[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



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Это наша с тобой биография

Трудовая биография рудника «Таймырский» вошла в историю компании и города как одна из самых ярких глав, повествующая о развитии одного из важнейших предприятий Норильска.

Уважаемые норильчане! Дорогие друзья и коллеги! Этот год для нас особенный. Вся срана будет отмечать знаменательную дату — 75–летие Великой Победы над фашизмом. В страшные годы Великой Отечественной войны в тяжелейших, можно сказать нечеловеческих условиях норильчане осваивали и развивали металлургическое производство за полярным кругом. В 1942 году комбинат дал стране первые тонны никеля, из которого ковалось оружие Победы. Именно поэтому его 85–летний юбилей — дата особая. Этот праздник дорог нам потому, что «Норникель» — символ несгибаемой воли и превосходства человека над природой. За всю историю существования на его долю выпало немало испытаний, но коллектив их стойко преодолевал, становясь только крепче и сильнее, набирая запас прочности. Мы помним трудовой подвиг первопроходцев, заложивших фундамент будущего гиганта, помним первые тонны металла, так нужные для фронта, для Победы. Помним, как стремительно рос комбинат в тяжелейшие послевоенные годы. Для многих из нас словосочетание «Норильский комбинат» стало не просто записью в трудовой книжке, но и этапом биографии и даже судьбой. Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками — годовщиной Великой Победы и юбилеем компании! От всей души желаю трудовому коллективу «Норникеля», всем жителям Норильска больших успехов, благополучия, здоровья, семейного и личного счастья. Алан Алборов, директор рудника «Таймырский»





Богатства «Таймырского» В настоящее время рудник «Таймырский» ведёт добычу только богатых медно–никелевых руд центральной части Октябрьского месторождения. Они сосредоточены в восточной части залежи Хараелахская первая (основная), залежах Северная вторая (С–2), Северная третья (С–3) и Северная четвёртая (С–4). Поле рудника вскрыто семью вертикальными стволами общей протяжённостью около 10 500 метров. Суммарная протяжённость горно–капитальных выработок составляет более 220 километров. Протяжённость шахтных полей трёх шахт рудника составляет около 10 километров. Строительство рудника «Таймырский» началось в 1974 году, в декабре 1982 года была сдана первая очередь. Поэтому 30 декабря считается днём рождения «Таймырского». Правда, отмечать его принято лишь по юбилейным датам — раз в пять лет. По старшинству на промплощадке Талнаха рудник «Таймырский» — на предпоследнем месте: здесь начиналось всё с «Маяка», затем «Комсомольский», «Октябрьский», после него «Таймырский» и завершает этот список самый молодой сейчас «Скалистый». В структуре «Таймырского» основными значатся восемь подразделений: горный передел, комплекс вертикальных стволов, механоэнергетическая служба, служба эксплуатации самоходного дизельного оборудования, комплекс буровзрывных работ, комплекс закладочных работ, служба внутришахтного транспорта, руководство рудника и технические службы. Последние включают в себя центр планирования, технический и производственный отделы, отделы главного механика и энергетика. Есть ещё вспомогательная служба — комплекс производственно–хозяйственного обеспечения. Сегодня перспективное направление развития на «Таймырском», как и везде сейчас на предприятиях компании, — цифровизация и автоматизация систем управления. После апробации на других рудниках в качестве пилотных программ проект начали внедрять и на «Таймырском», и сейчас