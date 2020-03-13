[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



Тема недели

На всех и беда одна

Коронавирус захватывает всё больше информационного пространства. При этом все уже понимают: поодиночке государствам с этой проблемой и её последствиями не справиться. Нужен слаженный механизм работы, и чем раньше лидеры мировых держав сплотятся, при этом не на словах, а на деле, — тем будет лучше для всех.

Призыв к солидарности Портал Politros.com пишет, что Россия предложила ООН отменить санкции и объединиться против коронавируса. Сообщается, что Кремль внёс в Генассамблею ООН резолюцию, предполагающую солидарность всех стран в борьбе с коронавирусом. Декларация предполагает признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией. Россия предложила всем странам сотрудничать, разрабатывая методы борьбы с распространением заболевания и варианты его лечения. Также Россия указывает на то, что необходимо помогать наиболее пострадавшим от COVID–19 странам, а также отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, которые наносят вред государствам. Интернет–портал уточняет, что документ предлагает не допускать дискриминации тех стран, где проблема с коронавирусом стоит особенно остро, а также признать необходимость распространения правдивой и научно обоснованной информации о заболевании. G20 против COVID–19 Газета «Коммерсант» рассказывает о том, как лидеры «большой двадцатки» ведущих мировых держав искали средства борьбы с коронавирусом. При этом впервые в истории G20 саммит государств прошёл без личных встреч — его участники общались между собой кто из рабочего кабинета, а кто из дома. «В нашем взаимосвязанном мире мы все сильны ровно настолько, насколько сильна самая слабая из наших здравоохранительных систем. Мы должны мобилизовать ресурсы и создать условия для того, чтобы развивающиеся страны тоже имели равные возможности для преодоления кризиса», — приводит издание слова генсека ООН Антониу Гутерриша. Также Гутерриш призвал к конкретным мерам: выделению триллионов долларов для помощи бедным странам, запрету таможенных пошлин, квот и любых других инструментов ограничения свободной торговли и отмене санкций в отношении некоторых стран для помощи в борьбе с COVID–19. Кроме того, накануне саммита к мировым лидерам обратился и глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «У человечества, а особенно у входящих в G20 государств, есть глобальные обязательства. Они должны поддержать страны по всему миру», — цитирует спикера газета. «Коммерсант» также пишет, что во время полуторачасового видеосаммита последствия пандемии были видны невооружённым глазом: если большинство мировых лидеров включились в конференцию из своих рабочих кабинетов, то канцлер ФРГ Ангела Меркель вышла онлайн из собственного дома — она находится на карантине из–за контакта с заражённым COVID–19 врачом. Первым из лидеров государств на заочной встрече выступил нынешний «хозяин саммита», саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. «Этот кризис требует глобального ответа. Мир рассчитывает, что мы сплотимся и будем работать вместе для решения проблемы», — цитирует его «Коммерсант». В свою очередь, отмечает издание, президент России Владимир Путин выступил более конкретно, призвав к созданию под эгидой МВФ специального фонда для борьбы с болезнью с правом любого члена заимствовать из него средства. Также среди предложений — разработать общий план по восстановлению экономики и помочь ВОЗ выявлять эпидемии коронавируса в странах, не имеющих доступ к полноценному тестированию. По сообщению «Коммерсанта», российский президент предложил создать свободные от санкций и торговых войн «зелёные коридоры» и ввести мораторий на ограничения по товарам первой необходимости и транзакций по такого рода товарам. Рука помощи О том, как российские военные специалисты оказывают помощь жителям Италии в борьбе с распространением коронавируса, выпустил сюжеты телеканал «Звезда». Подразделения войск РХБЗ и бригады вирусологов совершили воздушный марш–бросок на Апеннины на прошлой неделе. На сайте телеканала говорится, что в течение двух суток с аэродрома Чкаловский 15 военно–транспортных Ил–76 доставили на авиабазу ВВС под Римом более 100 специалистов–эпидемиологов и вирусологов, восемь медицинских бригад, комплексы для дезинфекции, индивидуальные средства защиты, медоборудование, в том числе 100 тысяч тест–систем для определения коронавируса. Также уточняется, что в составе колонны — аэрозольные комплексы дезинфекции, авторазливочные станции, лаборатории и комплексы обнаружения патогенных биологических агентов. Всего российскому отряду предстоит обработать десятки медицинских и социальных учреждений в провинции Ломбардия, многие из которых закрыты на карантин, а своих сил у местных властей на это просто не хватает. В Италии колонна российской военной техники с военными вирусологами первым делом отправилась на север — в Бергамо, где ситуация с COVID–19 хуже всего по стране, отмечает «Звезда». Не все могут быть «за» Почему США могут не снять санкции, невзирая на коронавирус, размышляют Baltnews. Издание сообщает, что предложение генсека ООН об отмене санкций не может быть реализовано, поскольку США используют европейское пространство для достижения своих целей. Сайт Baltnews.lt приводит со ссылкой на радио Sputnik слова доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонида Крутакова: «То, что мы считали общим экономическим, финансовым и правовым пространством, оказалось зоной интересов США. И в этой зоне интересы России, Китая, Ирана и Венесуэлы не рассматриваются как равноправные, и пространство используется, чтобы добиться целей со стороны США и добиться превосходства. И я думаю, приятно и красиво слышать такие инициативы, но они не реализуемы». — Единственный способ победить болезнь и в будущем не столкнуться с различными «послевирусными» осложнениями — исцелиться от стремления к мировому господству и, наконец, начать слушать друг друга. В классе, наверное, восьмом я писал сочинение на тему всеобщего братства. Уже тогда я был уверен: мир во всём мире может наступить только после серьёзной угрозы, ударившей по всей Земле. В своей работе так и написал: «Необходимо вторжение инопланетян, падение метеорита или зомби–апокалипсис: только тогда люди начнут ценить друг друга». Сегодня тема вторжения стала более чем актуальной — человечество столкнулось с проблемой, которая ещё недавно казалась чем–то невероятным, из разряда голливудских фильмов–катастроф. Коронавирус испытывает на прочность мировые державы, причём особенно сильно он коснулся развитых стран — Италии, Испании, США. В Китае, к счастью, вирус идёт на спад. Проблема в полной своей мощи ещё не докатилась до так называемых стран третьего мира, и в особенности до Африки. Что будет, когда и там начнётся массовое заражение, страшно представить. В таких условиях большие надежды возлагаются на солидарность лидеров государств. Но пока мало кто предлагает серьёзную помощь, к примеру, той же Италии, наиболее пострадавшей от COVID–19. Впрочем, концентрация антивирусных сил на собственной территории — вполне объяснимое решение: для начала самим бы справиться с проблемой. Пандемия испытывает на прочность не только медицину, но и экономику. Эксперты прогнозируют, что финансовый спад может оказаться более разрушительным, чем кризис десятилетней давности. И когда коронавирус удастся победить (в чём нет сомнений, вопрос лишь в том — когда?), перед миром встанет другой вопрос: как вернуть стабильность? Наверняка, в таких условиях ещё сильнее сплотятся мировые альянсы, и в первую очередь НАТО, чей генсек Йенс Столтенберг уже заявил, что COVID–19 — серьёзный вызов для возглавляемого им союза. В своём выступлении Столтенберг так и сказал: «Пандемия испытывает нас, но мы победим её. Это не сказывается на способности альянса проводить свои операции и его боеготовности». То есть, следуя словам генсека НАТО, солидарность солидарностью, но своё место каждый по–прежнему должен знать. В то же время на этой неделе главы двух крупнейших государств — Владимир Путин и Дональд Трамп — провели телефонный разговор. Они обсудили коронавирус и усилия, предпринимаемые по борьбе с ним, проблемы мировой экономики и ситуацию на нефтяных рынках. Вообще, как ни странно, США установили антирекорд по коронавирусу — сегодня именно там больше всего заражённых, а количество смертей стремительно растёт. Удивительно, как так получилось и почему восхваляемая американская медицина не справляется с бедой? Ко всему прочему, богатейшая мировая держава начинает испытывать и серьёзные экономические проблемы. А, как известно, один из действенных способов справиться с кризисом, как финансовым, так и с тем, который рождается в умах людей, — это, увы, вооружённый конфликт, устроенный где–нибудь на задворках мира. Подобные опасения не беспочвенны, учитывая, что на днях президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письма лидерам стран с просьбой оказать поддержку руководству латиноамериканского государства на фоне обвинений министерства юстиции США в причастности руководства Венесуэлы к наркоторговле. При этом госдепартамент США не постеснялся объявить награду за голову Мадуро в размере 15 миллионов долларов и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения именно после аналогичных обвинений. Но будем оптимистами. Как показывает практика: цивилизации и, что самое главное, их лидеры с течением истории становятся всё более гуманными. Какой конкретный след оставит после себя коронавирус COVID–19, можно только гадать. Между тем, очевидно, что единственный способ не только победить болезнь, но и в будущем не столкнуться с различными «послевирусными» осложнениями — исцелиться от стремления к мировому господству и, наконец, начать слушать друг друга.



