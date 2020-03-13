[Индекс номера 26 (03.04.2020)]



НАШ ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ

Норильску из Москвы

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Владимир Механик строил космодром Байконур, ядерный полигон в Семипалатинске и другие секретные объекты. Прилетел в Норильск в октябре 1971 года по направлению треста «Шахтспецстрой» и был назначен на должность заместителя начальника треста. Принимал активное участие в строительстве талнахских рудников. Один из идейных вдохновителей и редакторов сборника «Феномен Норильска». Дорогие норильчане! Я уехал из Норильска в 1989 году, но вплоть до 1996–го оставался работником «Норильского никеля». И сейчас мы с товарищами — ветеранами производства часто собираемся в нашем клубе «69 параллель». Поддерживаем постоянную связь и с любимым городом, где прошла большая часть нашей жизни. Я в прошлом году дважды приезжал в Норильск. Сейчас готовится к выходу книга о Борисе Колесникове из серии «ЖЗЛ», она выйдет в конце апреля. Мы планировали в июне развернуть в норильском музее экспозицию, посвящённую 90–летнему юбилею Бориса Ивановича. Там же хотели презентовать книгу. Но теперь не знаю, как сложатся обстоятельства в связи с эпидемиологической ситуацией. Я хотел бы пожелать всем норильчанам прежде всего здоровья. Благополучия во всём. Процветания — компании. Я и мои товарищи с интересом следим за информацией о городе и планах «Норникеля» по улучшению экологической обстановки. Дай Бог, чтобы всё получилось! Богатая сырьевая база и созданные мощности позволяют уверенно смотреть в будущее. Владимир Механик











Надежда Петрова Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Я уехал из Норильска в 1989 году, но вплоть до 1996–го оставался работником «Норильского никеля». И сейчас мы с товарищами — ветеранами производства часто собираемся в нашем клубе «69 параллель». Поддерживаем постоянную связь и с любимым городом, где прошла большая часть нашей жизни. Я в прошлом году дважды приезжал в Норильск.Сейчас готовится к выходу книга о Борисе Колесникове из серии «ЖЗЛ», она выйдет в конце апреля. Мы планировали в июне развернуть в норильском музее экспозицию, посвящённую 90–летнему юбилею Бориса Ивановича. Там же хотели презентовать книгу. Но теперь не знаю, как сложатся обстоятельства в связи с эпидемиологической ситуацией.Я хотел бы пожелать всем норильчанам прежде всего здоровья. Благополучия во всём. Процветания — компании. Я и мои товарищи с интересом следим за информацией о городе и планах «Норникеля» по улучшению экологической обстановки. Дай Бог, чтобы всё получилось! Богатая сырьевая база и созданные мощности позволяют уверенно смотреть в будущее.

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