он всё больше набирает обороты. Меняется структура управления в направлении централизации и планирования. Налажен сбор информации и её анализ, отработана система принятия решений с применением производственных принципов цифровизации. Сегодня под землёй функционируют автономные беспроводные сети, а самым необходимым инструментом горного мастера стал планшет. Автоматизированные цифровые системы теперь с поверхности отслеживают местоположение техники и людей. Наращивание темпов внедрения новых технологий получило официальное название «Технологический прорыв». В рамках этой программы успешно применяются технологии повышения энергоэффективности, беспилотного автономного управления, аналитики технологических данных, планирования управления производством, повышения эффективности горных геолого–разведочных работ и многие другое. В июле 2019–го на «Таймырском» добыли 95–миллионную тонну богатой руды. Этот год также отмечен другим рекордным показателем: за 12 месяцев было добыто более 4 млн тонн руды. «Основа успешной работы рудника «Таймырский» — это не только тонны добытой руды и металлов, метры проходки горных выработок, кубометры горной массы и закладочного раствора. Главным в успехе предприятия был и всегда остаётся его коллектив: люди, которые вкладывают свои знания, опыт, труд в добычу каждой тонны руды, в каждый метр проходки», — отмечает директор предприятия Алан Алборов. Фото: Выработки «Таймырского» 1974 год — начинается строительство рудника «Таймырский» в соответствии с техническим проектом «Рудник «Таймырский». Добыча богатых руд», утверждённым 14 февраля 1975 года Приказом №29 МЦМ СССР. Этим документом предусматривается ввод четырёх пусковых комплексов с началом очистных работ в 1982 году и выводом рудника на проектную производительность в 3 500 тыс. тонн богатой руды. 1982 год — в канун Нового года государственная комиссия принимает в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Начинается работа по добыче богатой руды, которая ведётся на части залежи Хараелахская первая основная (Х–1(О)). 1984 год — введён в эксплуатацию поверхностный закладочный комплекс (ПЗК). Впервые в НПР построен и введён в эксплуатацию ПЗК заглубленного типа (более чем на 20 метров), что позволяет использовать для приготовления закладочной смеси грунтовые и талые воды. 1985 год — поднят на–гора первый миллион тонн богатой руды. 1994 год — введён в эксплуатацию вертикальный ствол КС–3, уникальность которого — в его армировке. В КС–3 использована консольная безрасстрельная армировка: подъёмные клети передвигаются по одному проводнику, который с помощью консолей крепится к стенкам ствола. Это единственный такой ствол в России. 1996 год — с вводом VI пускового комплекса завершается строительство рудника по проекту 1975 года. Производственная мощность — на уровне 80% от проект-ной. Дальнейшее строительство направлено на восполнение выбывающих мощностей и их наращивание вскрытием горизонта –1 400 м залежей Х–1(0) и С–2, участка Большой горст залежи Х–1(0), залежей С–3,4. 2005 год — заканчивается строительство и вводится в эксплуатацию первый пусковой комплекс по проекту РТ–НГ. Добыча богатой руды начинается на новой залежи Северная вторая (С–2). 2012 год — выполнен первый этап проекта РТ–МСП по модернизации оборудования скипового ствола СС–3: произведена комплексная замена оборудования подъёмной установки СС–3 юг. 2018 год — выполнен второй этап проекта по комплексной замене оборудования подъёмной установки СС–3 север. В результате реализации проекта увеличена производительность СС–3 с 3,5 млн тонн до 4,4 млн тонн в год.



