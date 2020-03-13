Аэропорт «Норильск» вводит особый режим работы для профилактики распространения коронавируса.
Притихшая гавань
Аэропорт переходит на режим работы, который позволит исключить контакты прилетающих пассажиров с людьми, находящимися в здании аэровокзала. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта. В частности, после прохождения паспортного контроля и получения багажа пассажирам будет предоставлен бесплатный трансфер до Кайеркана, Норильска, Талнаха и Дудинки.
Прилетающим необходимо быть готовыми к незначительному ожиданию, а также предупредить встречающих о том, что им не следует ехать в аэропорт. Прибывающих пассажиров отделят от других граждан, а погрузка в автобусы будет происходить со стороны перрона аэропорта.
Помимо этого всех прибывающих просят вне зависимости от пункта отправления и цели путешествия — будь то отпуск или командировка — самоизолироваться на срок не менее 14 дней, согласовав свои действия с работодателем.Следите за расписанием
Авиакомпания NordStar в свою очередь сообщает о временном изменении расписания полётов из Норильска.
Начиная с 29 марта авиакомпания выполняет ежедневные рейсы по маршрутам Москва — Норильск — Москва и Красноярск — Норильск — Красноярск. Время вылета и прилёта скорректировано. Некоторые рейсы NordStar из Москвы в Норильск и из Норильска в Москву были объединены в рамках одной даты вылета. Пассажирам рейсов рассылают СМС–оповещения о новом времени вылета.
В аэропортах Москвы и Красноярска организованы дополнительные профилактические меры: прохождение регистрации и ожидание вылета рейса в отдельной зоне, обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски, дезинфицирующие средства) в количестве, необходимом на период пребывания в аэропорту и в полёте.
Выполнение рейсов авиакомпании NordStar из Норильска в Абакан, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов–на–Дону, Санкт–Петербург, Самару, Сочи, Уфу и в обратном направлении временно приостановлено. Решение о дате возобновления авиасообщения с данными городами будет приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации на территории Российской Федерации.
Пассажирам рейсов по данным маршрутам, следующим в Норильск, обеспечат перевозку до Москвы или Красноярска и дальнейший перелёт в Норильск за счёт авиакомпании NordStar. С ними свяжутся операторы контакт-ного центра авиакомпании для подбора оптимальных вариантов перелётов.
Пассажирам, следующим из Норильска по данным маршрутам, будет предложено воспользоваться одним из следующих вариантов:
— изменение даты вылета без удержания сборов независимо от даты приобретения билета — для этого необходимо направить обращение через форму обратной связи на сайте авиакомпании;
— изменение маршрута на Норильск — Москва или Норильск — Красноярск по выбору пассажира — следует направить обращение через форму обратной связи на сайте авиакомпании или связаться с контактным центром по номеру 8–800–700–8–007;
— оформление вынужденного возврата авиабилета независимо от даты его приобретения — можно воспользоваться формой «Заявления на возврат билета» на сайте авиакомпании.
Как сообщили в компании S7, её рейсы из Норильска в Москву и Новосибирск и обратно выполняются по прежнему расписанию. В случае их отмены пассажиров заранее уведомят об этом по телефону или электронной почте, говорится на сайте перевозчика. Мария Васильеваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда