[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



Ситуация

Ближе к дому



Фото: В Самаре моют улицы с дезинфицирующими средствами Потому что нельзя 30 марта премьер–министр РФ Михаил Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы. — Режим самоизоляции вводится для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда требуется экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами, и по другим действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт Москвы и Подмосковья и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах, — сказал Мишустин в ходе совещания с вице–премьерами. Как рассказала журналистам Первого канала вице–мэр Москвы Анастасия Ракова, причиной введения обязательной самоизоляции в столице стало нежелание некоторых жителей менять свой привычный образ жизни и несоблюдение ими мер по борьбе с коронавирусом. Ракова отметила, что десятки тысяч людей в выходные отправились на прогулку в парк, на детские площадки или на шашлыки. В этой связи власти были вынуждены принять более жёсткие меры. В новом указе мэра Москвы Сергея Собянина теперь описаны ситуации, когда можно выходить из дома (поход в магазин, аптеку, выгул собак, вынос мусора). В других случаях необходимо соблюдать самоизоляцию. Вице–мэр добавила, что администрация города старается действовать на опережение. Отмечается, что после введения обязательного карантина ситуация немного улучшилась. Политолог Алексей Макаркин в интервью «Ведомостям» рассказал об особенностях режима самоизоляции: — Он более гибок, чем ЧС, его где–то можно продлить, а где–то смягчить. Если страна небольшая, то она может вся оказаться на карантине. А в такой стране, как Россия, везде своя специфика. Например, в той же Мурманской области вводят жёсткий карантин, потому что боятся заражений на заводах, которые расположены в разных городах области. В каких–то регионах, видимо, расчёт на то, что до них не дойдёт, потому что это глубинка, либо там всё будет под контролем. Когда режим ЧС вводится в случае паводка или пожара, то это локальные ситуации, с которыми могут справиться МЧС и региональные власти. С коронавирусом же непонятно, сколько это продлится, и проблема носит всесторонний характер. Если вспомнить опыт Китая, то в Ухани карантин был крайне суровый, в других городах — менее жёсткий, а где–то ещё меньше, то есть подход дифференцированный. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико 31 марта заявил РИА «Новости», что Россия подходит к пику заболеваемости COVID–19. Собеседник агентства считает, что число заболевших будет расти ещё несколько дней, после чего начнёт снижаться. Это станет возможно благодаря «разнообразным и жёстким» мерам, которые принимают власти, отметил он. — Кроме того, подобно другим респираторным вирусам коронавирус особенно активен в холодное время года и вспышка должна пойти на спад в апреле–мае, — добавил Брико. Фото: Так сегодня выглядит одно из уличных кафе в Туле Спокойствие, только спокойствие — Есть фраза, которая сейчас должна стать лозунгом: у эпидемии существуют два помощника — паника и разгильдяйство. Нам нельзя поддаваться ни панике, ни разгильдяйству, — уверена завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ профессор Ольга Карпова. Она рассказала RT, что сегодня ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS– CoV–2, вызывающий заболевание COVID–19. – Очень важно создать универсальную вакцину, — подчеркнула Карпова. — Именно этим сейчас занимается наш биологический факультет МГУ. Мы работаем над созданием рекомбинантной вакцины, которая будет защищать сразу от нескольких коронавирусов, а их насчитывается 39 типов. При этом некоторые из них без-опасно циркулируют среди людей. Другие, способные заразить человека, вызывают, например, весеннюю простуду. Переносчиками таких вирусов являются в том числе животные. Поэтому от того, как заразился больной, зависит опасность протекания заболевания. Можно подхватить вирус, который прошёл через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. Те же американцы сейчас испытывают вакцину только против COVID–19. Они уже начали клинические испытания. А мы разрабатываем комплексный препарат против целого ряда коронавирусов — универсальную вакцину. На создание прототипа вакцины уйдёт несколько месяцев. «Известиям» Ольга Карпова пояснила, что в университете разработали технологию создания сферических частиц, которые могут стать носителем для антигенов любых вирусов, в том числе для коронавирусной инфекции. — Мы получаем идеальные по форме сферические частицы любого размера из вируса табачной мозаики, — рассказала Карпова. — Затем на эти частицы можно «приклеить» белок коронавируса. И организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь, — отметила она. Фото: В МГУ разрабатывают вакцину от коронавируса Помоги мне Премьер–министр РФ Михаил Мишустин на совещании с премьерами сообщил, что правительство окажет поддержку самым пострадавшим из–за коронавируса отраслям. В их числе премьер–министр назвал: транспортную сферу (авто– и авиаперевозки, деятельность аэропортов), сферы культуры, досуга и развлечений, физической культуры и спорта, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, образовательные организации (организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения). Также глава правительства отметил, что авиакомпаниям, осуществляющим вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будет выделено 1,5 млрд руб. в качестве компенсации затрат. Михаил Мишустин рассказал РБК, что первоочередную адресную поддержку пострадавшим отраслям будут оказывать как в рамках антикризисного плана, так и за счёт мер, разработанных правительством для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, на полгода перенесут все платежи по уже взятым субъектами МСП кредитам. Бизнес настаивает на отмене налогов вместо отсрочки для пострадавших от COVID–19 отраслей и на расширении льгот по другим налоговым платежам, в том числе снижении ставки НДФЛ вдвое. Поддержки правительства также попросила ИТ–отрасль, которая считает, что спад в индустрии грозит снижением качества услуг в цифровом формате. Фото: Упражнения для поддержания формы на карантине Вдох глубокий, руки шире Способы поддержания активной физической формы в условиях самоизоляции предлагает Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ рекомендует делать короткие активные перерывы в течение дня: танцевать, играть с детьми, убираться и мыть полы в квартире. Можно воспользоваться комплексами физических упражнений, предлагаемыми онлайн–ресурсами, многие из которых находятся в бесплатном доступе на YouTube. При этом медики советуют тем, у кого нет опыта выполнения каких–то упражнений, быть особенно внимательным к своему самочувствию и не перенапрягаться. Также оставаться активными помогут хождение по периметру или марш на месте — это возможно даже в небольших помещениях. Стоит меньше времени проводить в сидячем положении — вставать полезно не реже одного раза в 30 минут. Так, если, например, вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора. «Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы», — сказано в методическом пособие ВОЗ для находящихся на домашнем карантине. Чтобы поддержать и объединить всех, кто остаётся в эти дни дома, Минспорт России запустил в социальных сетях акцию «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Министр спорта РФ Олег Матыцин на своей странице в социальных сетях попросил детских тренеров объяснить воспитанникам, как эффективно и безопасно тренироваться дома. А профессиональных спортсменов призвал показывать своим примером, как укрепить физическую форму в домашних условиях людям разных возрастов. В числе наиболее популярных публикаций с хэштегами #тренируйсядома и #спортнормажизни советы члена сборной России по дзюдо Андрея Мартиросова, предложения от Федерации мотоциклетного спорта России, подборки от фитнес–клубов, видеоролики, записанные игроками российской сборной по регби и домашние тренировки министров спорта различных регионов.



