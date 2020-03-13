[Индекс номера 26 (03.04.2020)]

 Ситуация 
Вынужденная дистанция

О мерах, связанных с необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечению безопасности граждан напомнили правительство Красноярского края и территориальные отделения государственных структур.
Лечебные учреждения
Все лечебные учреждения края будут оказывать медицинскую помощь гражданам, однако меняется режим их работы.
В частности, в стационарах переносятся сроки получения плановой медицинской помощи в условиях дневного и круглосуточного стационаров, за исключением уже назначенных дат госпитализации.
В поликлиниках прекращается предварительная запись на приём плановых пациентов — как к участковому врачу–терапевту или педиатру, так и к врачам–специалистам.
Работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико–санитарную помощь, включая амбулаторную стоматологическую помощь, будет организована с приоритетом оказания неотложной медицинской помощи.
Приостановлено до особого распоряжения проведение медосмотров и диспансеризации. Организована дистанционная выписка льготных рецептов. На приоритетном контроле медиков — оказание медицинской помощи на дому больным с температурой и респираторными симптомами, которые вернулись из–за рубежа в последние 14 дней, а также — пациентам старше 60 лет.
Связь
Губернатор края Александр Усс обратился к сотне операторов связи и поставщиков домашнего интернета с предложением изменить условия предоставления услуг жителям Красноярья.
Сегодня поставщики услуг связи предпринимают меры по увеличению количества минут и объёма данных, используемых при обеспечении доступа в интернет в международном роуминге для клиентов, находящихся за границей.
Также операторы обеспечивают предоставление бесплатного доступа к образовательным и развлекательным сервисам, а звонки на горячие линии по вопросам распространения коронавирусной инфекции не тарифицируются.
Операторы услуг широкополосного интернета работают над увеличением максимальной скорости передачи данных, протестированы резервные каналы связи, в случае нулевого или отрицательного баланса абонентских счетов людей отключать от Сети не будут. Также обеспечен круглосуточный режим работы сотрудников отделов техподдержки.
Пенсионный фонд
Отделение Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю рекомендует гражданам, особенно людям старшего возраста, дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы не посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Приём осуществляется по предварительной записи в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru либо по телефону 47–06–15. Получить необходимую информацию также можно на горячей линии 47–06–14.
Практически любая услуга ПФР сегодня доступна через личный кабинет на сайте фонда или портале госуслуг. Вопросы можно направить через онлайн–приёмную либо обратиться письменно по адресу: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44г, или решить по телефону горячей линии ОПФР по Красноярскому краю (391) 229–00–66, а также в официальных группах ОПФР по Красноярскому краю в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».
Для быстрой и качественной обработки обращений сотрудники просят оставлять свои контактные данные.
Налоговая инспекция
Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю сообщает, что до сегодняшнего дня приостановлены приём и обслуживание налогоплательщиков в налоговых органах Красноярского края.
После 3 апреля приём и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях будет производиться исключительно по предварительной записи посредством сервиса ФНС России «Онлайн–запись на приём в инспекцию».
Важно: заявители с детьми, а также граждане старше 65 лет, предварительно записавшиеся на приём в инспекцию через сервис, обслуживаться не будут.
Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщика или интерактивными сервисами на сайте ФНС России nalog.ru. Вход в личный кабинет доступен через учётную запись Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Другие сервисы сайта ФНС России помогут узнать ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить онлайн, направить своё обращение, узнать о статусе рассмотрения своей жалобы и так далее.
Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью личного кабинета юридического лица, личного кабинета индивидуального предпринимателя и по телекоммуникационным каналам связи в порядке официального электронного документооборота.
Почта
«Почта России» относится к числу непрерывно действующих организаций. Тем не менее, чтобы не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, с 30 марта по 3 апреля введён особый режим работы.
С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране была недоступна для посещения клиентами. При этом почтальоны работали в обычном режиме и продолжали обработку посылок и письменной корреспонденции.
В апреле сотрудники почты принесут пенсии и пособия всем жителям Красноярского края домой в установленный день выплаты. Это делается для того, чтобы люди могли остаться дома и соблюсти карантин или режим самоизоляции.
По телефону контактного центра 8–800–1–000–000 или по номеру своего почтового отделения жители региона также могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также на оплату коммунальных услуг. Через терминал, который на дом доставит почтальон, можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами «Почты России», например, оформить подписку на периодические издания. На период осложнения эпидемиологической обстановки комиссию за операции с применением терминала отменили.
Банки
Сбербанк также опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели. Так, до 5 апреля в режиме стандартного рабочего дня работают дежурные офисы банка. В Красноярском крае это 19 отделений. В Норильске дежурят сотрудники отделения на ул. Богдана Хмельницкого, 7. Банкоматы и информационно–платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 работают в стандартном режиме.
Сроки исполнения вкладных операций в Сбербанке–онлайн не изменились.
Списания платежей по кредитам в эти дни выполняются в соответствии с установленной в договоре датой.
Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удалёнными сервисами. Телефоны круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный); 8–800–555–55–50 (для звонков из других городов РФ, бесплатно).


Николай Кондрашов
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профи 
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Перспективы 
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Мир увлечений 
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ДВЕРЬ В ДЕТСКУЮ 
Мы продолжаем тему выпускных праздников в детских садах. Про проведение самого торжества и украшение зала мы писали в прошлом выпуске. А сегодня поговорим еще и том, как с пользой провести летние каникулы, а заодно и подготовиться к новой в своей жизни роли – роли первоклассника.

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