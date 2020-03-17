

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



Резонанс

Как удержать цены

Одна из самых острых тем в период пандемии — стоимость продуктов питания. Скачок цен на имбирь и лимоны, которые народная медицина называет средством для укрепления иммунитета, вызывает у людей опасения: не подорожают ли следом и другие продукты?

Руслан Батралиев, помощник прокурора Норильска Помощник прокурора Норильска Руслан Батралиев пояснил, что в конце марта норильская прокуратура открыла горячую линию, на которую принимаются жалобы по поводу роста стоимости социально значимых продуктов. Это сделано для того, чтобы своевременно отслеживать резкие скачки цен, предотвращать возникновение дефицита, разбираться в его причинах. По телефону 46–39–64 норильчане могут сообщать обо всех нарушениях в сфере ценообразования. Звонки принимаются в будние дни с 10 до 18 часов. К социально значимым продуктам относятся: говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, сахар–песок, соль, чай чёрный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано–пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, яблоки. — Ситуация с ценами находится на контроле, — говорит Руслан Батралиев. — Обращения граждан на горячую линию поступают, и на основании этих заявлений проводятся проверки продуктовых точек. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. О результатах проверок прокуратура города сообщит дополнительно. Сезонное повышение цен на отдельные продукты происходило и в прошлые годы. Так, весной всегда становились чуть дороже овощи, фрукты, зелень, возрастал спрос на цитрусовые, в частности, на лимоны. Сейчас о подорожании продуктов в среднем на 5–20% говорят и поставщики. Речь идёт о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, хлебобулочных изделиях и рыбе. Правда, говорят поставщики об этом крайне осторожно, чтобы не спровоцировать излишнюю тревогу среди населения в условиях пандемии.



Наталья Черкашина Фото Ирины Яринской

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Помощник прокурора Норильска Руслан Батралиев пояснил, что в конце марта норильская прокуратура открыла горячую линию, на которую принимаются жалобы по поводу роста стоимости социально значимых продуктов. Это сделано для того, чтобы своевременно отслеживать резкие скачки цен, предотвращать возникновение дефицита, разбираться в его причинах. По телефону 46–39–64 норильчане могут сообщать обо всех нарушениях в сфере ценообразования. Звонки принимаются в будние дни с 10 до 18 часов.К социально значимым продуктам относятся: говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, сахар–песок, соль, чай чёрный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано–пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, яблоки.— Ситуация с ценами находится на контроле, — говорит Руслан Батралиев. — Обращения граждан на горячую линию поступают, и на основании этих заявлений проводятся проверки продуктовых точек. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. О результатах проверок прокуратура города сообщит дополнительно.Сезонное повышение цен на отдельные продукты происходило и в прошлые годы. Так, весной всегда становились чуть дороже овощи, фрукты, зелень, возрастал спрос на цитрусовые, в частности, на лимоны. Сейчас о подорожании продуктов в среднем на 5–20% говорят и поставщики. Речь идёт о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, хлебобулочных изделиях и рыбе. Правда, говорят поставщики об этом крайне осторожно, чтобы не спровоцировать излишнюю тревогу среди населения в условиях пандемии.

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