Надежда Сидор Фото с сайта regionsamara.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 30 марта премьер–министр РФ Михаил Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы.— Режим самоизоляции вводится для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда требуется экстренная медицинская помощь или необходимо выйти в магазин за продуктами или доехать до работы, если она не приостановлена этими указами, и по другим действительно веским причинам. В текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт Москвы и Подмосковья и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах, — сказал Мишустин в ходе совещания с вице–премьерами.Как рассказала журналистам Первого канала вице–мэр Москвы Анастасия Ракова, причиной введения обязательной самоизоляции в столице стало нежелание некоторых жителей менять свой привычный образ жизни и несоблюдение ими мер по борьбе с коронавирусом. Ракова отметила, что десятки тысяч людей в выходные отправились на прогулку в парк, на детские площадки или на шашлыки.В этой связи власти были вынуждены принять более жёсткие меры. В новом указе мэра Москвы Сергея Собянина теперь описаны ситуации, когда можно выходить из дома (поход в магазин, аптеку, выгул собак, вынос мусора). В других случаях необходимо соблюдать самоизоляцию. Вице–мэр добавила, что администрация города старается действовать на опережение. Отмечается, что после введения обязательного карантина ситуация немного улучшилась.Политолог Алексей Макаркин в интервью «Ведомостям» рассказал об особенностях режима самоизоляции:— Он более гибок, чем ЧС, его где–то можно продлить, а где–то смягчить. Если страна небольшая, то она может вся оказаться на карантине. А в такой стране, как Россия, везде своя специфика. Например, в той же Мурманской области вводят жёсткий карантин, потому что боятся заражений на заводах, которые расположены в разных городах области. В каких–то регионах, видимо, расчёт на то, что до них не дойдёт, потому что это глубинка, либо там всё будет под контролем. Когда режим ЧС вводится в случае паводка или пожара, то это локальные ситуации, с которыми могут справиться МЧС и региональные власти. С коронавирусом же непонятно, сколько это продлится, и проблема носит всесторонний характер. Если вспомнить опыт Китая, то в Ухани карантин был крайне суровый, в других городах — менее жёсткий, а где–то ещё меньше, то есть подход дифференцированный.Главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико 31 марта заявил РИА «Новости», что Россия подходит к пику заболеваемости COVID–19. Собеседник агентства считает, что число заболевших будет расти ещё несколько дней, после чего начнёт снижаться. Это станет возможно благодаря «разнообразным и жёстким» мерам, которые принимают власти, отметил он.— Кроме того, подобно другим респираторным вирусам коронавирус особенно активен в холодное время года и вспышка должна пойти на спад в апреле–мае, — добавил Брико.— Есть фраза, которая сейчас должна стать лозунгом: у эпидемии существуют два помощника — паника и разгильдяйство. Нам нельзя поддаваться ни панике, ни разгильдяйству, — уверена завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ профессор Ольга Карпова.Она рассказала RT, что сегодня ведётся работа по созданию универсальной вакцины, которая будет защищать от нескольких коронавирусов, включая SARS– CoV–2, вызывающий заболевание COVID–19.– Очень важно создать универсальную вакцину, — подчеркнула Карпова. — Именно этим сейчас занимается наш биологический факультет МГУ. Мы работаем над созданием рекомбинантной вакцины, которая будет защищать сразу от нескольких коронавирусов, а их насчитывается 39 типов. При этом некоторые из них без-опасно циркулируют среди людей. Другие, способные заразить человека, вызывают, например, весеннюю простуду. Переносчиками таких вирусов являются в том числе животные. Поэтому от того, как заразился больной, зависит опасность протекания заболевания. Можно подхватить вирус, который прошёл через несколько людей и в результате этого ослаб. А можно непосредственно от разносчиков, к примеру, от летучей мыши. Те же американцы сейчас испытывают вакцину только против COVID–19. Они уже начали клинические испытания. А мы разрабатываем комплексный препарат против целого ряда коронавирусов — универсальную вакцину. На создание прототипа вакцины уйдёт несколько месяцев.