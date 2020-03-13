Мы продолжаем рассказывать о молодых людях, родившихся в начале нового тысячелетия. Об их интересах, планах, надеждах, переживаниях — о том, что заботит вчерашних детей, неожиданно для нас так быстро повзрослевших.
|— У нации, которая не помнит своей истории, нет будущего. Наступать на одни и те же грабли — непростительная глупость, поэтому моё поколение обязано извлечь уроки из прошлого и сделать всё возможное, чтобы мы жили лучше, в мире и согласии.
Дмитрию — 20 лет. Он неоднократный победитель и призёр чемпионатов и первенств Норильска по армейскому рукопашному бою (АРБ). Недавно юноша вернулся из армии — служил в Иркутской области в ракетных войсках стратегического назначения. А сейчас проходит стажировку в ППС и заочно учится в вузе.
– Меня с детства привлекала армейская тематика — помимо АРБ я также увлекаюсь страйкболом. Родители уже привыкли к тому, что в моей комнате всегда висит военная форма, разгрузка, бронежилет, каска. Естественно, они не удивились, когда я после школы собрался идти в армию, — рассказывает Дмитрий.
Вспоминая службу, он подчёркивает, что не жалеет о годе, проведённом в рядах Вооруженных сил. Говорит, что временами там было непросто, но, по его мнению, это нормально, ведь армия — не детский лагерь, из подростков там куют мужчин. Дмитрий признаётся, что узнал много нового и интересного, познакомился с хорошими людьми, некоторые стали для него настоящими товарищами.
Наш герой рассуждает о том, что в последние годы стало модным слово «патриот». «Но что значит быть патриотом?» — задаётся он резонным вопросом. Дмитрий считает, что можно хоть обвешаться российской атрибутикой или покупать автомобили только отечественного производства — и что с того? Патриоту не обязательно выставлять свои убеждения напоказ.
– Патриот — это тот, кто не только словами, но и поступками доказывает свою преданность и любовь к Отечеству. И важно понимать: воинственный патриотизм ни к чему хорошему не приводит, в том числе и поэтому я против свободной продажи оружия. Патриоты любят своё, но в то же время уважают чужое, — уверен Дмитрий.
– На мой взгляд, то, каким становится человек, какие черты характера он обретает, — заслуга в первую очередь родителей. Но впитать в себя те или иные убеждения можно и вне дома, и окружение тоже играет важную роль. Мне повезло: уже четыре года я занимаюсь в спортивной секции, и мой тренер Виктор Диконенко особенно на меня по-
влиял. АРБ для нас — это не только спорт и физическое развитие, это ещё и духовное обогащение и жизненная философия, – добавляет он.
Дмитрий с охотой и теплотой рассказывает о своих друзьях, многие из них — тоже спортсмены. По его словам, взгляды этих ребят можно назвать умеренно аполитичными. Себя же он считает сторонником здравого смысла: в том, что человек впадает в крайности, нет ничего хорошего.
– Не зря говорят, что у нации, которая не помнит своей истории, нет будущего. Наступать на одни и те же грабли — непростительная глупость, поэтому моё поколение обязано извлечь уроки из прошлого и сделать всё возможное, чтобы мы жили лучше, в мире и согласии, — заключает Дмитрий Фёдоров.Михаил ТуаевФото из личного архива Дмитрия ФЁДОРОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда