

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



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Выиграть время «Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. По мнению президента, нерабочая неделя и режим изоляции во многих регионах позволили «выиграть время для упреждающих действий». При этом он считает, что в Москве пока не удаётся переломить ситуацию с распространением коронавируса. Напомним, 25 марта президент объявил нерабочим период с 28 марта по 5 апреля. После этого в большинстве регионов ввели режим обязательной самоизоляции. Позже Владимир Путин провёл встречу с членами правительства в дистанционной форме. Речь шла о реализации мер поддержки, обнародованных президентом в первом обращении, и о планах по испытанию вакцины. На удалёнке Проще всего найти работу в условиях угрозы распространения коронавируса оказалось программистам, системным администраторам и прочим людям компьютерного мира, а также работникам сервисных компаний, следует из данных сервисов по поиску работы. Количество резюме соискателей на этих порталах за март не изменилось, а вот вакансий стало меньше на 15–20%. Компании, вынужденные сократить или приостановить свой бизнес, новых людей не нанимают, им бы своих сотрудников поддержать. При этом именно IT–компании оказались наиболее готовыми к удалённой работе значительной части своих сотрудников. Если для перевода бизнес–процессов на удалённый режим большинству организаций требуется минимум неделя — чтобы отработать технологии взаимодействия распределенного коллектива, отладить серверные мощности, то в IT–индустрии этот формат активно применялся и раньше, и в большинстве случаев значительных дополнительных усилий и инвестиций трансформация не потребовала. Кроме того, массовый переход в виртуальную среду предприятий других секторов экономики завалил IT–компании новыми заказами. Вряд ли в ближайшее время останутся не у дел и курьеры с водителями. Из–за карантина компании по доставке еды расширяют свою деятельность. Относительно легко сейчас устроиться в продуктовый ретейл, логистику, фармацевтику. Внезапные школьные каникулы увеличили спрос на услуги нянь и репетиторов. На прежнем уровне сохраняется потребность в рабочих профессиях, в первую очередь в строителях. Вместе с тем, по оценкам сервисов поиска работы, порядка четверти компаний в крупных городах уже отправили на удалёнку всех, кого только смогли. Им просто нет смысла брать нового сотрудника в офис — с ним просто некому будет заниматься. При этом продолжают ходить на работу руководители, кадровики, бухгалтеры, производственный персонал — их физическое присутствие оказывается совершенно необходимым. Ещё одна тенденция — значительно увеличилось число поисковых запросов с пометкой «работа рядом с домом». Меры поддержки Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов распорядился выплатить сотрудникам компании по 10 тыс. рублей в апреле в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении «Северстали», поступившем в РБК. Общая сумма выплат составит 500 млн руб. По словам Мордашова, руководство компании осознаёт возникающие у сотрудников в новых обстоятельствах проблемы с питанием, транспортом, приобретением лекарств и средств дезинфекции. «С учётом появления новых личных затрат мы приняли решение выплатить 10 тысяч рублей единовременно в дополнение к заработной плате в апреле 2020 года всем сотрудникам «Северстали», — заявил он. Мордашов добавил, что выплаты получат все, за исключением руководителей, входящих в топ–100. Более того, руководство компании не отменило ежегодную индексацию (базовый размер — 3%. «Северсталь» продолжает работу, несмотря на введённый в России режим нерабочих дней до 30 апреля. Сотрудники, обеспечивающие производственный цикл, находятся на своих рабочих местах, остальные работают удалённо. Тем не менее в компании заверили, что на производстве соблюдаются все меры по нераспространению коронавируса. Чтобы выжить Аналитики «Бизнес.