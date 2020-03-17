[Индекс номера 28 (10.04.2020)]

 Право руля 
Подтверждённый диагноз

«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда» и Госавтоинспекции. Сегодня Денис Летавин, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения, рассказал нам о новых правилах техосмотра авто.
Сверка WIN и номера кузова
Процедуру проведения техосмотра имеют право осуществлять только специализированные организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности. Во время техосмотра в первую очередь проверяется исправность таких важных для авто узлов, как: тормозная система, стеклоомыватели и стеклоочистители, внешние световые устройства, сигнализация, двигатель, рулевая система.
Периодичность прохождения техосмотров зависит от «возраста» автомобиля. Если не прошло трёх лет с момента его сборки, процедуру можно не проходить. Если авто от двух до семи лет — она проводится раз в два года, если больше семи лет — ежегодно. Однако есть исключения в отношении таких транспортных средств, как автобусы, легковые такси и грузовые автомобили, перевозящие опасные грузы. Их техосмотр проводится каждые 6 месяцев, и год выпуска роли не играет.
Стоимость ТО варьируется от 500 рублей и до нескольких тысяч, в зависимости от категории транспортного средства и региона местонахождения.
Проверка тормозной системы на специализированном стенде
По словам Дениса Летавина, сейчас в НПР работают четыре линии техосмотра: три — в Норильске и одна — в Талнахе. Сейчас закон о прохождении техосмотра изменился. С 8 июня 2020 года диагностическая карта будет оформляться электронно и храниться в базе Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИСТО). От бумажной версии карты пока не откажутся, но выдавать её будут только по запросу лица, предоставившего транспортное средство на диагностику. При утере этой карты также по запросу выдадут дубликат, но за это придётся заплатить 10% от стоимости техосмотра.
Операторы технического осмотра не смогут бесконтрольно выдавать диагностические карты. Теперь они обязаны рассчитать пропускную способность пункта ТО. И если оператор выдаст карт больше, чем может провести техосмотров машин за день, последуют проверка и штраф, а в худшем случае могут аннулировать выданные этим оператором диагностические карты и отозвать у него аккредитацию. Кроме того, согласно изменениям в законодательстве оператор обязан выгружать в систему ЕАИСТО фотоотчёт о проведённом техосмотре.
Осмотр тормозных шлангов и рулевого управления
Такие нововведения создадут трудности для тех, кто платил за липовые диагностические карты. Для них же ужесточается административная ответственность. Так, с 27 июля 2020 года, когда вступают в силу новые изменения: за управление транспортным средством, на которое не оформлена диагностическая карта, подтверждающая его допуск к участию в дорожном движении, будет налагаться административный штраф в размере 2000 рублей. В случае повторного выявления такого правонарушения в течение ближайших 24 часов штраф не взимается.
Если водитель не прошел техосмотр, в течение 20 календарных дней он имеет право вернуться в пункт ТО, где проверят только те неисправности, из–за которых он не получил диагностическую карту. У нового оператора проходить техосмотр придётся полностью. Также заново придётся проходить процедуру, если авто будет предоставлено на повторный осмотр по истечении 20 календарных дней, вне зависимости от пункта ТО.
Кроме того, страховщик сможет предъявить иск к владельцу полиса ОСАГО, если на момент наступления страхового случая, произошедшего из–за неисправности авто, истёк срок действия диагностической карты.


Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА

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