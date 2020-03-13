[Индекс номера 26 (03.04.2020)]

 ДВЕРЬ В ДЕТСКУЮ 
До свидания, детский сад! Готовимся к школе

Мы продолжаем тему выпускных праздников в детских садах. Про проведение самого торжества и украшение зала мы писали в прошлом выпуске. А сегодня поговорим еще и том, как с пользой провести летние каникулы, а заодно и подготовиться к новой в своей жизни роли – роли первоклассника.
Выбор места проведения торжества определит то, каким запомнится ребятам выпускной. Придут ли дети и их родители праздновать в стены родного садика или выберут другое место для проведения выпускного. В детском саду ребятам комфортно и привычно, но можно и вместе с друзьями и воспитателями выбрать детский или досуговый центр, который предлагает не только зал, но и специальную программу, рассчитанную на детский выпускной праздник либо просто на детей определенного возраста. Не стоит исключать и такой вариант, где праздник все-таки пройдет в саду: девочки с бантами, мальчики в красивых костюмах, а вот продолжать веселье можно в свободной форме в удобной одежде, например, в спортивно-развлекательном центре!
В торжественный день и выглядеть хочется тоже соответственно. Девочки будут рады платью принцессы или другому красивому наряду, который могут выбрать с мамами накануне праздника, подобрать банты, туфельки и самые красивые заколки! Для многих мальчиков выпускной в детском саду – это их первый в жизни костюм и галстук. Родители смогут с удовольствием фотографировать серьезных и солидных маленьких мужчин в пиджаках и жилетках. Главное, не покупать праздничную одежду и обувь заранее, ведь ребята и девчата очень быстро растут: купленные за два-три месяца наряды и туфли к выпускному могут быть уже малы.
Ну, и какой же праздник обойдется без подарков? Родители и дети, конечно, захотят отблагодарить коллектив детского сада благоухающими букетами. Но и дети получат свои презенты – ведь такой праздник бывает раз в жизни! Можно подарить игрушки или сводить ребят в кино всей группой. Либо преподнести красивые будильники или развивающие настольные игры. Интересным подарком станут детские наручные часы. Однако предпочтение лучше отдать подаркам, которые напрямую связаны с праздником, ведь ребятам скоро в школу. Наборы канцелярских принадлежностей или добротные рюкзаки обязательно пригодятся уже к сентябрю. Ребята смогут почувствовать себя взрослыми, самостоятельными – уже немного первоклассниками.
Праздник закончится, дети получат яркие впечатления и замечательные подарки. Школу уже выбрали, документы поданы, отпуск спланирован, канцелярия и портфель ждут 1 сентября. Но в некоторых семьях дети поедут отдыхать не на все лето либо вообще останутся в городе. Для будущих первоклассников тоже нужно запланировать досуг. Хорошим решением будет городской летний лагерь или обучающие летние курсы, где дети смогут в интересной форме научиться чему-то новому. А также это время можно провести с пользой и подготовиться к школе на пять с плюсом, чтобы чувствовать себя уверенно в новом месте и новом коллективе. Подготовленному ребенку лучше удается адаптироваться к занятиям – ведь он уже знает, как вести себя в классе и чего ждать от обучения. Первоклассник, который уже умеет читать будет лучше успевать по другим предметам, а может уже и с удовольствием читать детские книжки самостоятельно.


Полина Любимая
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