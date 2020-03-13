[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



Мир увлечений

Море, танцы, успех

Старший и средний составы ансамбля современного танца «Фристайл» открыли для себя «Берег талантов» и успешно дебютировали на международном конкурсе в Дагомысе.

Международный конкурс хореографического искусства «Берег талантов» проходил в Дагомысе с 12 по 16 марта, его участниками стали хореографические коллективы со всей России. Конкуренция была серьёзной. Но норильчане, а для многих это была первая поездка на такой конкурс, показали себя достойно и стали лауреатами третьей степени в номинациях «Современная хореография» и «Уличные направления». Руководитель ансамбля современного эстрадного танца Олеся Шендрик говорит, что эта поездка случилась вопреки. Вылет был запланирован на пятницу, 13–е. Накануне мела пурга, и автобусы шли до аэропорта колоннами. В день вылета, словно по волшебству, ветер стих, и автобус с танцорами проскочил в аэропорт, а потом самолётами они добрались и до Дагомыса. Отряд из 28 девчонок от 7 до 12 лет возглавляли Олеся Шендрик и педагог по акробатике Лариса Титоренко. – Я была готова ко всему: что мы можем задержаться, что вообще не попадём на конкурс, что, может быть, удастся поучаствовать только в мастер–классе, — рассказывает Олеся Шендрик. — Подумала: как будет, так и будет. Нам повезло: мы улетели. Поселились в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Условия проживания очень хорошие: бассейн, питание, прогулки, море, концертный зал, где сцена оказалась в два раза больше, чем в ГЦК, и на то, чтобы приноровиться к ней, оставались буквально считанные минуты. Повезло и с погодой. Детвора увидела море, и восторгам не было предела: перебирали камни, щупали воду, падали на зелёную травку, набрали полные карманы ракушек... Замечательные норильские дети. Уже 14 марта коллектив вышел на сцену. С корабля на бал. Давали о себе знать непростой перелёт и разница в часовых поясах. Пришлось выступать в восемь часов вечера по московскому времени — в Норильске стояла полночь. Нужно выходить на сцену, а дети сонные. И опять, как по мановению волшебной палочки, всё сложилось хорошо. В номинации «Современный танец» коллектив представил две хореографические постановки: «Истина» и «Хочу быть главной!». Эти номера поставила московский хореограф Лариса Полунина во время своих февральских мастер–классов в Норильске. Постановки свежие, толком не отработаны. В танце «Хочу быть главной!» участвовали новенькие танцоры. Но... кто не рискует, тот не выигрывает. В "Современной хореографии" конкуренция была очень жёсткой — собрались сильные и именитые коллективы. Танец «Истина» привлёк внимание жюри взрослостью затрагиваемых вопросов. Изначально номер ставился для танцоров постарше, но работа с Ларисой Полуниной помогла детям понять, что истина может быть у каждого своя и в то же время общая. И у всех своё время встречи с истиной: одним она открывается сразу, а другим — страничка за страничкой. – Если бы наши ребята чаще выезжали на такие конкурсы, им было бы намного проще, — говорит Олеся Шендрик. — Материковские дети почти каждый месяц ездят. Они психологически более подготовлены к выступлению и увереннее себя чувствуют в условиях соперничества. Да и цена поездки играет роль. На проезд к месту проведения конкурса они тратят в разы меньше, чем норильчане. «Уличная хореография» далась коллективу чуть легче: меньше конкурсантов. Девчонки исполнили номер «Самураи» и «Маленькие шпионки». Первый изначально рассчитан на подростков 14–16 лет, но решили попробовать с младшим составом. Олеся Шендрик говорит, что было непросто, но ребятишки справились. Нюанс в номерах уличной хореографии — в размерах сцены. Норильчанам привычнее небольшая площадка, а на материке сцены больше, к тому же тут много перестроений и сложнее рисунок танца — всё это пришлось адаптировать к новому пространству. А это и взрослым нелегко. – Дети совершили невозможное, — продолжает Олеся Шендрик. — Для себя я поняла, что задачи на повышение хорошо влияют на профессиональный рост.Высокая планка открывает новые возможности и заставляет упорнее работать. Не стоит ускорять процесс, особенно в современной хореографии. Не нужно давать детям темы, которые им могут быть непонятны из–за структуры эмоциональных переживаний и недостатка житейского опыта. Дети должны понимать, "про что" они танцуют. Лариса Полунина умеет просто объяснить сложное, подготовить детей, вытащить из них эмоции, дать азы актёрского мастерства. Для всех конкурс стал открытием. Девчонки поняли, что они могут не бояться сцены, и во время разбора полётов, надеюсь, увидели свои ошибки. Они волновались перед выступлениями, переживали — и это тоже пошло им на пользу. Первый масштабный выезд стал толчком к прогрессу в танцах. Переживали за танцоров и родители. Во время онлайн–трансляции они болели за детей, а когда она внезапно прервалась — буквально взорвали телефон вопросами. Традиционно норильчанам удалось совместить поездку на конкурс с мастер–классом и пополнить коллекцию хореографических постановок новым номером. В этот раз с «Фристайлом» своим мастерством делился хореограф Алексей Яценко.



