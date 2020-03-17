[Индекс номера 28 (10.04.2020)]

 футбол 
Враг у ворот

Коронавирус вносит свои коррективы в обыденную жизнь людей по всему миру. В той или иной степени страдают абсолютно все сферы: экономика, культура, образование... И, конечно же, спорт. Мы сегодня расскажем о том, как пандемия повлияла на такое популярное увлечение сотен миллионов людей, как футбол, в материале «Заполярной Правды».
Матч «Аталанта» – «Валенсия», прошедший при 45 тысячах зрителей на трибунах, назвали катализатором распространения коронавируса в Италии.
Поле боя
19 февраля. К этому времени во всём мире уже прекрасно знают о новой коронавирусной инфекции. В Китае, где был обнаружен COVID–19, и речи не идёт о проведении спортивных или иных мероприятий, связанных с массовым скоплением людей. В Европе же, несмотря на выявленных заражённых, всё по–прежнему спокойно и привычно: многие уверены, что болезнь их вряд ли коснётся, — на тот момент из 75,6 тысячи инфицированных абсолютное большинство — 74,5 тысячи человек — в Китае.
В этот же день бергамская «Аталанта», сенсационно завершившая прошлый сезон на третьем месте чемпионата Италии и, таким образом, получившая право выступать в главном клубном европейском турнире — Лиге чемпионов, принимает испанскую «Валенсию». Из–за реконструкции своего стадиона клуб проводит игру в соседнем Милане, на одной из лучших футбольных арен страны — «Сан–Сиро». Из Бергамо до Милана всего каких–то 50 км, а если учесть, что итальянцы — одни из самых преданных футбольных фанатов, такое расстояние для них — сущие пустяки, и на матч родной команды отправляется внушительный десант из десятков тысяч человек. Встреча завершается неожиданной победой бергамцев над более опытными валенсийцами — 4:1, при этом на стадионе присутствуют более 45 тысяч зрителей.
После игры болельщики ещё долго не расходятся по домам и продолжают праздновать победу на улицах и в барах, причём делают это в привычной для итальянцев манере — обнимаются, целуются. Позже именно этот матч врачи и специалисты–вирусологи назовут катализатором распространения коронавируса в Италии, которая сегодня, как известно, сильнее всех пострадала от пандемии. Особенно беда ударила по области Ломбардия, где находятся те самые города Милан и Бергамо.
Стоп игра!
Когда стало очевидно, что COVID–19 — это уже не проблема одних лишь китайцев, мировое сообщество, в том числе и спортивное, спохватилось, только время для манёвра, к сожалению, было упущено. Первыми тревогу забили футбольные организации, и не зря. Именно этот вид спорта приковывает особое внимание людей не только у телевизоров, но и непосредственно на стадионах, которые в последние годы бьют рекорды посещаемости. Поэтому не удивительно, что при сегодняшних реалиях практически во всём мире, и не только на ведущих чемпионатах, для начала закрыли вход болельщикам, а когда пандемия стала набирать обороты, то и вовсе отменили розыгрыши. В России официально об этом объявили 17 марта, приостановив все футбольные соревнования до 10 апреля, а затем продлили запрет до конца мая.
На момент написания этой статьи в мире ещё оставались страны, где футбольные баталии продолжали проводиться, в том числе и без закрытия зрительских трибун, например Белоруссия. Впрочем, власти братской нам республики уже рассматривают вариант и у себя прервать состязания. Ещё одна близкая нам страна, где, судя по всему, также до сих пор не оценили масштаба угрозы, — Таджикистан. Там на этой неделе разыграли Суперкубок и открыли национальный чемпионат.
Окружены, но не сломлены
Ещё в начале пандемии специалисты заявили, что вирус особенно опасен для пожилых людей, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. На деле оказалось, что перед COVID–19 не всегда могут устоять и вполне здоровые и молодые, в том числе и профессиональные спортсмены. Печальная статистика заболеваемости лишний раз напоминает всем нам о том, что пополнить её может кто угодно. Сегодня уже известно о многих десятках футболистах, в том числе и мировой величины, заразившихся коронавирусом. Естественно, годы тренировок и здоровый образ жизни помогают им справиться с недугом, однако, к сожалению, есть и летальные исходы...
И когда прекратится вся эта эпопея, сказать сложно. Мировая экономика в целом пока что держит удар, но частный бизнес, к которому можно отнести и большинство профессиональных клубов, уже всерьёз задумался о своих перспективах. Не лучше обстоят дела и у клубов, которые финансируются из государственных или муниципальных бюджетов. Например, на днях было объявлено, что владивостокский «Луч», не дожидаясь прояснения ситуации, лишается финансирования и прекращает выступления в профессиональном футболе. Во многих странах, в том числе и в России, сокращают выплаты игрокам, на что те, хоть и с неохотой, но всё же соглашаются.
При этом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в который входят абсолютно все национальные чемпионаты Старого Света, категорически против досрочного прекращения турниров. Причины, по которым футбольные функционеры стоят на своём и в случае непослушания грозятся серьёзными санкциями, настолько лицемерны, насколько же и логичны. Дело в том, что огромную прибыль УЕФА, как и самим клубам, приносит продажа прав на телетрансляции. И в случае если чемпионаты, а в особенности сильнейших лиг, не будут доиграны, мировой футбол может понести значительные убытки и столкнуться с перспективой масштабной перестройки. С другой стороны, футбол на этом явно не закончится, было бы здоровье.


Михаил Туаев
Фото с сайта atalanta.it

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