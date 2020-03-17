[Индекс номера 28 (10.04.2020)]

 Школьный двор 
Урочный день

С понедельника все школьники края официально перешли на дистанционное обучение. О том, как сегодня организован учебный процесс, рассказал начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин.
Теперь дома выполняется и классная, и домашняя работа
Непростая задачка
В жизни норильских школьников дней, когда можно не посещать школу, значительно больше, чем у их сверстников из других районов Красноярья. В этом году актировки по погодным условиям пришлись встык к каникулам, а там — вмешалась пандемия. Что ж, учиться дистанционно юным норильчанам не привыкать.
– Поскольку к моменту введения карантина наши дети уже длительное время не учились, а проходить школьную программу нужно, мы своим распоряжением объявили так называемую «каникулярную школу», когда всем учебным заведениям было предложено организовать выдачу заданий на нерабочую неделю, — комментирует Андрей Колин. — Задания должны были быть сформированы с учётом расписания уроков. То есть, к примеру, если на неделе был один урок химии, то и задание давалось с учётом одного урока. Если расписанием было запланировано пять часов русского языка, то и задания давались в соответствующем объеме. При этом каждое учебное учреждение обладает автономией, под которой подразумевается, в том числе, и организация учебного процесса. Школа самостоятельно выбирает для себя интернет–платформу, на которой ведётся обучение детей.
По словам начальника управления образования Норильска, наши школы используют немало учебных платформ из тех, что существуют в России: 17 различных ресурсов помогают детям осваивать учебную программу. Самые распространенные — это «учи.ру» и «Якласс». Кроме того, во всех школах введены электронные журналы и дневники. Некоторые учебные заведения активно используют собственные сайты, на которых созданы страницы дистанционного обучения.
При этом по данным школ, 61% норильских учеников дома имеют компьютеры, у 6% — есть планшеты, чуть больше 30% работают только через смартфон.
– Мы сейчас живём в особых условиях, и нам надо к этим условиям приспосабливаться, отметил Андрей Колин. — Хочу обратить внимание родителей на то, что время, когда дети находятся дома, включает в себя и учебный период, и период выполнения домашней работы. Взрослые не видят детей в школе и не знают, какое количество заданий там выполняется. Есть определённый объём классной работы и домашней. Мы рекомендуем педагогам разъяснить родителям, что каждое задание, получаемое детьми, состоит из двух частей: отработки новых тем и навыков, и домашней работы. Каждая семья определяет для себя режим выполнения этих заданий. Школы не требуют жёстко, чтобы задание было выполнено к определённому числу и времени.
Если возникают какие–то вопросы или недопонимание между педагогом и ребёнком, можно обратиться к руководителю образовательного учреждения. Каждый директор готов разбираться в любой непредвиденной ситуации.
На сайте города — norilsk–city.ru — размещены телефоны директоров школ и специалистов управления образования. Родители могут звонить, за любыми справками и консультациями.
Переэкзаменовка
Комментируя обстановку, Андрей Колин коснулся и перспектив на лето, которые пока довольно туманны.
– Сейчас сложно говорить о планах, потому что эпидемиологическая ситуация нестабильна. Есть предварительные графики проведения итоговой аттестации выпускников. Все экзамены переносятся: 7 и 9 июня начнутся основные периоды по 9–м и 11–м классам. И мы уже понимаем, что у учителей нарушатся сроки летних отпусков.
В этой связи возникает множество вопросов, касающихся и отпускной кампании, и организации летней занятости учащихся, и их летнего отдыха. Будем надеяться, что скоро всё разрешится, и мы вернёмся в обычный рабочий режим. Но то, что сроки ЕГЭ изменены, — совершенно точно, министерство просвещения опубликовало эту информацию на своём официальном сайте, — сообщил начальник управления образования Норильска.
От трёх до семи
Говоря о работе дошкольных учреждений, Андрей Колин рассказал, что из 39 детских садов Большого Норильска во всех, за исключением детсада № 5, открыты дежурные группы. Их количество различается — от одной до трёх. По три группы работают в ряде садов Талнаха, что объясняется посменной работой родителей на рудниках. Количество детей в группах — от семи до пятнадцати, в среднем — по десять.
– У нас нет таких садов, где группа работает с наполняемостью в 25 детей. Однако в некоторых садах существуют внутренние карантины по ветрянке, например. Поэтому созданы отдельные группы: в одной двое карантинных детей, в другой — 12 из здорового коллектива малышей, — отмечает Андрей Колин.
По его словам, министерство образования допускает создание групп для разновозрастных детей, поэтому туда и собирают ребятишек всех детсадовских возрастов, от 3 до 7 лет. Это делается для того, чтобы сократить количество сотрудников, выведенных на работу.
Марина Андриюк
Фото Марины АНДРИЮК
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