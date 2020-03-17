

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



Профи

Управляя рисками

В «Норильскникельремонте» начал работу уникальный полигон «Полоса рисков и опасностей». Он объединяет стенды для отработки навыков идентификации, оценки и управления рисками на рабочих местах.

Демонстрация стенда с технологическими трубопроводами и запорной арматурой Ещё в августе 2019 года руководство «ННР» поставило задачу создать полигон, который по-зволит сотрудникам приобрести практические навыки по идентификации, оценке и управлению производственными рисками на рабочих местах. Это должно способствовать достижению минимального травматизма в организации. Руководители и специалисты управления охраны труда и промбезопасности «ННР» разработали и утвердили дизайн–проекты стендов обучающего полигона, тематические информационные плакаты. Инициативные работники подразделений общества занимались комплектацией стендов необходимыми материалами и оборудованием, а также провели контрольную сборку тренажёров. С октября по декабрь 2019–го стенды изготовили и установили на базе АБК ремонтно–строительного треста «ННР». В первом квартале нынешнего года специалисты завершили демаркационные работы, тренажеры оснастили информационными плакатами, разработали программу по обучению работников на полигоне. Здесь появился передвижной монитор для презентационных материалов. «Полоса рисков и опасностей» была готова к вводу в действие. Александр Сумароков, начальник Центра оценки и управления рисками, изменениями в области промбезопасности и охраны труда «ННР», перечисляет доступные сегодня обучающие стенды: — Это «Работа с применением лебедок, блоков» с возможностью осуществлять такелажные работы, «Работа с применением электросварочного и газорезательного оборудования», «Изоляция источников энергии»: здесь на интерактивном стенде наглядно показана процедура группового блокирования нескольких источников энергии и порядок действий ремонтного персонала. Кроме того, показаны возможные риски возникновения нежелательных последствий в случае невыполнения процедуры изоляции источников энергии. И это далеко не все. «Полоса рисков и опасностей» — уникальный проект: он включает в себя работу сразу на нескольких учебных стендах, имитируя условия, когда на одном объекте могут встретиться сразу несколько дополняющих или зависящих друг от друга операций и связанные с этим риски. — Прежде у нас были узкопрофильные обучающие полигоны — «Работа на высоте» или «Слесарные работы», не позволяющие в полной мере ощутить обстановку на производстве, все окружающие угрозы и риски. Этот же полигон универсальный и в полной мере может воссоздать нужную ситуацию, охватить обучением всех работников основных специальностей: слесарей–ремонтников, электрогазосварщиков, стропальщиков, монтажников, плотников, слесарей по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин и механизмов, электромонтеров и других, — говорит Александр Сумароков. Планируется, что обучение пройдут абсолютно все работники «ННР». Сначала его планируется провести для сотрудников групп риска, куда работники включены по различным основаниям, в том числе по возрасту. — Согласно нашей статистике, чаще несчастные случаи происходят с работниками старше 35 лет. Значит, им тренироваться надо раньше других. Нельзя забывать и про молодёжь, а также возраст-ных работников, у кого с годами притупляется инстинкт безопасности, — продолжает Александр Сумароков. В роли преподавателей выступят высококвалифицированные специалисты «ННР», обученные по системе «Риск–контроль». Семинары будут проводиться дважды в месяц. Обучение состоит из теоретической части, в ходе которой работникам рассказывют об основных направлениях системы риск–контроля, после чего группа выходит на практическое применение полученных знаний, превращая их в навыки. По окончании обучения слушатели проходят тесты для закрепления теоретических знаний, а также выполняют чек–лист практики, который позволит понять, насколько работник адаптировался к эффективной идентификации рисков и опасностей по видам выполняемых работ и какое представление имеет о способах их минимизации. В «ННР» есть и план дальнейшего развития полигона, который включает вовлечение в инициативную группу рабочих высокой квалификации для совместного проведения теоретического обучения, оснащение стендов дополнительным инструментарием. — Мы планируем вовлекать в развитие полигона новых сотрудников, создавая инициативные группы, а также многое другое. На наш взгляд, воплощение в жизнь всего намеченного окажет положительное влияние на снижение травматизма на производстве и поможет в достижении основной цели управления охраны труда и промышленной безопасности — нулевого травматизма, — делится планами Александр Сумароков. По оценке специалистов, реализованный проект уже положительно повлиял на показатели и отношение работников к труду.



Татьяна Сергеева Фото предоставлено сотрудниками «ННР»

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ещё в августе 2019 года руководство «ННР» поставило задачу создать полигон, который по-зволит сотрудникам приобрести практические навыки по идентификации, оценке и управлению производственными рисками на рабочих местах. Это должно способствовать достижению минимального травматизма в организации.Руководители и специалисты управления охраны труда и промбезопасности «ННР» разработали и утвердили дизайн–проекты стендов обучающего полигона, тематические информационные плакаты. Инициативные работники подразделений общества занимались комплектацией стендов необходимыми материалами и оборудованием, а также провели контрольную сборку тренажёров. С октября по декабрь 2019–го стенды изготовили и установили на базе АБК ремонтно–строительного треста «ННР».В первом квартале нынешнего года специалисты завершили демаркационные работы, тренажеры оснастили информационными плакатами, разработали программу по обучению работников на полигоне. Здесь появился передвижной монитор для презентационных материалов. «Полоса рисков и опасностей» была готова к вводу в действие.Александр Сумароков, начальник Центра оценки и управления рисками, изменениями в области промбезопасности и охраны труда «ННР», перечисляет доступные сегодня обучающие стенды:— Это «Работа с применением лебедок, блоков» с возможностью осуществлять такелажные работы, «Работа с применением электросварочного и газорезательного оборудования», «Изоляция источников энергии»: здесь на интерактивном стенде наглядно показана процедура группового блокирования нескольких источников энергии и порядок действий ремонтного персонала. Кроме того, показаны возможные риски возникновения нежелательных последствий в случае невыполнения процедуры изоляции источников энергии. И это далеко не все.«Полоса рисков и опасностей» — уникальный проект: он включает в себя работу сразу на нескольких учебных стендах, имитируя условия, когда на одном объекте могут встретиться сразу несколько дополняющих или зависящих друг от друга операций и связанные с этим риски.— Прежде у нас были узкопрофильные обучающие полигоны — «Работа на высоте» или «Слесарные работы», не позволяющие в полной мере ощутить обстановку на производстве, все окружающие угрозы и риски. Этот же полигон универсальный и в полной мере может воссоздать нужную ситуацию, охватить обучением всех работников основных специальностей: слесарей–ремонтников, электрогазосварщиков, стропальщиков, монтажников, плотников, слесарей по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин и механизмов, электромонтеров и других, — говорит Александр Сумароков.Планируется, что обучение пройдут абсолютно все работники «ННР». Сначала его планируется провести для сотрудников групп риска, куда работники включены по различным основаниям, в том числе по возрасту.— Согласно нашей статистике, чаще несчастные случаи происходят с работниками старше 35 лет. Значит, им тренироваться надо раньше других. Нельзя забывать и про молодёжь, а также возраст-ных работников, у кого с годами притупляется инстинкт безопасности, — продолжает Александр Сумароков.В роли преподавателей выступят высококвалифицированные специалисты «ННР», обученные по системе «Риск–контроль».Семинары будут проводиться дважды в месяц. Обучение состоит из теоретической части, в ходе которой работникам рассказывют об основных направлениях системы риск–контроля, после чего группа выходит на практическое применение полученных знаний, превращая их в навыки.По окончании обучения слушатели проходят тесты для закрепления теоретических знаний, а также выполняют чек–лист практики, который позволит понять, насколько работник адаптировался к эффективной идентификации рисков и опасностей по видам выполняемых работ и какое представление имеет о способах их минимизации.В «ННР» есть и план дальнейшего развития полигона, который включает вовлечение в инициативную группу рабочих высокой квалификации для совместного проведения теоретического обучения, оснащение стендов дополнительным инструментарием.— Мы планируем вовлекать в развитие полигона новых сотрудников, создавая инициативные группы, а также многое другое. На наш взгляд, воплощение в жизнь всего намеченного окажет положительное влияние на снижение травматизма на производстве и поможет в достижении основной цели управления охраны труда и промышленной безопасности — нулевого травматизма, — делится планами Александр Сумароков.По оценке специалистов, реализованный проект уже положительно повлиял на показатели и отношение работников к труду.

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