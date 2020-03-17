

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



Промышленный словарь

Норникель...

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

«Норникель» (ПАО «ГМК «Норильский никель») — диверсифицированная горно–металлургическая компания (до 2016 года бренд «Норильский никель»), являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире, также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Ранее основная часть компании была известна как «Норильский горно– металлургический комбинат имени А. П. Завенягина» (НГМК). Производственные подразделения группы компаний «Норникеля» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии. Корпоративная стратегия «Норникеля» сфокусирована на первоклассных активах и дисциплинированном подходе к управлению инвестициями. «Норникель» ежегодно проводит встречи с инвестиционным сообществом, в рамках которых менеджмент компании рассказывает о ходе реализации корпоративной стратегии, а также о новых инициативах, направленных на увеличение акционерной стоимости компании и укрепление лидерских позиций в индустрии по отдаче на инвестиции. На Дне инвестора в 2019 году руководство компании представило инвестиционному сообществу информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также своё стратегическое видение вплоть до 2030 года. Долгосрочные планы «Норникеля» включают: — увеличение добычи на Таймырском полуострове, обладающем запасами более 2 млрд тонн, на 75% или до 30 млн тонн руды в год; — рост производства основных металлов к 2030 году: никеля — на 15–30% до 250–280 тыс. тонн в год, меди — на 20–40% до 520–560 тыс. тонн в год, металлов платиновой группы (МПГ) — на 30–95% до 160–205 тонн в год; — реализация уже утверждённого проекта «Южный кластер», комплексное развитие действующих рудников Талнаха, модернизация и расшивка «узких мест» обогатительных и металлургических активов. Опираясь на уникальную корзину металлов и лучшую в мире горнорудную базу, менеджмент «Норникеля» считает, что компания обладает прекрасной стартовой позицией для того, чтобы поддержать глобальный переход на экологически чистый транспорт. Гибридизация и электрификация автомобилей, а также ужесточение законодательства относительно выхлопных газов являются двумя мегатрендами, которые, как ожидается, значительно увеличат спрос на продукцию компании в ближайшие 10 лет и далее.



Денис Кожевников Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — диверсифицированная горно–металлургическая компания (до 2016 года бренд «Норильский никель»), являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире, также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Ранее основная часть компании была известна как «Норильский горно– металлургический комбинат имени А. П. Завенягина» (НГМК). Производственные подразделения группы компаний «Норникеля» расположены в России в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.Корпоративная стратегия «Норникеля» сфокусирована на первоклассных активах и дисциплинированном подходе к управлению инвестициями.«Норникель» ежегодно проводит встречи с инвестиционным сообществом, в рамках которых менеджмент компании рассказывает о ходе реализации корпоративной стратегии, а также о новых инициативах, направленных на увеличение акционерной стоимости компании и укрепление лидерских позиций в индустрии по отдаче на инвестиции.На Дне инвестора в 2019 году руководство компании представило инвестиционному сообществу информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз по рынку металлов, а также своё стратегическое видение вплоть до 2030 года.Долгосрочные планы «Норникеля» включают:— увеличение добычи на Таймырском полуострове, обладающем запасами более 2 млрд тонн, на 75% или до 30 млн тонн руды в год;— рост производства основных металлов к 2030 году: никеля — на 15–30% до 250–280 тыс. тонн в год, меди — на 20–40% до 520–560 тыс. тонн в год, металлов платиновой группы (МПГ) — на 30–95% до 160–205 тонн в год;— реализация уже утверждённого проекта «Южный кластер», комплексное развитие действующих рудников Талнаха, модернизация и расшивка «узких мест» обогатительных и металлургических активов.Опираясь на уникальную корзину металлов и лучшую в мире горнорудную базу, менеджмент «Норникеля» считает, что компания обладает прекрасной стартовой позицией для того, чтобы поддержать глобальный переход на экологически чистый транспорт.Гибридизация и электрификация автомобилей, а также ужесточение законодательства относительно выхлопных газов являются двумя мегатрендами, которые, как ожидается, значительно увеличат спрос на продукцию компании в ближайшие 10 лет и далее.

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