ру» публикуют неутешительные прогнозы в отношении малого бизнеса. Например, в марте система онлайн–касс «Эвотор» фиксировала снижение чеков по всем сферам, включая даже открытые продовольственные магазины и аптеки. В сфере культурно–массовых мероприятий и туризма падение по чекам достигало 95–98%. Так что коронавирус действительно «убивает» малый бизнес. Одновременно с этим фиксируется ажиотажный спрос на некоторые товары продовольственного сегмента, курьерские службы крупных городов не справляются с ростом заказов, наблюдается рост интереса покупателей к интернет–заказам. Традиционные магазины переходят в онлайн–формат. Таким образом, перепрофилируются бизнес–процессы. Малому бизнесу необходимо подстраиваться под перемены, ориентируясь на текущие запросы покупателей и тенденции спроса. Ситуация приведёт к закрытию традиционных магазинов (кроме продовольственных) и к переводу их в онлайн–режим, а также повлечёт снижение покупательской способности россиян. От количества дней самоизоляцинного режима зависит, насколько серьёзными будут потери малого бизнеса из–за коронавируса. Необходимо трезво оценивать ситуацию, например, не вкладывать последние деньги в оптовую закупку туалетной бумаги. Или съезжать из ТЦ, который не соглашается на снижение арендной ставки на время простоя. Важно сохранить силы, чтобы начать бизнес на развалинах, когда режим самоизоляции и карантин закончатся. Стоит обратиться к лояльным покупателям и сделать им скидки за объём, надо ориентироваться на продажи по интернету. Следует вспомнить, что главное преимущество малого бизнеса — быстрая реакция на изменения в обществе, молниеносная ориентация на спрос. Пользуйтесь этим преимуществом, чтобы выжить. "— Всё в этом мире преходяще. Надо набраться терпения и переждать, пересидеть. Специалисты говорят, что в самоизоляции есть одно неоспоримое преимущество — цифровизация страны пошла интенсивнее. Опять же, мы лучше узнали друг друга." Денис Кожевников, корреспондент «Заполярной Правды» Такого не ожидал никто — почти принудительная изоляция. Даже с осознанием того, что мера эта вынужденная, патрули во дворах, закрытые магазины, рестораны, увеселительные заведения наводят на невесёлые мысли. Выйдешь на улицу, глянешь на село — одни собаки на поводках, да их опасливо озирающиеся по сторонам хозяева. А ну, как из-за угла вынырнет патруль, в составе которого с некоторых пор стали попадаться люди в зеленой военной форме. Случайным прохожим доподлинно не известно, чем закончится такая встреча. Пусть даже стражи порядка желают лишь сделать вам внушение. Уже первая неделя оплачиваемого безделья показала, что народ наш в общей своей массе пребывает как бы вне происходящего. И помаленьку сходит с ума. Дворы огласились безудержным весельем массовых пьянок по поводу нежданного «отпуска». Вечером в магазине — очереди с полными тележками спиртного. Причём не какого–нибудь там пива, хотя и его в потребительской корзине в избытке, а крепких напитков. Согласно полицейской статистике, в первую неделю вынужденного отдыха количество правонарушений на бытовой почве в одном из регионов России подскочило на 19%. Время торговли спиртным срочно укоротили до 8 часов в сутки. К рекомендуемой удалёнке оказались готовы не все. Для работы дистанционно потребовалось перестраиваться несколько дней. Не на каждом производстве нашлись технические возможности управлять процессами по интернету — несовместимость программ, большие риски в соблюдении технологий и безопасности. Мамы при закрытых в первую неделю детских садах, даже имея желание поработать на дому, как выяснилось, не в состоянии это делать из–за... детей. Папы, кстати, тоже. С другой стороны, те, кто должен работать в привычном режиме, вдруг ощутили себя обделёнными «благами карантина» и даже потребовали документального обоснования выхода на работу «в такое трудное для страны время». Впрочем, не каждый отдавал себе отчёт, как придётся несладко, если остаться дома не только со своими ближайшими родственниками, но и своими собственными комплексами и привычками. Вот так живёшь–живёшь с человеком — утром на работу, вечером с работы, и вроде ничего, а как свели вас нос к носу больше, чем на два дня, оказалось, что совместный быт невыносим, сетуют те, кто вкусил прелести самоизоляции. Друзья пишут из Зауралья: «Если бы загсы не закрыли, давно бы развелись, к чертовой матери!». Смех сквозь слезы! Бизнесменов средних и малых откровенно жаль. И тех, кто на них трудится. Что бы там ни говорили о законном оформлении на работу и «белых» зарплатах, многие получают свои кровные по факту в конце рабочего дня. Среднестатистический таксист сидит в машине или даже дома и тоскливо взирает на молчащую рацию: за аренду машины платить, за бензин платить... Владелец таксопарка тоже понимает, что диспетчеру платить, механику платить, медику платить... Как договариваться друг с другом? Всё в этом мире преходяще. Надо набраться терпения и переждать, пересидеть. Специалисты говорят, что в самоизоляции есть одно неоспоримое преимущество — цифровизация страны пошла интенсивнее. Опять же, мы лучше узнали друг друга.



