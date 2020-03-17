

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



Обыкновенные герои

Юбилей. Весна. Победа!

Свою 90–ю весну в праздник Благовещения встретил бравый норильский ветеран Гавриил Иванович Мязин. Он разменял свои 18 пятилеток в канун юбилея Великой Победы, которую мальчишкой приближал на трудовом фронте.

Гавриил Мязин Ветеран отметил знаменательную дату в год 55–летия Талнаха, который с 1970–х стал ему родным. К юбилею в его гостеприимную квартиру на улице Рудной пришло более 70 поздравлений. Как святыни он хранит старые фотографии — свидетели подвигов его рода. На фронтах Великой Отечественной войны воевали отец Иван Матвеевич и старший брат лётчик–орденоносец Николай Мязин, а зять Иван Степанов удостоен звания Героя Советского Союза. Вместе с юным Гавриилом ради Победы трудилась и любимая мама Федосья Харитоновна. Он подарил жизнь четверым прекрасным детям, выросли достойными людьми девять внуков, есть и чудесная правнучка... Гавриил Мязин своими рассказами о военном детстве умеет достучаться до сердец молодых современников. Не забыть ему, как 22 июня 1941–го незнакомый всадник подъехал к окну дома: «Мязин, война!» Из его деревни Малой Минусы Красноярского края ушли на фронт более 400 мужчин, вернулись немногие... А из ровесников, трудившихся в полеводческой бригаде, теперь остался он один. В Норильск в 1972–м его пригласил директор 10–й школы Николай Гутиков, с которым они учились в пединституте. В 27–й школе Мязин учил истории и музыке несколько поколений талнахских ребят, ушёл на пенсию в 77 лет. И продолжает радовать земляков своим энтузиазмом и песнями. Сын Иван подарил ему итальянский аккордеон. А первый баян купил вернувшийся с фронта отец. Многие годы Гавриил Иванович, замечательный музыкант и автор песен, принимает участие в городских концертах и фестивалях. Стал и запевалой в большом сводном детском хоре фестиваля ГТРК «Норильск» «Споем о войне!» Вместе с детьми незабываемо исполнил главную песню праздника — «Этот День Победы». Гавриил Иванович на следующий день после юбилея, в праздник Собора архангела Гавриила, отметил и свои именины. Родители назвали его по православным святцам, в доме сохранили наперсный крест, который остался от репрессированного деревенского батюшки. Гавриил Иванович так и говорит: эта семейная реликвия оберегает его даже на расстоянии. Как и старшего брата Николая, которому в победном мае исполнится 94 года. Гавриил Иванович решил передать святыню в старинный храм родной деревни, в котором его крестили. Председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин, поздравивший юбиляра, считает Гавриила Ивановича своим надежным заместителем и помощником по Талнаху, истинным патриотом и мудрым наставником молодежи, который продолжает нести радость и свет Победы новым поколениям.



Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ветеран отметил знаменательную дату в год 55–летия Талнаха, который с 1970–х стал ему родным. К юбилею в его гостеприимную квартиру на улице Рудной пришло более 70 поздравлений. Как святыни он хранит старые фотографии — свидетели подвигов его рода. На фронтах Великой Отечественной войны воевали отец Иван Матвеевич и старший брат лётчик–орденоносец Николай Мязин, а зять Иван Степанов удостоен звания Героя Советского Союза. Вместе с юным Гавриилом ради Победы трудилась и любимая мама Федосья Харитоновна. Он подарил жизнь четверым прекрасным детям, выросли достойными людьми девять внуков, есть и чудесная правнучка...Гавриил Мязин своими рассказами о военном детстве умеет достучаться до сердец молодых современников. Не забыть ему, как 22 июня 1941–го незнакомый всадник подъехал к окну дома: «Мязин, война!» Из его деревни Малой Минусы Красноярского края ушли на фронт более 400 мужчин, вернулись немногие... А из ровесников, трудившихся в полеводческой бригаде, теперь остался он один.В Норильск в 1972–м его пригласил директор 10–й школы Николай Гутиков, с которым они учились в пединституте. В 27–й школе Мязин учил истории и музыке несколько поколений талнахских ребят, ушёл на пенсию в 77 лет. И продолжает радовать земляков своим энтузиазмом и песнями. Сын Иван подарил ему итальянский аккордеон. А первый баян купил вернувшийся с фронта отец.Многие годы Гавриил Иванович, замечательный музыкант и автор песен, принимает участие в городских концертах и фестивалях. Стал и запевалой в большом сводном детском хоре фестиваля ГТРК «Норильск» «Споем о войне!» Вместе с детьми незабываемо исполнил главную песню праздника — «Этот День Победы».Гавриил Иванович на следующий день после юбилея, в праздник Собора архангела Гавриила, отметил и свои именины. Родители назвали его по православным святцам, в доме сохранили наперсный крест, который остался от репрессированного деревенского батюшки. Гавриил Иванович так и говорит: эта семейная реликвия оберегает его даже на расстоянии. Как и старшего брата Николая, которому в победном мае исполнится 94 года. Гавриил Иванович решил передать святыню в старинный храм родной деревни, в котором его крестили.Председатель Норильского городского Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин, поздравивший юбиляра, считает Гавриила Ивановича своим надежным заместителем и помощником по Талнаху, истинным патриотом и мудрым наставником молодежи, который продолжает нести радость и свет Победы новым поколениям.

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