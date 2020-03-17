

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



От сердца к сердцу

Дело добровольное

Норильчане стали активными участниками общероссийской акции #Мывместе. А объединил их благотворительный фонд «Территория добра».

— Желание норильчан помогать и поддерживать нуждающихся настолько органично и искренне, что поражаешься той душевной теплоте, которую сохраняют горожане, – говорит председатель фонда, а также идейный вдохновитель и создатель волонтёрского штаба Наталья Солодовник. – Наши волонтёры собирают продуктовые наборы для тех, кто находится на самоизоляции и не может покидать пределы квартиры, а также для оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, это или постоянные, или потенциальные благополучатели фонда: одинокие, малообеспеченные, многодетные, инвалиды, пожилые». Сегодня в волонтёрской группе насчитывается 98 добровольцев 18 лет и старше, и с каждым часом к ней присоединяются всё новые люди. И это не только отдельные горожане, но и представители крупных торговых сетей, предприниматели. Работа группы оживает ранним утром и затихает ближе к ночи. Дел хватает всем. Формирование продуктовых наборов по онлайн–заявкам норильчан требует не только времени, но и определённой сноровки, умения ориентироваться среди более чем тысячи наименований продуктов и товаров, терпения и доброжелательности. Особое внимание уделяется потребностям тех, кто находится в группе риска по коронавирусу: пожилым, многодетным, одиноким, в том числе и одиноким мамам, маломобильным, малоимущим — словом, всем тем, кто больше всего нуждается в поддержке и помощи в любых проявлениях. Продуктовые наборы, комплекты с лекарствами и средствами личной гигиены оперативно доставляются волонтёрами на автомобилях, а порой и «на своих двоих». Здесь большую роль играет время: если пожилому человеку или ребёнку потребовались лекарства, счёт идёт на минуты. Не забывают волонтёры и о безопасности, своей и своих подопечных. Защитные маски, перчатки, средства дезинфекции обязательны. Начиная с 3 апреля, добровольцы сформировали более 30 благотворительных наборов для подопечных фонда. Часть волонтёров практически 24 часа в сутки 7 дней в неделю находятся на телефоне, оказывая людям психологическую поддержку. «Мы вместе, а значит, мы справимся с любыми трудностями», — говорят волонтёры и торопятся на подмогу. Как отмечает Наталья Солодовник, благодаря социальноответственному бизнесу движение быстро получило спонсорскую поддержку. Сети продуктовых супермаркетов, фирмы такси и даже цветочные магазины стараются охватить как можно больше нуждающихся. На днях с фондом связались представители Российского географического общества, они тоже готовы оказывать волонтёрскую и финансовую помощь жителям. Все, кто желает принять участие в благородном деле или нуждается в поддержке, могут обращаться по телефонам: 46–53–33, 49–22–33.



Наталья Черкашина

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Желание норильчан помогать и поддерживать нуждающихся настолько органично и искренне, что поражаешься той душевной теплоте, которую сохраняют горожане, – говорит председатель фонда, а также идейный вдохновитель и создатель волонтёрского штаба Наталья Солодовник. – Наши волонтёры собирают продуктовые наборы для тех, кто находится на самоизоляции и не может покидать пределы квартиры, а также для оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, это или постоянные, или потенциальные благополучатели фонда: одинокие, малообеспеченные, многодетные, инвалиды, пожилые».Сегодня в волонтёрской группе насчитывается 98 добровольцев 18 лет и старше, и с каждым часом к ней присоединяются всё новые люди. И это не только отдельные горожане, но и представители крупных торговых сетей, предприниматели.Работа группы оживает ранним утром и затихает ближе к ночи. Дел хватает всем. Формирование продуктовых наборов по онлайн–заявкам норильчан требует не только времени, но и определённой сноровки, умения ориентироваться среди более чем тысячи наименований продуктов и товаров, терпения и доброжелательности.Особое внимание уделяется потребностям тех, кто находится в группе риска по коронавирусу: пожилым, многодетным, одиноким, в том числе и одиноким мамам, маломобильным, малоимущим — словом, всем тем, кто больше всего нуждается в поддержке и помощи в любых проявлениях.Продуктовые наборы, комплекты с лекарствами и средствами личной гигиены оперативно доставляются волонтёрами на автомобилях, а порой и «на своих двоих». Здесь большую роль играет время: если пожилому человеку или ребёнку потребовались лекарства, счёт идёт на минуты.Не забывают волонтёры и о безопасности, своей и своих подопечных. Защитные маски, перчатки, средства дезинфекции обязательны.Начиная с 3 апреля, добровольцы сформировали более 30 благотворительных наборов для подопечных фонда. Часть волонтёров практически 24 часа в сутки 7 дней в неделю находятся на телефоне, оказывая людям психологическую поддержку.«Мы вместе, а значит, мы справимся с любыми трудностями», — говорят волонтёры и торопятся на подмогу.Как отмечает Наталья Солодовник, благодаря социальноответственному бизнесу движение быстро получило спонсорскую поддержку. Сети продуктовых супермаркетов, фирмы такси и даже цветочные магазины стараются охватить как можно больше нуждающихся. На днях с фондом связались представители Российского географического общества, они тоже готовы оказывать волонтёрскую и финансовую помощь жителям.Все, кто желает принять участие в благородном деле или нуждается в поддержке, могут обращаться по телефонам: 46–53–33, 49–22–33.

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