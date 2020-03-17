

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И это пройдёт

Владимир Путин объявил новые меры поддержки для граждан и бизнеса.

Действовать нужно быстро, собранно и профессионально На совещании с главами регионов глава государства призвал действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить каждым днём и каждым рублём. Уже выделены средства на развёртывание дополнительных специализированных коек в больницах, на закупку аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи. С апреля в течение трёх месяцев медработники, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Выплата врачам составит 80 тысяч рублей. Фельдшеры, медсёстры и врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи доплатят по 25 тысяч. Также все они получат повышенные страховые гарантии за счёт федерального бюджета — по аналогии с личным составом Вооруженных сил. Также Владимир Путин объявил новые решения по поддержке бизнеса. Прежде всего это отсрочка на шесть месяцев по уплате страховых взносов в соцфонды для предприятий малого и среднего бизнеса. Гасить образовавшуюся налоговую задолженность будет разрешено равными долями в течение года после окончания отсрочки. Правительству при участии Центрального банка было поручено в течение пяти дней подготовить программу допподдержки бизнеса, упор сделав на предприятия, которые сохранили занятость. Определённые изменения произошли и в мерах поддержки граждан. Президент уже подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям, имеющим право на маткапитал. Деньги будут перечисляться в апреле, мае и июне на каждого ребёнка до трёх лет включительно. На месяц раньше срока, в июне, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Президент особо подчеркнул, что для временно безработных родителей при назначении выплаты не будет учитываться прошлогодний доход. Более того, Владимир Путин предложил семьям, в которых родители оказались безработными, дополнительно выплачивать в течение трёх месяцев по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Граждане, потерявшие работу и обратившиеся в службу занятости после 1 марта, получат пособие по безработице по верхней планке — 12 тысяч 130 рублей. Также правительство рассмотрит возможность сделать каникулы по кредитам доступными для большего числа людей. В своём обращении к гражданам президент обратил внимание на то, что нужно выдержать испытания режима самоизоляции. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.



Надежда Петрова Фото с сайта kremlin.ru

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На совещании с главами регионов глава государства призвал действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить каждым днём и каждым рублём. Уже выделены средства на развёртывание дополнительных специализированных коек в больницах, на закупку аппаратов ИВЛ и машин скорой помощи. С апреля в течение трёх месяцев медработники, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Выплата врачам составит 80 тысяч рублей. Фельдшеры, медсёстры и врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей. Младшему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи доплатят по 25 тысяч. Также все они получат повышенные страховые гарантии за счёт федерального бюджета — по аналогии с личным составом Вооруженных сил.Также Владимир Путин объявил новые решения по поддержке бизнеса. Прежде всего это отсрочка на шесть месяцев по уплате страховых взносов в соцфонды для предприятий малого и среднего бизнеса. Гасить образовавшуюся налоговую задолженность будет разрешено равными долями в течение года после окончания отсрочки. Правительству при участии Центрального банка было поручено в течение пяти дней подготовить программу допподдержки бизнеса, упор сделав на предприятия, которые сохранили занятость.Определённые изменения произошли и в мерах поддержки граждан. Президент уже подписал указ о выплате пяти тысяч рублей семьям, имеющим право на маткапитал. Деньги будут перечисляться в апреле, мае и июне на каждого ребёнка до трёх лет включительно. На месяц раньше срока, в июне, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Президент особо подчеркнул, что для временно безработных родителей при назначении выплаты не будет учитываться прошлогодний доход. Более того, Владимир Путин предложил семьям, в которых родители оказались безработными, дополнительно выплачивать в течение трёх месяцев по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Граждане, потерявшие работу и обратившиеся в службу занятости после 1 марта, получат пособие по безработице по верхней планке — 12 тысяч 130 рублей. Также правительство рассмотрит возможность сделать каникулы по кредитам доступными для большего числа людей.В своём обращении к гражданам президент обратил внимание на то, что нужно выдержать испытания режима самоизоляции. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

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