[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



ШКОЛЬНЫЙ ДВОР

Из пункта А в пункт Б

С 1 апреля и до особого распоряжения школьники перешли на дистанционное обучение.

Фото: В дистанционном обучении главное — самоорганизация и дисциплина Сейчас ученики и их педагоги — на объявленных президентом дополнительных выходных. Так что домашних заданий, за которые будут выставляться отметки, им не задано. «Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля — решение мы примем исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время, и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели», — такую цитату министра просвещения Сергея Кравцова приводит официальный портал министерства образования Красноярского края. И, тем не менее, уже обозначены сроки, на которые переносится проведение единого и основного государственных экзаменов. ЕГЭ начнётся с 8 июня, ОГЭ — с 9 июня. Соответственно, сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов. Его и все методические рекомендации для регионов опубликуют в ближайшее время. Фото: Родительский контроль за выполнением — не лишний В управлении образования Норильска поясняют, что каждое учебное учреждение самостоятельно определяет механизмы организации дистанционного обучения, а также используемые ресурсы, сервисы и платформы. Наиболее востребованы — ЯКласс, ЯндексУчебник, Учи.ру, РЭШ. Используются записи в YouTube уроков успешных педагогов, которые профессионально, методически грамотно объясняют сложные темы. Задания для школьников размещаются на сайтах школ, в электронных дневниках и журналах. Для учеников, у которых дома нет компьютера или отсутствует подключение к интернету, вопрос решается индивидуально совместно с родителями. Школы договорились с каждой семьёй о том, какая форма для получения заданий, а также для обратной связи наиболее удобна. Норильские родители не устают выражать недовольство объёмами домашних заданий, которые ученики получают на продлённых каникулах. Объяснение простое: сейчас детям приходится самостоятельно, при удалённой поддержке учителя, осваивать новые темы плюс выполнять по ним упражнения — как классные, так и домашние. Если у ребёнка возникли трудности с тем или иным предметом, всегда можно обратиться к электронным образовательным ресурсам. Например, на сайте school.edu.ru представлено более 100 ссылок по 19 тематическим направлениям. 8 (800) 200–91–85 — круглосуточная горячая линия методической поддержки учителей и родителей по организации дистанционного обучения.



Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сейчас ученики и их педагоги — на объявленных президентом дополнительных выходных. Так что домашних заданий, за которые будут выставляться отметки, им не задано. «Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля — решение мы примем исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время, и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели», — такую цитату министра просвещения Сергея Кравцова приводит официальный портал министерства образования Красноярского края.И, тем не менее, уже обозначены сроки, на которые переносится проведение единого и основного государственных экзаменов. ЕГЭ начнётся с 8 июня, ОГЭ — с 9 июня. Соответственно, сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов. Его и все методические рекомендации для регионов опубликуют в ближайшее время.В управлении образования Норильска поясняют, что каждое учебное учреждение самостоятельно определяет механизмы организации дистанционного обучения, а также используемые ресурсы, сервисы и платформы. Наиболее востребованы —ЯКласс, ЯндексУчебник, Учи.ру, РЭШ. Используются записи в YouTube уроков успешных педагогов, которые профессионально, методически грамотно объясняют сложные темы. Задания для школьников размещаются на сайтах школ, в электронных дневниках и журналах.Для учеников, у которых дома нет компьютера или отсутствует подключение к интернету, вопрос решается индивидуально совместно с родителями. Школы договорились с каждой семьёй о том, какая форма для получения заданий, а также для обратной связи наиболее удобна.Норильские родители не устают выражать недовольство объёмами домашних заданий, которые ученики получают на продлённых каникулах. Объяснение простое: сейчас детям приходится самостоятельно, при удалённой поддержке учителя, осваивать новые темы плюс выполнять по ним упражнения — как классные, так и домашние.Если у ребёнка возникли трудности с тем или иным предметом, всегда можно обратиться к электронным образовательным ресурсам. Например, на сайте school.edu.ru представлено более 100 ссылок по 19 тематическим направлениям.

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