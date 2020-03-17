[Индекс номера 28 (10.04.2020)]

 Есть повод 
Школа — о космосе

12 апреля — День космонавтики в России. Мы решили отметить праздник на страницах газеты со Светланой Елисеевой, заместителем директора 8–й школы, которая носит имя легендарного космонавта Германа Титова и имеет свой уникальный музей авиации и космонавтики.
Светлана Елисеева с экспонатом музея космонавтики 8-й школы
– Карантин закончится, придут новые посетители. О чем вы им расскажете?
— Наш музей — единственный в Норильске, где рассказывают об истории космонавтики и таймырской авиации. Его основали в 1978 году по инициативе военрука школы, участника Великой Отечественной войны подполковника Юрия Григорьевича Забежинского. За эти годы собрали сотни раритетов. У нас хранится переписка с известными летчиками–космонавтами, их фотографии с автографами. Дарителями музея были многие знаменитые люди, которые внесли вклад в изучение, развитие и популяризацию достижений отечественной авиации и космонавтики. Среди экспонатов есть и шторка от иллюминатора спускаемого аппарата «Союз ТМА–12», побывавшая в космосе и фото отряда космонавтов с печатью станции и личной подписью летчика–космонавта Олега Артемьева, который несколько лет назад побывал у нас в гостях.
– Недавно в музее обновили экспозицию...
— А ещё он переехал в новое, более просторное помещение на первом этаже школы. К 75–летнему юбилею Победы мы разработали художественный проект и концепцию, получили одобрение музейного сообщества и ветеранских организаций. Нам захотелось создать современные условия для погружения в историю отечественной авиации и космонавтики. Зал музея стал многофункциональным. Открыт учебный класс. При необходимости это пространство будет трансформироваться в зал для пресс–конференций или зрительный зал.
— А цифровая образовательная среда в музее — как она действует, что в перспективе?
— В новой экспозиции есть мультимедийная техника: проектор, ПК, а также, благодаря гранту благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей», появится интерактивная мультимедийная стойка. Она станет не основой экспозиции, а лишь дополнением к ней, позволит на небольшой площади получить доступ к информации о музейных предметах для более детального изучения. Медиатека — информационный центр, обеспечивающий доступ к электронным информационным ресурсам и к оцифрованным предметам из коллекции музея. Новый интерактив — очки виртуальной реальности как средство погружения в виртуальный мир авиации и космонавтики.
— Кто уже успел побывать в обновленном музее?
— Сводный отряд юнармейцев Большого Норильска. Мы были рады почётным гостям — Денису Побилату, начальнику штаба регионального отделения «Юнармии» по Красноярскому краю, и Валерию Васильеву, председателю общественного Совета при Главном управлении МВД РФ по Красноярскому краю, члену Общественной палаты РФ. Все были в восторге от того, что у нас теперь можно совершить и виртуальный прыжок на парашюте...
— Интересно, был ли отклик космонавтов на новогодние дары ваших учеников?
— Традиционно в канун Нового года наши ребята отправили космонавтам поздравления и подарки, которые сделали своими руками. А недавно мы получили ответ с благодарностью из Звездного городка и новый экспонат: эмблему экипажа космического корабля «Союз МС–15», который сейчас работает на орбите.
— Связана ли судьба кого–то из ваших выпускников с космонавтикой и авиацией?
— Александра Логвиненко, выпускница 2004 года, которая в свое время была среди активистов школы, окончив Томский государственный университет управления и радиоэлектроники, успешно трудится с мужем, тоже инженером–конструктором, в Роскосмосе. А в местной авиации, вторым пилотом на вертолете Ми–8, работает наш выпускник Владимир Швец.
— В музее авиации и космонавтики хранится и дубликат знамени 22–го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка, сформированного в Красноярском крае. Как школа заслужила такую честь?
— По результатам краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической направленности, который проходил в 2018–2019–м. А в марте этого года наших юнармейцев, победителей регионального финала соревнований по баскетболу в рамках спартакиады «Школьная спортивная лига», пригласили в музей «Мемориал Победы» в Красноярске. Ребята увидели среди уникальных экспонатов и оригинал знамени 365–го Гвардейского стрелкового полка. Музей школы в течение трех лет удостаивался чести получать переходящий дубликат этого знамени.
— А как школа готовится к юбилею Великой Победы?
— Мы присоединились к всероссийскому проекту «Памяти Героев», который позволяет узнать о подвиге Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы, рожденных в Красноярском крае. Сформирован городской сводный отряд «Юнармии», куда вошли десять юнармейцев нашего школьного отряда «Звезда». С нетерпением ждем выхода с карантина для репетиций Парада Победы. А музейная работа продолжается на страничке музея авиации и космонавтики «ВКонтакте», с которой может познакомиться каждый желающий.


Ирина Даниленко
Фото Ирины ДАНИЛЕНКО

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