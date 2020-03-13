[Индекс номера 26 (03.04.2020)]

 Комментарии 
Главное – самодисциплина

Ректор Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров рассказал «Заполярной Правде», как в учреждении проходит дистанционное обучение.
— Дмитрий Владимирович, по какому пути пошёл вуз при переходе на дистанционное обучение?
— С 16 марта мы используем информационно–образовательную среду, в которой у каждого студента и преподавателя есть личные кабинеты. Доступ к ним осуществляет через портал института, а работают они на технологической платформе «1С Университет ПРОФ». В личный кабинет выкладываются все необходимые учебно–методические материалы, выгружается информация, осуществляется текущий контроль знаний и посещаемости. Такая форма работы позволяет проводить занятия по расписанию, в соответствии с графиком учебного процесса. В качестве модераторов процесса выступают деканаты.
Параллельно мы осуществляем переход на систему дистанционного обучения Moodle, которая по сравнению с «1С Университет ПРОФ» имеет более широкие возможности для получения обратной связи и создания интерактивных лекций.
— Что получилось, а с чем сложности? Какая нужна поддержка?
— Основные трудности связаны с качеством интернет–связи и мощностью серверов. Как первое, так и второе оставляют желать лучшего. Несмотря на это, в целом переход на дистанционные образовательные технологии проходит в плановом режиме. Время от времени возникают технические вопросы, но все они оперативно решаются в рабочем порядке. Есть сложности субъективного характера: онлайн–обучение минимизирует возможности внешнего контроля и предъявляет к студенту повышенные требования, связанные с самоконтролем и самомотивацией. Не все учащиеся оказались к этому готовы. Неумение учиться, самостоятельно организовывать учебный процесс — это, как известно, один из главных минусов онлайн–образования. Есть такая статистика: не более 3% приступивших к занятиям в формате массовых открытых онлайн–курсов способны закончить обучение.
— Как преподаватели и студенты отнеслись к изменениям?
— И преподаватели, и студенты восприняли переход на дистанционное обучение с пониманием. Поскольку сегодняшние студенты — это в подавляющем большинстве так называемые digitalnatives («цифророждённые»), то в этой ситуации они чувствуют себя как рыба в воде. Чего, к сожалению, нельзя сказать о преподавателях, в особенности старшего поколения. Первоначально были опасения, что им будет очень трудно. Тем не менее можно констатировать, что и с этой проблемой мы справились.


Николай Кондрашов
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Комментарии 
Ректор Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров рассказал «Заполярной Правде», как в учреждении проходит дистанционное обучение.

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