Михаил Туаев Фото Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В классе, наверное, восьмом я писал сочинение на тему всеобщего братства. Уже тогда я был уверен: мир во всём мире может наступить только после серьёзной угрозы, ударившей по всей Земле. В своей работе так и написал: «Необходимо вторжение инопланетян, падение метеорита или зомби–апокалипсис: только тогда люди начнут ценить друг друга».Сегодня тема вторжения стала более чем актуальной — человечество столкнулось с проблемой, которая ещё недавно казалась чем–то невероятным, из разряда голливудских фильмов–катастроф. Коронавирус испытывает на прочность мировые державы, причём особенно сильно он коснулся развитых стран — Италии, Испании, США. В Китае, к счастью, вирус идёт на спад. Проблема в полной своей мощи ещё не докатилась до так называемых стран третьего мира, и в особенности до Африки. Что будет, когда и там начнётся массовое заражение, страшно представить. В таких условиях большие надежды возлагаются на солидарность лидеров государств. Но пока мало кто предлагает серьёзную помощь, к примеру, той же Италии, наиболее пострадавшей от COVID–19. Впрочем, концентрация антивирусных сил на собственной территории — вполне объяснимое решение: для начала самим бы справиться с проблемой.Пандемия испытывает на прочность не только медицину, но и экономику. Эксперты прогнозируют, что финансовый спад может оказаться более разрушительным, чем кризис десятилетней давности. И когда коронавирус удастся победить (в чём нет сомнений, вопрос лишь в том — когда?), перед миром встанет другой вопрос: как вернуть стабильность? Наверняка, в таких условиях ещё сильнее сплотятся мировые альянсы, и в первую очередь НАТО, чей генсек Йенс Столтенберг уже заявил, что COVID–19 — серьёзный вызов для возглавляемого им союза. В своём выступлении Столтенберг так и сказал: «Пандемия испытывает нас, но мы победим её. Это не сказывается на способности альянса проводить свои операции и его боеготовности». То есть, следуя словам генсека НАТО, солидарность солидарностью, но своё место каждый по–прежнему должен знать.В то же время на этой неделе главы двух крупнейших государств — Владимир Путин и Дональд Трамп — провели телефонный разговор. Они обсудили коронавирус и усилия, предпринимаемые по борьбе с ним, проблемы мировой экономики и ситуацию на нефтяных рынках.Вообще, как ни странно, США установили антирекорд по коронавирусу — сегодня именно там больше всего заражённых, а количество смертей стремительно растёт. Удивительно, как так получилось и почему восхваляемая американская медицина не справляется с бедой? Ко всему прочему, богатейшая мировая держава начинает испытывать и серьёзные экономические проблемы. А, как известно, один из действенных способов справиться с кризисом, как финансовым, так и с тем, который рождается в умах людей, — это, увы, вооружённый конфликт, устроенный где–нибудь на задворках мира. Подобные опасения не беспочвенны, учитывая, что на днях президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письма лидерам стран с просьбой оказать поддержку руководству латиноамериканского государства на фоне обвинений министерства юстиции США в причастности руководства Венесуэлы к наркоторговле. При этом госдепартамент США не постеснялся объявить награду за голову Мадуро в размере 15 миллионов долларов и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения именно после аналогичных обвинений.Но будем оптимистами. Как показывает практика: цивилизации и, что самое главное, их лидеры с течением истории становятся всё более гуманными. Какой конкретный след оставит после себя коронавирус COVID–19, можно только гадать. Между тем, очевидно, что единственный способ не только победить болезнь, но и в будущем не столкнуться с различными «послевирусными» осложнениями — исцелиться от стремления к мировому господству и, наконец, начать слушать друг друга.

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