Наталья Черкашина Фото из архива ансамбля "Фристайл" www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Международный конкурс хореографического искусства «Берег талантов» проходил в Дагомысе с 12 по 16 марта, его участниками стали хореографические коллективы со всей России. Конкуренция была серьёзной. Но норильчане, а для многих это была первая поездка на такой конкурс, показали себя достойно и стали лауреатами третьей степени в номинациях «Современная хореография» и «Уличные направления».Руководитель ансамбля современного эстрадного танца Олеся Шендрик говорит, что эта поездка случилась вопреки. Вылет был запланирован на пятницу, 13–е. Накануне мела пурга, и автобусы шли до аэропорта колоннами. В день вылета, словно по волшебству, ветер стих, и автобус с танцорами проскочил в аэропорт, а потом самолётами они добрались и до Дагомыса. Отряд из 28 девчонок от 7 до 12 лет возглавляли Олеся Шендрик и педагог по акробатике Лариса Титоренко.– Я была готова ко всему: что мы можем задержаться, что вообще не попадём на конкурс, что, может быть, удастся поучаствовать только в мастер–классе, — рассказывает Олеся Шендрик. — Подумала: как будет, так и будет. Нам повезло: мы улетели. Поселились в оздоровительном комплексе «Дагомыс». Условия проживания очень хорошие: бассейн, питание, прогулки, море, концертный зал, где сцена оказалась в два раза больше, чем в ГЦК, и на то, чтобы приноровиться к ней, оставались буквально считанные минуты. Повезло и с погодой. Детвора увидела море, и восторгам не было предела: перебирали камни, щупали воду, падали на зелёную травку, набрали полные карманы ракушек... Замечательные норильские дети.Уже 14 марта коллектив вышел на сцену. С корабля на бал. Давали о себе знать непростой перелёт и разница в часовых поясах. Пришлось выступать в восемь часов вечера по московскому времени — в Норильске стояла полночь. Нужно выходить на сцену, а дети сонные. И опять, как по мановению волшебной палочки, всё сложилось хорошо.В номинации «Современный танец» коллектив представил две хореографические постановки: «Истина» и «Хочу быть главной!». Эти номера поставила московский хореограф Лариса Полунина во время своих февральских мастер–классов в Норильске. Постановки свежие, толком не отработаны. В танце «Хочу быть главной!» участвовали новенькие танцоры. Но... кто не рискует, тот не выигрывает.В "Современной хореографии" конкуренция была очень жёсткой — собрались сильные и именитые коллективы. Танец «Истина» привлёк внимание жюри взрослостью затрагиваемых вопросов. Изначально номер ставился для танцоров постарше, но работа с Ларисой Полуниной помогла детям понять, что истина может быть у каждого своя и в то же время общая. И у всех своё время встречи с истиной: одним она открывается сразу, а другим — страничка за страничкой.– Если бы наши ребята чаще выезжали на такие конкурсы, им было бы намного проще, — говорит Олеся Шендрик. — Материковские дети почти каждый месяц ездят. Они психологически более подготовлены к выступлению и увереннее себя чувствуют в условиях соперничества. Да и цена поездки играет роль. На проезд к месту проведения конкурса они тратят в разы меньше, чем норильчане.«Уличная хореография» далась коллективу чуть легче: меньше конкурсантов. Девчонки исполнили номер «Самураи» и «Маленькие шпионки». Первый изначально рассчитан на подростков 14–16 лет, но решили попробовать с младшим составом. Олеся Шендрик говорит, что было непросто, но ребятишки справились. Нюанс в номерах уличной хореографии — в размерах сцены. Норильчанам привычнее небольшая площадка, а на материке сцены больше, к тому же тут много перестроений и сложнее рисунок танца — всё это пришлось адаптировать к новому пространству. А это и взрослым нелегко.– Дети совершили невозможное, — продолжает Олеся Шендрик. — Для себя я поняла, что задачи на повышение хорошо влияют на профессиональный рост.Высокая планка открывает новые возможности и заставляет упорнее работать. Не стоит ускорять процесс, особенно в современной хореографии. Не нужно давать детям темы, которые им могут быть непонятны из–за структуры эмоциональных переживаний и недостатка житейского опыта. Дети должны понимать, "про что" они танцуют. Лариса Полунина умеет просто объяснить сложное, подготовить детей, вытащить из них эмоции, дать азы актёрского мастерства.Для всех конкурс стал открытием. Девчонки поняли, что они могут не бояться сцены, и во время разбора полётов, надеюсь, увидели свои ошибки. Они волновались перед выступлениями, переживали — и это тоже пошло им на пользу. Первый масштабный выезд стал толчком к прогрессу в танцах. Переживали за танцоров и родители. Во время онлайн–трансляции они болели за детей, а когда она внезапно прервалась — буквально взорвали телефон вопросами.Традиционно норильчанам удалось совместить поездку на конкурс с мастер–классом и пополнить коллекцию хореографических постановок новым номером. В этот раз с «Фристайлом» своим мастерством делился хореограф Алексей Яценко.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















