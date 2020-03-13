[Индекс номера 26 (03.04.2020)]

 Перспективы 
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Нетронутая природа плато Путорана и техногенные мотивы Норильского промышленного района сольются воедино в проекте парка «Озеро Долгое». Норильчане и гости города смогут любоваться видом горы Шмидтихи, украшенной огромной светящейся надписью «Норильск» с навесного моста. О том, какие развлечения предложат норильчанам, в сегодняшнем материале «Заполярной Правды».
Таким будет вид из парка на гору Шмидтиха
Работу над новой концепцией городского парка «Озеро Долгое» в Агентстве развития Норильска начали ещё в августе прошлого года. Предварительно в наш город приезжали специалисты, которые ознакомились с городским пространством и выслушали пожелания всех заинтересованных сторон. В частности, большая совместная работа была проведена с сотрудниками научно–исследовательского института Крайнего Севера. Основной запрос — создание природного ландшафтного парка.
Площадь трёх элементов
Столичный уровень
Принципиальным отличием от старого проекта парка является рельеф. Новая идея подразумевает искусственные насыпи, напоминающие одновременно горные хребты, каньоны и антропогенные карьеры. Центральное место отведено уже существующей горке, вершину которой увенчает смотровая площадка. Её склоны летом будут использоваться как амфитеатр, а зимой можно будет кататься на ледянках, санках и сноубордах.
В парке появятся несколько таких насыпных зон, и у каждой будет своё назначение. В основном на них планируется разбить клумбы с травянистыми и древесными растениями, широко представленными во флоре таймырской тундры, чтобы впустить природные образы в пространство городской среды с максимально естественным эффектом.
Сердце парка украсит площадь трёх элементов и тысячи фонтанов. Три элемента — кобальт, никель и медь — будут представлены в виде контуров труб, выполненных в соответствующих цветах. Они ассоциируются с трубами металлургических заводов, а прорези с подсветкой напоминают окна норильских жилых домов. Фонтаны на этой площади в соответствии с актуальными тенденциями ландшафтного дизайна будут бить прямо из земли.
Дополнительные природные мотивы внесут гроты, напоминающие ледяные пещеры, где можно остановиться после активного отдыха и подключиться к Wi–Fi. Основную идею соединения природы и производства поддерживают выбранные материалы — металл и древесно–композитные панели.
Детская игровая зона
На любой вкус
Перед будущим парком ставят амбициозные задачи. Во–первых, он должен быть круглогодичным, а во–вторых, в этом пространстве развлечения должны найти норильчане всех возрастов и социальных статусов.
Основной жизненной артерией парка станет пешеходная зона шириной не меньше десяти метров. Её обещают расчищать для лыжников даже в зимний период, а летом она станет основным маршрутом пеших, велосипедных и роликовых прогулок. Трасса опоясывает весь парк, так что, прогуливаясь по ней, можно будет встретить все тематические зоны.
Главный вход расположится со стороны Солнечного проезда, где готовятся к открытию будущий Арктический музей современного искусства и торговый центр. Гости парка первым делом попадут на площадь Рождественскую, где зимой будут установлены главная городская ёлка и снежный городок, а летом — сцена для выступления артистов во время массовых праздничных гуляний. По заверению специалистов АРН, по площади это зона не меньше той, где ёлка стояла ранее. На месте нынешнего входа в парк по проекту появятся закруглённые павильоны, которые можно будет использовать как дополнительное выставочное пространство, а также для ярмарочной торговли.
Светло, как днём
Ту часть парка, что уже успели построить, планируется модернизировать. В зоне игр для маленьких норильчат вырастет прорезиненный холм с горками, подземными лазами, скалодромами на откосах, качелями и песочницей. Неподалёку расположится зона для активного отдыха людей постарше, так называемая зона воркаут с уличными тренажёрами, скейт–парком и скалодромом.
Для тех, кто пришёл отвлечься от суеты и прогуляться, установят перлоги (навесы от солнца) с витражными крышами и качели для взрослых. Примечательно, что в общественном пространстве предусмотрены точки доступа к глобальной сети и общественные туалеты.
Глобальное видение
На пяти гектарах парковой зоны планы по благоустройству не заканчиваются. Возможно, это случится не в самой близкой перспективе, но уже есть представление о том, как будет выглядеть всё побережье озера Долгое. Сейчас эту территорию в погожие дни активно используют горожане для проведения пикников, принятия солнечных ванн и даже купания.
Летний амфитеатр
Побережье озера планируется облагородить с помощью песчаной насыпи. Поверх теплотрассы вырастет прогулочная зона, напоминающая решётчатые горные переходы. Многочисленные камни, разбросанные по берегам, соберут в решётчатые металлоконструкции — габионы. Они будут служить горожанам и в качестве скамеек, и как зоны для жарки шашлыков. К расположенным на побережье технологическим брызгалкам планируется провести подсветку. По задумке, может возобновить работу лодочная станция. Активному отдыху поспособствуют теннисный корт и площадка для сквоша.
Не осталась без внимания и эстетическая сторона объекта. По задумке, у норильских молодожёнов будет ещё одна зона для свадебных фотосессий — Белый сад. Её собираются засадить серебристыми видами ивы и пушеницей, имеющей белые кисточки. В центре озера будет плавать искусственный островок с фигурками медведицы и медвежонка.
Самыми грандиозными элементами предложенного проекта станут огромные светящиеся буквы «Норильск», украшающие склон горы Шмидтихи. По задумке, эта надпись станет самостоятельным туристическим объектом для гостей нашего города, желающих посетить мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», расположенный рядом.


Надежда Петрова
Фото из презентации градостроительного Совета
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