Денис Кожевников Фото из личного архива Алана Алборова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот год для нас особенный. Вся срана будет отмечать знаменательную дату — 75–летие Великой Победы над фашизмом. В страшные годы Великой Отечественной войны в тяжелейших, можно сказать нечеловеческих условиях норильчане осваивали и развивали металлургическое производство за полярным кругом. В 1942 году комбинат дал стране первые тонны никеля, из которого ковалось оружие Победы. Именно поэтому его 85–летний юбилей — дата особая.Этот праздник дорог нам потому, что «Норникель» — символ несгибаемой воли и превосходства человека над природой. За всю историю существования на его долю выпало немало испытаний, но коллектив их стойко преодолевал, становясь только крепче и сильнее, набирая запас прочности.Мы помним трудовой подвиг первопроходцев, заложивших фундамент будущего гиганта, помним первые тонны металла, так нужные для фронта, для Победы. Помним, как стремительно рос комбинат в тяжелейшие послевоенные годы. Для многих из нас словосочетание «Норильский комбинат» стало не просто записью в трудовой книжке, но и этапом биографии и даже судьбой.Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками — годовщиной Великой Победы и юбилеем компании! От всей души желаю трудовому коллективу «Норникеля», всем жителям Норильска больших успехов, благополучия, здоровья, семейного и личного счастья.В настоящее время рудник «Таймырский» ведёт добычу только богатых медно–никелевых руд центральной части Октябрьского месторождения. Они сосредоточены в восточной части залежи Хараелахская первая (основная), залежах Северная вторая (С–2), Северная третья (С–3) и Северная четвёртая (С–4).Поле рудника вскрыто семью вертикальными стволами общей протяжённостью около 10 500 метров. Суммарная протяжённость горно–капитальных выработок составляет более 220 километров. Протяжённость шахтных полей трёх шахт рудника составляет около 10 километров.Строительство рудника «Таймырский» началось в 1974 году, в декабре 1982 года была сдана первая очередь. Поэтому 30 декабря считается днём рождения «Таймырского». Правда, отмечать его принято лишь по юбилейным датам — раз в пять лет. По старшинству на промплощадке Талнаха рудник «Таймырский» — на предпоследнем месте: здесь начиналось всё с «Маяка», затем «Комсомольский», «Октябрьский», после него «Таймырский» и завершает этот список самый молодой сейчас «Скалистый».В структуре «Таймырского» основными значатся восемь подразделений: горный передел, комплекс вертикальных стволов, механоэнергетическая служба, служба эксплуатации самоходного дизельного оборудования, комплекс буровзрывных работ, комплекс закладочных работ, служба внутришахтного транспорта, руководство рудника и технические службы. Последние включают в себя центр планирования, технический и производственный отделы, отделы главного механика и энергетика. Есть ещё вспомогательная служба — комплекс производственно–хозяйственного обеспечения.Сегодня перспективное направление развития на «Таймырском», как и везде сейчас на предприятиях компании, — цифровизация и автоматизация систем управления. После апробации на других рудниках в качестве пилотных программ проект начали внедрять и на «Таймырском», и сейчас он всё больше набирает обороты.Меняется структура управления в направлении централизации и планирования. Налажен сбор информации и её анализ, отработана система принятия решений с применением производственных принципов цифровизации. Сегодня под землёй функционируют автономные беспроводные сети, а самым необходимым инструментом горного мастера стал планшет. Автоматизированные цифровые системы теперь с поверхности отслеживают местоположение техники и людей.Наращивание темпов внедрения новых технологий получило официальное название «Технологический прорыв». В рамках этой программы успешно применяются технологии повышения энергоэффективности, беспилотного автономного управления, аналитики технологических данных, планирования управления производством, повышения эффективности горных геолого–разведочных работ и многие другое.В июле 2019–го на «Таймырском» добыли 95–миллионную тонну богатой руды. Этот год также отмечен другим рекордным показателем: за 12 месяцев было добыто более 4 млн тонн руды.«Основа успешной работы рудника «Таймырский» — это не только тонны добытой руды и металлов, метры проходки горных выработок, кубометры горной массы и закладочного раствора. Главным в успехе предприятия был и всегда остаётся его коллектив: люди, которые вкладывают свои знания, опыт, труд в добычу каждой тонны руды, в каждый метр проходки», — отмечает директор предприятия Алан Алборов.— начинается строительство рудника «Таймырский» в соответствии с техническим проектом «Рудник «Таймырский». Добыча богатых руд», утверждённым 14 февраля 1975 года Приказом №29 МЦМ СССР. Этим документом предусматривается ввод четырёх пусковых комплексов с началом очистных работ в 1982 году и выводом рудника на проектную производительность в 3 500 тыс. тонн богатой руды.— в канун Нового года государственная комиссия принимает в эксплуатацию первый пусковой комплекс. Начинается работа по добыче богатой руды, которая ведётся на части залежи Хараелахская первая основная (Х–1(О)).— введён в эксплуатацию поверхностный закладочный комплекс (ПЗК). Впервые в НПР построен и введён в эксплуатацию ПЗК заглубленного типа (более чем на 20 метров), что позволяет использовать для приготовления закладочной смеси грунтовые и талые воды.— поднят на–гора первый миллион тонн богатой руды.— введён в эксплуатацию вертикальный ствол КС–3, уникальность которого — в его армировке. В КС–3 использована консольная безрасстрельная армировка: подъёмные клети передвигаются по одному проводнику, который с помощью консолей крепится к стенкам ствола. Это единственный такой ствол в России.— с вводом VI пускового комплекса завершается строительство рудника по проекту 1975 года. Производственная мощность — на уровне 80% от проект-ной. Дальнейшее строительство направлено на восполнение выбывающих мощностей и их наращивание вскрытием горизонта –1 400 м залежей Х–1(0) и С–2, участка Большой горст залежи Х–1(0), залежей С–3,4.— заканчивается строительство и вводится в эксплуатацию первый пусковой комплекс по проекту РТ–НГ. Добыча богатой руды начинается на новой залежи Северная вторая (С–2).— выполнен первый этап проекта РТ–МСП по модернизации оборудования скипового ствола СС–3: произведена комплексная замена оборудования подъёмной установки СС–3 юг.— выполнен второй этап проекта по комплексной замене оборудования подъёмной установки СС–3 север. В результате реализации проекта увеличена производительность СС–3 с 3,5 млн тонн до 4,4 млн тонн в год.

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