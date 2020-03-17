[Индекс номера 28 (10.04.2020)]

 Профи 
Управляя рисками

В «Норильскникельремонте» начал работу уникальный полигон «Полоса рисков и опасностей». Он объединяет стенды для отработки навыков идентификации, оценки и управления рисками на рабочих местах.
Демонстрация стенда с технологическими трубопроводами и запорной арматурой
Ещё в августе 2019 года руководство «ННР» поставило задачу создать полигон, который по-зволит сотрудникам приобрести практические навыки по идентификации, оценке и управлению производственными рисками на рабочих местах. Это должно способствовать достижению минимального травматизма в организации.
Руководители и специалисты управления охраны труда и промбезопасности «ННР» разработали и утвердили дизайн–проекты стендов обучающего полигона, тематические информационные плакаты. Инициативные работники подразделений общества занимались комплектацией стендов необходимыми материалами и оборудованием, а также провели контрольную сборку тренажёров. С октября по декабрь 2019–го стенды изготовили и установили на базе АБК ремонтно–строительного треста «ННР».
В первом квартале нынешнего года специалисты завершили демаркационные работы, тренажеры оснастили информационными плакатами, разработали программу по обучению работников на полигоне. Здесь появился передвижной монитор для презентационных материалов. «Полоса рисков и опасностей» была готова к вводу в действие.
Александр Сумароков, начальник Центра оценки и управления рисками, изменениями в области промбезопасности и охраны труда «ННР», перечисляет доступные сегодня обучающие стенды:
— Это «Работа с применением лебедок, блоков» с возможностью осуществлять такелажные работы, «Работа с применением электросварочного и газорезательного оборудования», «Изоляция источников энергии»: здесь на интерактивном стенде наглядно показана процедура группового блокирования нескольких источников энергии и порядок действий ремонтного персонала. Кроме того, показаны возможные риски возникновения нежелательных последствий в случае невыполнения процедуры изоляции источников энергии. И это далеко не все.
«Полоса рисков и опасностей» — уникальный проект: он включает в себя работу сразу на нескольких учебных стендах, имитируя условия, когда на одном объекте могут встретиться сразу несколько дополняющих или зависящих друг от друга операций и связанные с этим риски.
— Прежде у нас были узкопрофильные обучающие полигоны — «Работа на высоте» или «Слесарные работы», не позволяющие в полной мере ощутить обстановку на производстве, все окружающие угрозы и риски. Этот же полигон универсальный и в полной мере может воссоздать нужную ситуацию, охватить обучением всех работников основных специальностей: слесарей–ремонтников, электрогазосварщиков, стропальщиков, монтажников, плотников, слесарей по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин и механизмов, электромонтеров и других, — говорит Александр Сумароков.
Планируется, что обучение пройдут абсолютно все работники «ННР». Сначала его планируется провести для сотрудников групп риска, куда работники включены по различным основаниям, в том числе по возрасту.
— Согласно нашей статистике, чаще несчастные случаи происходят с работниками старше 35 лет. Значит, им тренироваться надо раньше других. Нельзя забывать и про молодёжь, а также возраст-ных работников, у кого с годами притупляется инстинкт безопасности, — продолжает Александр Сумароков.
В роли преподавателей выступят высококвалифицированные специалисты «ННР», обученные по системе «Риск–контроль».
Семинары будут проводиться дважды в месяц. Обучение состоит из теоретической части, в ходе которой работникам рассказывют об основных направлениях системы риск–контроля, после чего группа выходит на практическое применение полученных знаний, превращая их в навыки.
По окончании обучения слушатели проходят тесты для закрепления теоретических знаний, а также выполняют чек–лист практики, который позволит понять, насколько работник адаптировался к эффективной идентификации рисков и опасностей по видам выполняемых работ и какое представление имеет о способах их минимизации.
В «ННР» есть и план дальнейшего развития полигона, который включает вовлечение в инициативную группу рабочих высокой квалификации для совместного проведения теоретического обучения, оснащение стендов дополнительным инструментарием.
— Мы планируем вовлекать в развитие полигона новых сотрудников, создавая инициативные группы, а также многое другое. На наш взгляд, воплощение в жизнь всего намеченного окажет положительное влияние на снижение травматизма на производстве и поможет в достижении основной цели управления охраны труда и промышленной безопасности — нулевого травматизма, — делится планами Александр Сумароков.
По оценке специалистов, реализованный проект уже положительно повлиял на показатели и отношение работников к труду.


Татьяна Сергеева
Фото предоставлено сотрудниками «ННР»

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