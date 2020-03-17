[Индекс номера 28 (10.04.2020)]

 Призвание 
Сила слова

На производстве её за глаза называют мамой, хотя начальнику цеха многоотраслевого производственного объединения «Норильскавтоматика» Елене Ворониной приходится заниматься далеко не семейными делами.
Елена Воронина: «Убеждать людей нужно аргументами»
Высокий авторитет, умение правильно организовать порученное дело и наладить взаимоотношения в коллективе — главные черты, которые отмечают в ней коллеги из «Норильскникельремонта».
Елена Воронина — начальник цеха эксплуатации технологической автоматики предприятия обеспечивающего комплекса «Норильскавтоматики» общества «Норильскникельремонт». Сейчас у нее в подчинении 82 человека на трёх участках цеха. Первый из них – участок обслуживания горных предприятий в Талнахе, где 35 специалистов цеха работают с автоматикой всех талнахских рудников. Это управление технологическим оборудованием главных вентиляционных установок, подающих воздух в шахты, подъемными машинами, турбокомпрессорами, обеспечивающими технологические процессы, дробилками и другим оборудованием, которое установлено на поверхности. Автоматические системы этой техники обеспечивают процессы жизнеобеспечения и технологии на рудниках.
Второй участок ремонтных предприятий — самый разбросанный по Норильскому промышленному району. Наряду с обслуживанием самоходного дизельного оборудования рудника «Заполярный» 24 его сотрудника работают еще и в Дудинке, а также занимаются оборудованием основных фондов предприятий «Норильскникельремонта».
Третий участок производственных и перерабатывающих предприятий силами 21 работника обслуживает цементный завод, Норильскую обогатительную фабрику, ЦЭН — то, что базируется сейчас на промплощадке бывшего никелевого завода.
В цехе Ворониной трудятся 71 мужчина и 11 женщин. Руководящий состав – 20 человек. Елена Николаевна признается, что в коллективе с преобладанием мужчин ей работать легче. Говоря об этом, она вспоминает первые годы работы в Норильске как раз в сугубо женском коллективе энергонадзора в Талнахе.
В Норильск Воронина приехала в 1997 году из Казахстана. Как и везде в бывшем Советском Союзе, там тогда начались тяжелые времена. Оставлять родное производство и ехать на другой конец света было непросто. Но хорошее образование и подготовка вселяли уверенность в себе.
Елена Воронина окончила Томский политехнический институт, имея фактически две специальности: одна — инженер по автоматизированным системам промышленных предприятий, а вторая — теплотехник. Заведующий кафедрой говорил своим студентам: «Лебеди мои! Специальность у нас — «двойка», сегодня вы работаете на диплом, а потом диплом будет работать на вас».
Когда Воронина приехала в Норильск, он тоже переживал не лучший период, и приём на работу был закрыт. Предвидя трудности, Елена вспомнила преподавательскую работу в профессиональном колледже и предложила свои услуги Норильскому индустриальному институту. По пути зашла на энергетических предприятий города, где ей неожиданно удалось найти себе применение в качестве теплотехника. Как сейчас вспоминает Елена Николаевна, в энергетической компании потребовалось провести расчеты гидравлической системы. Важность такой работы и обусловила, видимо, быстрое трудоустройство — за месяц. В сложных экономических условиях квалифицированных кадров не хватало даже в Норильске.
Дальше — больше. В Талнахе как раз запускалась автоматизированная система учёта параметров теплосетей, а специалистов в этой области в городе просто не было. Поэтому, прознав о Ворониной, руководство тогдашней компании «Талнахбыт» сделало все, чтобы заполучить такой ценный кадр.
В те дни система, располагавшаяся по всему НПР, как раз, по выражению Ворониной, «оприборивалась» — создавалась система учета ресурсов, которые потребляли жэки. Это была автоматизация в области контроля — то, чем занималась Елена Николаевна.
Впоследствии, когда в начале 2000–х началась реорганизация в ЗФ компании — выделение отраслевых направлений в новые самостоятельные структуры и создание новых предприятий, Елене Ворониной предложили перейти в «Норильскавтоматику». О ее профессиональном уровне и репутации, в том числе как руководителя, многие знали. Причем получилось так, что на предприятие одновременно приехали и руководитель, и главный инженер, и начальник цеха, и ещё кто–то из мужчин–руководителей. Ну, как тут было устоять?
Воронина говорит, что для того чтобы руководить людьми в нынешних реалиях, нужно в первую очередь знать и четко аргументировать требования современного производства. Работы у Ворониной и в условиях самоизоляции не стало меньше: теперь все приходится исполнять дистанционно. Получается дольше, но семья — муж, дочь и две очаровательные внучки — помогают и поддерживают.


Денис Кожевников
Фото Ирины Яринской

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