Денис Кожевников Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Такого не ожидал никто — почти принудительная изоляция. Даже с осознанием того, что мера эта вынужденная, патрули во дворах, закрытые магазины, рестораны, увеселительные заведения наводят на невесёлые мысли. Выйдешь на улицу, глянешь на село — одни собаки на поводках, да их опасливо озирающиеся по сторонам хозяева. А ну, как из-за угла вынырнет патруль, в составе которого с некоторых пор стали попадаться люди в зеленой военной форме. Случайным прохожим доподлинно не известно, чем закончится такая встреча. Пусть даже стражи порядка желают лишь сделать вам внушение.Уже первая неделя оплачиваемого безделья показала, что народ наш в общей своей массе пребывает как бы вне происходящего. И помаленьку сходит с ума. Дворы огласились безудержным весельем массовых пьянок по поводу нежданного «отпуска». Вечером в магазине — очереди с полными тележками спиртного. Причём не какого–нибудь там пива, хотя и его в потребительской корзине в избытке, а крепких напитков. Согласно полицейской статистике, в первую неделю вынужденного отдыха количество правонарушений на бытовой почве в одном из регионов России подскочило на 19%. Время торговли спиртным срочно укоротили до 8 часов в сутки.К рекомендуемой удалёнке оказались готовы не все. Для работы дистанционно потребовалось перестраиваться несколько дней. Не на каждом производстве нашлись технические возможности управлять процессами по интернету — несовместимость программ, большие риски в соблюдении технологий и безопасности. Мамы при закрытых в первую неделю детских садах, даже имея желание поработать на дому, как выяснилось, не в состоянии это делать из–за... детей. Папы, кстати, тоже.С другой стороны, те, кто должен работать в привычном режиме, вдруг ощутили себя обделёнными «благами карантина» и даже потребовали документального обоснования выхода на работу «в такое трудное для страны время». Впрочем, не каждый отдавал себе отчёт, как придётся несладко, если остаться дома не только со своими ближайшими родственниками, но и своими собственными комплексами и привычками. Вот так живёшь–живёшь с человеком — утром на работу, вечером с работы, и вроде ничего, а как свели вас нос к носу больше, чем на два дня, оказалось, что совместный быт невыносим, сетуют те, кто вкусил прелести самоизоляции. Друзья пишут из Зауралья: «Если бы загсы не закрыли, давно бы развелись, к чертовой матери!». Смех сквозь слезы!Бизнесменов средних и малых откровенно жаль. И тех, кто на них трудится. Что бы там ни говорили о законном оформлении на работу и «белых» зарплатах, многие получают свои кровные по факту в конце рабочего дня. Среднестатистический таксист сидит в машине или даже дома и тоскливо взирает на молчащую рацию: за аренду машины платить, за бензин платить... Владелец таксопарка тоже понимает, что диспетчеру платить, механику платить, медику платить... Как договариваться друг с другом?Всё в этом мире преходяще. Надо набраться терпения и переждать, пересидеть. Специалисты говорят, что в самоизоляции есть одно неоспоримое преимущество — цифровизация страны пошла интенсивнее. Опять же, мы лучше узнали друг друга.

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