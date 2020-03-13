Многие взрослые наверняка помнят замечательный советский мультфильм «Бюро находок» и песенку оттуда со словами: «Вам вернут в бюро находок ваш учебник и тетрадь». Сегодня мы расскажем о современном бюро находок и о том, что там хранится.
Кто хозяин?
Сейчас эта служба называется «стол находок» и подведомственна Министерству внутренних дел. В Норильске она находится на ул. Бегичева, 9, и сюда из дежурных частей полиции районов поступают «потеряшки», найденные жителями города. Ценные вещи — документы, телефоны, деньги, золотые украшения — хранятся в сейфе, а крупногабаритные — в специальном хранилище. Иногда бдительные норильчане приносят в службу откровенный хлам.
– Время от времени горожане выставляют на крыльцо подъезда сумки с одеждой в надежде, что их заберут малоимущие, целые, а порой и поломанные детские коляски, велосипеды, наверное, думая, что те кому–то сгодятся на запчасти, — рассказывает Светлана Будченко, инспектор отдела тылового обеспечения Норильского ОМВД, руководитель стола находок. — Многие горожане считают, что эти вещи украдены, и несут их в полицию. Тем более что одно время в городе были случаи воровства колясок. Лежат у нас и инвалидные коляски. А как–то на крыльце библиотеки кто–то оставил сумку с книгами, так сотрудники вызвали наряд полиции. Возможно, что записка, прикреплённая к сумке, позволила бы избежать лишней кутерьмы.
Регулярно в стол находок передают найденные деньги, а в последнее время и золотые украшения, выловленные в аквапарке СРК «Арена». Документы, ключи, кошельки, барсетки и женские сумочки — это вообще обычное дело. Особенно много мобильников. Хорошо, если на телефон приходит вызов: тогда у звонящего можно узнать информацию о владельце, а если нет, то подключаются уже более сложные технологии. Правда, растеряши часто не спешат забирать свой аппарат. Кстати, современные программы позволяют установить, был ли телефон украден, и воришку можно привлечь к уголовной ответственности.
Больше всего телефонов находят летом, это и понятно — зимой в снегу их трудно заметить. Основная часть потерь приходится на пятницу и выходные дни, когда народ вовсю отдыхает, расслабляется. Причём умудряются «посеять» даже верхнюю одежду. Её попросту забывают в кафе и ресторанах. Также летом часто теряются и находятся дамские сумки и барсетки. Обычно сценарий один: люди присаживаются на лавочку, углубляются в телефон, а потом в процессе общения встают и уходят, напрочь забыв о своём имуществе.
Бывает, что вещи сознательно оставляют. Например, в декабре 2019 года в кинотеатре «Родина» мужчина намеренно «забыл» две сумки с вещами. Как он потом пояснил полицейским: мол, отправился на поиски жилья, а поклажу некуда было деть. То, что его нашли, — скорее, исключение. Обычно в случаях с бесхозными вещами или детскими колясками поиски безрезультатны.
По словам Светланы Будченко, сейчас полицейские стали выкладывать объявления о потерях в соцсети, в частности в инста-грам, и норильчане откликаются, а заодно и узнают о столе находок. Это важно, потому что с каждым годом количество потеряшек увеличивается. Правда, случается и затишье, как, например, сейчас. С середины февраля и до сих пор ни одной новой находки в столе не появилось.
Кстати, если деньги, золотые украшения и телефоны не забирают в течение полугода, то есть хозяева не ходатайствуют о возвращении своих вещей, эти находки могут быть переданы тем, кто принёс их в полицию. Причём нашедшему необходимо пояснить: где, когда, при каких обстоятельствах были обнаружены эти вещи. Также требуется указать свои данные. В свою очередь хозяин пропажи должен описать свою вещь и рассказать, где и при каких обстоятельствах он её лишился. Если спустя полгода у находки не объявился владелец, то она сдаётся в муниципалитет.Чужое не бери
Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, говорит, что обычно горожане отдают найденную вещь в то учреждение, рядом с которым они её нашли. Ведь если телефон найден рядом со школой, велика вероятность, что его потерял либо ученик, либо сотрудник.
– Школьникам мы объясняем, что они ни в коем случае не должны находку, тот же телефон или банковскую карту, забирать себе, — говорит Ольга Курунина. — Если мобильник найден рядом со школой, его нужно передать администрации учебного заведения. Если где–то в другом месте — лучше отдать его своим родителям и попросить их передать в дежурную часть полиции. Не стоит пытаться снять деньги, делать покупки и переводы средств с найденной банковской карты.
Телефон лучше не вскрывать, не вставлять в него другие сим–карты и не делать с ним какие–то иные манипуляции. Такие поступки могут быть расценены как кража, а это уголовная статья, под которую подпадают не только взрослые, но и подростки старше 14 лет. Тех, кто младше, поставят на учёт в отделение по делам несовершеннолетних. Также неприятности могут грозить и за присвоение беспроводных наушников. Они синхронизируются с дорогими телефонами, и практически всегда можно по геолокации обнаружить, где они в данный момент находятся. Мы растолковываем детям, что любого человека сейчас можно отследить и с помощью видеокамер узнать, чем он занимался.
К счастью, дети у нас хорошо воспитанные, и нередко свои находки они несут сразу нам, инспекторам. Например, прошлым летом ребятишки сдали барсетку и телефон. Несколько раз школьники сообщали о машинах с открытым багажником. Таких ребят мы стараемся поощрять.На всякий случай
Совет № 1: Если вы что–то где–то забыли или потеряли, то необходимо восстановить всю цепочку событий, вспомнить, где вы могли оставить свою вещь, и обратиться туда. Если это муниципальный автобус, следует по-звонить в НПОПАТ, если кафе — в кафе и так далее. И, конечно, незамедлительно отправиться в полицию. Поиски должны начаться сразу, а не через три дня или через месяц.
Совет № 2: Ни в коем случае нельзя передавать находку третьим лицам — друзьям, знакомым. У полицейских был случай, когда норильчанин обнаружил телефон возле торгового центра и попытался самостоятельно найти его владельца, расспрашивая посетителей торгового центра. Некоторое время спустя он передал телефон знакомому с просьбой, чтобы он поискал хозяина. Приятель с помощью мобильного банка перевёл со счёта владельца телефона на свою карту некую сумму, а потом как ни в чём не бывало отдал аппарат другому знакомому, сказав, что телефон потерялся и нужно найти хозяина. Этот третий подросток вместе со своим отцом принесли телефон в полицию, где и вскрылась вся история. Поступок второго друга трактуется как кража.
Совет № 3. Ни при каких обстоятельствах не стоит пытаться оставить себе дорогостоящую вещь, каким бы сильным ни было искушение. Если от потерявшего поступит заявление в полицию, оперативники сумеют восстановить цепочку событий и найти пропажу, которая в подобной ситуации считается похищенной. Поэтому находку следует принести в дежурную часть, а спустя полгода, если её не заберёт хозяин, можно на неё претендовать.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда