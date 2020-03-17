

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



Подробно

Из первых рук

Предупреждён — значит, вооружён. Пословица, в наши дни более чем актуальная. Однако, утопая в потоке новостей о пандемии, мы часто давимся информационным фастфудом и, естественно, нервничаем. Между тем, врачи впадать в панику категорически не рекомендуют. И на то у них есть серьёзные основания.

Главный врач городской больницы № 2 Константин Калинин Вызов принят О том, какой заслон поставлен перед коронавирусом в Норильске, мы узнали из первых рук, от Константина Калинина, главного врача норильской городской больницы № 2, на базе которой сегодня развёрнут базовый госпиталь для лечения коронавирусной инфекции. – Мельцеровских боксов, полностью изолированных от других помещений больницы, с отдельным входом с улицы, в госпитале насчитывается три, — рассказывает он. — При полной загрузке там может находиться 12 пациентов. Если больных будет больше, мы разместим их на третьем и четвёртом этажах. Пациенты, которые находились здесь ранее, выписаны, переведены в другие учреждения или направлены на амбулаторное лечение. Благодаря «Норникелю» сегодня в больнице проводятся работы, которые не финансировались десятки лет. В порядке благотворительной помощи идёт монтаж дополнительного электрооборудования для подключения аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на случай появления больных с коронавирусной инфекцией тяжелой и средней тяжести. Часть аппаратов временно передала межрайонная городская больница № 1, ещё 20 приобрел Заполярный филиал «Норникеля», всего же их будет 28. Службы «Норильскэнергоремонта» занимаются их адаптацией к имеющимся кислородным системам. Медики надеются, что тяжёлых больных с коронавирусной инфекцией в Норильске не будет, но палаты для них подготовлены При полном развёртывании госпиталя в нём могут находиться до 80 больных одновременно. 56 коек — реанимационные, из них 28 предназначены для респираторной поддержки с использованием аппаратов ИВЛ. 14 служат для инвазивной искусственной вентиляции лёгких — интубационная трубка, через неё подаётся воздушная смесь, вставляется в трахею. Ещё 14 коек — для неинвазивной вентиляции лёгких, то есть через маску. Способ проведения процедуры зависит от тяжести состояния пациента и от наличия у него пневмонии. – В больнице работают два реаниматолога, — отвечает главврач на вопрос об укомплектованности учреждения специалистами. — Ещё один при необходимости перейдёт к нам на время из психоневрологического диспансера, один — из детской больницы. Готовы оказать нам помощь и четыре реаниматолога из 1–й межрайонной больницы. Константин Калинин добавил, что существуют планы и на случай, если заболевших будет больше, но говорить о них преждевременно. – Для того чтобы нарастание заболеваемости не превысило возможности оказания медицинской помощи, норильчане должны свести к минимуму контакты с окружающими, — напомнил он. — Ведь люди, у которых заболевание протекает бессимптомно, даже не подозревают о том, что они являются носителями и могут заражать других. Поэтому властями страны, региона и предприняты жёсткие меры. Благодаря введению режима самоизоляции вероятность того, что развёрнутых коек хватит, а может даже они все и не будут заполнены, повысилась многократно. Но мы готовы к любому повороту событий. В городе регулярно проводится заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, там принимаются своевременные решения, задействуются все структуры. Активное участие в работе принимает и Заполярный филиал «Норникеля». В таком облачении работает электрик в крыле больницы, где находятся боксы для пациентов с подозрением на коронавирус Верные средства Также Константин Калинин объяснил, кого и как обследуют на наличие коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор пересылает списки тех, кто был за границей, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, в поликлиники по месту жительства. Специальная бригада, в состав которой входят врач и медсестра, направляются по адресам, указанным в этих списках, и берут у жильцов мазки из зева и носа. Биоматериалы аккумулируются в инфекционной больнице, помощник эпидемиолога определённым образом подготавливает и упаковывает пробы, часть их отправляют в Красноярск, в Центр гигиены и эпидемиологии, часть исследуют в лаборатории детской больницы. Пока это единственная лаборатория в Норильске, которая может проводить соответствующие исследования. Что касается тест–систем, то они позволяют в течение четырёх часов сделать анализ и определить, у кого есть признаки вируса, а у кого нет. Но в любом случае положительные результаты перепроверяются дважды. Министерством здравоохранения Красноярского края принято решение госпитализировать всех, у кого анализ показал положительный результат, вне зависимости, есть ли у них симптомы заболевания и нуждаются ли они в лечении или нет. Также наш собеседник поделился советами, которые помогут норильчанам защититься от инфицирования: – Заходя в магазин, аптеку, поликлинику, пользуясь общественным транспортом и такси, нужно помнить о том, что рядом с вами могут находиться люди, у которых заболевание протекает бессимптомно и которые могут представлять потенциальную опасность. Но паниковать при этом не стоит. – Для защиты достаточно носить обычные медицинские маски и резиновые перчатки. Специальные респираторы с повышенной степенью защиты при контактах с окружающими не требуются. Дело в том, что коронавирус — инфекция не просто воздушная, а воздушно–капельная, и простая маска является отличным барьером от распыления. Правда, служит она два часа, а при большом скоплении народа — не более 20 минут, потом её надо менять. – Приходя домой, нужно обработать дезинфицирующим средством перчатки, снять маску, верхнюю одежду, и лишь затем снять перчатки. Руки нужно сразу же хорошо вымыть. Установка пандуса для доставки больных в один из мельцеровских боксов Не болтать Однако все усилия властей и медиков может свести к минимуму нежелание граждан прислушиваться к советам и рекомендациям. Ну, а любителям подменять реальность вымыслом нелишним будет напомнить о том, что 29 марта в России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил «Российской газете», что проблема распространения фейков в сети Интернет особенно обострилась после начала пандемии коронавируса. – Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации, — заявил парламентарий. Паникёров ждёт наказание за ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приёмах и способах защиты от указанных обстоятельств. Такое деяние карается штрафом от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы до 3 лет. Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность. За такие действия виновным грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказание — штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет. Расследование данных преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ. Павел Крашенинников подчеркнул, что в условиях борьбы с коронавирусом, когда граждане живут в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространение недостоверной информации. Именно поэтому вместо административной ответственности для граждан вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы.



Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О том, какой заслон поставлен перед коронавирусом в Норильске, мы узнали из первых рук, от Константина Калинина, главного врача норильской городской больницы № 2, на базе которой сегодня развёрнут базовый госпиталь для лечения коронавирусной инфекции.– Мельцеровских боксов, полностью изолированных от других помещений больницы, с отдельным входом с улицы, в госпитале насчитывается три, — рассказывает он. — При полной загрузке там может находиться 12 пациентов. Если больных будет больше, мы разместим их на третьем и четвёртом этажах. Пациенты, которые находились здесь ранее, выписаны, переведены в другие учреждения или направлены на амбулаторное лечение.Благодаря «Норникелю» сегодня в больнице проводятся работы, которые не финансировались десятки лет. В порядке благотворительной помощи идёт монтаж дополнительного электрооборудования для подключения аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на случай появления больных с коронавирусной инфекцией тяжелой и средней тяжести. Часть аппаратов временно передала межрайонная городская больница № 1, ещё 20 приобрел Заполярный филиал «Норникеля», всего же их будет 28. Службы «Норильскэнергоремонта» занимаются их адаптацией к имеющимся кислородным системам.При полном развёртывании госпиталя в нём могут находиться до 80 больных одновременно. 56 коек — реанимационные, из них 28 предназначены для респираторной поддержки с использованием аппаратов ИВЛ. 14 служат для инвазивной искусственной вентиляции лёгких — интубационная трубка, через неё подаётся воздушная смесь, вставляется в трахею. Ещё 14 коек — для неинвазивной вентиляции лёгких, то есть через маску. Способ проведения процедуры зависит от тяжести состояния пациента и от наличия у него пневмонии.– В больнице работают два реаниматолога, — отвечает главврач на вопрос об укомплектованности учреждения специалистами. — Ещё один при необходимости перейдёт к нам на время из психоневрологического диспансера, один — из детской больницы. Готовы оказать нам помощь и четыре реаниматолога из 1–й межрайонной больницы.Константин Калинин добавил, что существуют планы и на случай, если заболевших будет больше, но говорить о них преждевременно.– Для того чтобы нарастание заболеваемости не превысило возможности оказания медицинской помощи, норильчане должны свести к минимуму контакты с окружающими, — напомнил он. — Ведь люди, у которых заболевание протекает бессимптомно, даже не подозревают о том, что они являются носителями и могут заражать других. Поэтому властями страны, региона и предприняты жёсткие меры. Благодаря введению режима самоизоляции вероятность того, что развёрнутых коек хватит, а может даже они все и не будут заполнены, повысилась многократно. Но мы готовы к любому повороту событий. В городе регулярно проводится заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, там принимаются своевременные решения, задействуются все структуры. Активное участие в работе принимает и Заполярный филиал «Норникеля».Также Константин Калинин объяснил, кого и как обследуют на наличие коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор пересылает списки тех, кто был за границей, и тех, кто мог контактировать с заболевшими, в поликлиники по месту жительства. Специальная бригада, в состав которой входят врач и медсестра, направляются по адресам, указанным в этих списках, и берут у жильцов мазки из зева и носа. Биоматериалы аккумулируются в инфекционной больнице, помощник эпидемиолога определённым образом подготавливает и упаковывает пробы, часть их отправляют в Красноярск, в Центр гигиены и эпидемиологии, часть исследуют в лаборатории детской больницы. Пока это единственная лаборатория в Норильске, которая может проводить соответствующие исследования.Что касается тест–систем, то они позволяют в течение четырёх часов сделать анализ и определить, у кого есть признаки вируса, а у кого нет. Но в любом случае положительные результаты перепроверяются дважды. Министерством здравоохранения Красноярского края принято решение госпитализировать всех, у кого анализ показал положительный результат, вне зависимости, есть ли у них симптомы заболевания и нуждаются ли они в лечении или нет.Также наш собеседник поделился советами, которые помогут норильчанам защититься от инфицирования:– Заходя в магазин, аптеку, поликлинику, пользуясь общественным транспортом и такси, нужно помнить о том, что рядом с вами могут находиться люди, у которых заболевание протекает бессимптомно и которые могут представлять потенциальную опасность. Но паниковать при этом не стоит.– Для защиты достаточно носить обычные медицинские маски и резиновые перчатки. Специальные респираторы с повышенной степенью защиты при контактах с окружающими не требуются. Дело в том, что коронавирус — инфекция не просто воздушная, а воздушно–капельная, и простая маска является отличным барьером от распыления. Правда, служит она два часа, а при большом скоплении народа — не более 20 минут, потом её надо менять.– Приходя домой, нужно обработать дезинфицирующим средством перчатки, снять маску, верхнюю одежду, и лишь затем снять перчатки. Руки нужно сразу же хорошо вымыть.Однако все усилия властей и медиков может свести к минимуму нежелание граждан прислушиваться к советам и рекомендациям. Ну, а любителям подменять реальность вымыслом нелишним будет напомнить о том, что 29 марта в России вступили в силу законы об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление власти.Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил «Российской газете», что проблема распространения фейков в сети Интернет особенно обострилась после начала пандемии коронавируса.– Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации, — заявил парламентарий.Паникёров ждёт наказание за ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приёмах и способах защиты от указанных обстоятельств. Такое деяние карается штрафом от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы до 3 лет.Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность. За такие действия виновным грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет. Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказание — штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет. Расследование данных преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ.Павел Крашенинников подчеркнул, что в условиях борьбы с коронавирусом, когда граждане живут в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространение недостоверной информации. Именно поэтому вместо административной ответственности для граждан вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы.

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