«Известиям» Ольга Карпова пояснила, что в университете разработали технологию создания сферических частиц, которые могут стать носителем для антигенов любых вирусов, в том числе для коронавирусной инфекции.— Мы получаем идеальные по форме сферические частицы любого размера из вируса табачной мозаики, — рассказала Карпова. — Затем на эти частицы можно «приклеить» белок коронавируса. И организмом человека эти частицы будут восприниматься так же, но при этом будут нести выздоровление, а не болезнь, — отметила она.Премьер–министр РФ Михаил Мишустин на совещании с премьерами сообщил, что правительство окажет поддержку самым пострадавшим из–за коронавируса отраслям. В их числе премьер–министр назвал: транспортную сферу (авто– и авиаперевозки, деятельность аэропортов), сферы культуры, досуга и развлечений, физической культуры и спорта, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, образовательные организации (организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения).Также глава правительства отметил, что авиакомпаниям, осуществляющим вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, будет выделено 1,5 млрд руб. в качестве компенсации затрат.Михаил Мишустин рассказал РБК, что первоочередную адресную поддержку пострадавшим отраслям будут оказывать как в рамках антикризисного плана, так и за счёт мер, разработанных правительством для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, на полгода перенесут все платежи по уже взятым субъектами МСП кредитам.Бизнес настаивает на отмене налогов вместо отсрочки для пострадавших от COVID–19 отраслей и на расширении льгот по другим налоговым платежам, в том числе снижении ставки НДФЛ вдвое. Поддержки правительства также попросила ИТ–отрасль, которая считает, что спад в индустрии грозит снижением качества услуг в цифровом формате.Способы поддержания активной физической формы в условиях самоизоляции предлагает Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ рекомендует делать короткие активные перерывы в течение дня: танцевать, играть с детьми, убираться и мыть полы в квартире. Можно воспользоваться комплексами физических упражнений, предлагаемыми онлайн–ресурсами, многие из которых находятся в бесплатном доступе на YouTube. При этом медики советуют тем, у кого нет опыта выполнения каких–то упражнений, быть особенно внимательным к своему самочувствию и не перенапрягаться.Также оставаться активными помогут хождение по периметру или марш на месте — это возможно даже в небольших помещениях. Стоит меньше времени проводить в сидячем положении — вставать полезно не реже одного раза в 30 минут. Так, если, например, вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора.«Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы», — сказано в методическом пособие ВОЗ для находящихся на домашнем карантине.Чтобы поддержать и объединить всех, кто остаётся в эти дни дома, Минспорт России запустил в социальных сетях акцию «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». Министр спорта РФ Олег Матыцин на своей странице в социальных сетях попросил детских тренеров объяснить воспитанникам, как эффективно и безопасно тренироваться дома. А профессиональных спортсменов призвал показывать своим примером, как укрепить физическую форму в домашних условиях людям разных возрастов.В числе наиболее популярных публикаций с хэштегами #тренируйсядома и #спортнормажизни советы члена сборной России по дзюдо Андрея Мартиросова, предложения от Федерации мотоциклетного спорта России, подборки от фитнес–клубов, видеоролики, записанные игроками российской сборной по регби и домашние тренировки министров спорта различных регионов.

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