвежий ручей», на хвостохранилище «Лебяжье», на некоторых вентиляционных стволах горнорудных предприятий.
Грунтовая лаборатория — единственная в своём роде в Норильске. Её уникальность заключается в том, что здесь можно исследовать и мёрзлые грунты. Это особенно важно в Заполярье, где приходится моделировать поведение многолетнемёрзлых грунтов в условиях отрицательных температур. В лаборатории установлены специальные холодильные камеры, чтобы проводить исследования проб в необходимых условиях.
Фото: Исследование скальных пород
Сотрудники лаборатории передают результаты исследований геологам–изыскателям, которые в свою очередь готовят отчёты для строителей. Они на основании полученных данных уже принимают решения.
Результаты исследований лаборатории находятся в прямой взаимосвязи с экономической составляющей производства. К примеру, пески в грунте подразумевают строительство с минимумом трудозатрат при возведении здания. А водонасыщенная хлипкая глина требует дорогостоящих технологий и методов строительства, напрямую завязанных с вопросами рентабельности.
Исследовательской работы в лаборатории сейчас много. Практически вся она так или иначе связана с программами модернизации и расширения производства в «Норникеле». Более того, специалисты прогнозируют увеличение заказов на услуги лаборатории как раз в рамках развития производства. Свидетельством тому служат заявки от заказчиков на рост позиций для исследований и их подтверждение опытным путём, что тоже обусловлено внедрением инновационных технологий.


Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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