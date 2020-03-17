

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



АКТУАЛЬНО

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Более трёх тысяч школьников из малообеспеченных семей получат продуктовые наборы взамен горячих обедов.

Продуктовый набор рассчитан на 12 дней Во всех районах Норильска, включая и посёлок Снежногорск, в малообеспеченных семьях проживают 3 355 детей, чей доход на одного человека не превышает 1,25 величины прожиточного минимума. Также в эту категорию попадают дети, находящиеся в социально опасной среде. Администрации школ организовали выдачу продуктов так, чтобы не возникли скопления людей. Соблюдаются и все меры безопасности: применение дезинфицирующих средств, маски и перчатки. Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева рассказала, что выдача продуктов началась 9 апреля и продолжится до 18 часов пятницы, 10 апреля. Если понадобится, то школы готовы выдавать продуктовые наборы и в субботу. Если же родители не могут лично прийти за продуктовым набором в школу, то им необходимо сообщить об этом классному руководителю или директору школы. В этом случае будет организована доставка продуктового набора до их квартиры. Продуктовые наборы выдаются на основании соответствующего постановления правительства Красноярского края. Они были собраны на краевые средства, в Норильске их формировало с учётом пожеланий правительства предприятие «ПроСервис Таймыр», которое обеспечивает школьным питанием учеников города. Набор рассчитан на 12 дней, то есть на период с 30 марта до 11 апреля. Его цена — 1 125 рублей 36 копеек. В каждый набор вошли: две упаковки макарон, пачка гречки, по банке консервов — сгущёнка, зелёный горошек, ветчина и сайра тихоокеанская, пачка яблочного сока, пакет молока, две упаковки вафель, чай и сахар–рафинад.



Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Во всех районах Норильска, включая и посёлок Снежногорск, в малообеспеченных семьях проживают 3 355 детей, чей доход на одного человека не превышает 1,25 величины прожиточного минимума. Также в эту категорию попадают дети, находящиеся в социально опасной среде. Администрации школ организовали выдачу продуктов так, чтобы не возникли скопления людей. Соблюдаются и все меры безопасности: применение дезинфицирующих средств, маски и перчатки.Заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева рассказала, что выдача продуктов началась 9 апреля и продолжится до 18 часов пятницы, 10 апреля. Если понадобится, то школы готовы выдавать продуктовые наборы и в субботу. Если же родители не могут лично прийти за продуктовым набором в школу, то им необходимо сообщить об этом классному руководителю или директору школы. В этом случае будет организована доставка продуктового набора до их квартиры.Продуктовые наборы выдаются на основании соответствующего постановления правительства Красноярского края. Они были собраны на краевые средства, в Норильске их формировало с учётом пожеланий правительства предприятие «ПроСервис Таймыр», которое обеспечивает школьным питанием учеников города. Набор рассчитан на 12 дней, то есть на период с 30 марта до 11 апреля. Его цена — 1 125 рублей 36 копеек.В каждый набор вошли: две упаковки макарон, пачка гречки, по банке консервов — сгущёнка, зелёный горошек, ветчина и сайра тихоокеанская, пачка яблочного сока, пакет молока, две упаковки вафель, чай и сахар–рафинад.

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