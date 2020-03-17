

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



Закон и порядок

Сиди дома, не гуляй

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних напоминают: родители несут ответственность за соблюдение детьми режима самоизоляции.

Полицейские вправе остановить подростка на улице и сопроводить к месту жительства Указом губернатора Красноярского края от 27 марта «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019–nCoV, на территории Красноярского края» населению региона рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Для контроля за этим были созданы дополнительные полицейские патрули, которые в своей работе руководствуются указаниями Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Со 2 апреля в Норильске было вынесено 22 официальных предостережения родителям, в 17 случаях детям было до 16 лет. При этом если ребёнок находится с родителем в своём дворе или они идут в магазин или аптеку, официальное предостережение не выносится. Это касается объектов, ближайших к месту регистрации детей, а не расположенных в противоположном конце города. У законного представителя обязательно должен быть с собой документ, удостоверяющий личность. Полицейские могут поинтересоваться, куда направляются родитель с ребёнком, с какой целью, и проверить их документы. – Если сотрудники полиции в ходе патрулирования встречают на улице, в магазинах или иных общественных местах несовершеннолетних, они имеют право узнать у ребёнка фамилию, имя и отчество его родителей, — говорит Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних норильского ОМВД. — Далее ребёнка сопровождают к месту его жительства и берут у родителей или других законных представителей объяснение, почему он оказался на улице без присмотра. Родители расписываются в объяснительной, после чего получают на руки предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений или недопустимости нарушения режима самоизоляции. Предостережение выдаётся в двух экземплярах: одно — с заверением о вручении родителям, второе с их подписью передаётся в дежурную часть. Если ребёнок будет повторно замечен на улице или в общественном месте без присмотра родителей, они будут привлечены к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. В случае когда патруль на улице или в другом общественном месте встречает подростка в возрасте от 16 до 18 лет, полиция готовит материалы для направления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения его к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Размер штрафа по этой статье варьируется от 100 до 1000 рублей. В ситуации, когда родителей не оказывается дома, сотрудники полиции предпринимают попытки разыскать их, чтобы они забрали своего сына или дочь на месте, где полицейские их обнаружили. И только в крайних случаях — если папа или мама не могут приехать за ребёнком либо до них невозможно дозвониться — его доставляют в дежурную часть отдела МВД. – Каждый должен понимать: несмотря на то что простудные заболевания и коронавирус протекают у детей легче, они всё равно находятся в группе риска и могут заразить ими родителей или пожилых родственников, — поясняет Ольга Курунина. — К сожалению, некоторые родители предпочитают пустить ситуацию на самотёк. Главная цель патрулирования — обеспечение общественного порядка, тем более что на протяжении последних дней отмечалось чрезмерное употребление алкоголя и, как следствие, — семейные скандалы на бытовой почве. Кроме того, патрулирование улиц позволяет следить за соблюдением режима самоизоляции в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Стоит добавить, что с помощью соцсетей полицейским удаётся выявить незаконно работающие кафе, парикмахерские и так далее. К счастью, большинство граждан прислушивается к рекомендациям полицейских.



Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Указом губернатора Красноярского края от 27 марта «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019–nCoV, на территории Красноярского края» населению региона рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Для контроля за этим были созданы дополнительные полицейские патрули, которые в своей работе руководствуются указаниями Главного управления МВД России по Красноярскому краю.Со 2 апреля в Норильске было вынесено 22 официальных предостережения родителям, в 17 случаях детям было до 16 лет. При этом если ребёнок находится с родителем в своём дворе или они идут в магазин или аптеку, официальное предостережение не выносится. Это касается объектов, ближайших к месту регистрации детей, а не расположенных в противоположном конце города. У законного представителя обязательно должен быть с собой документ, удостоверяющий личность. Полицейские могут поинтересоваться, куда направляются родитель с ребёнком, с какой целью, и проверить их документы.– Если сотрудники полиции в ходе патрулирования встречают на улице, в магазинах или иных общественных местах несовершеннолетних, они имеют право узнать у ребёнка фамилию, имя и отчество его родителей, — говорит Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних норильского ОМВД. — Далее ребёнка сопровождают к месту его жительства и берут у родителей или других законных представителей объяснение, почему он оказался на улице без присмотра. Родители расписываются в объяснительной, после чего получают на руки предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений или недопустимости нарушения режима самоизоляции. Предостережение выдаётся в двух экземплярах: одно — с заверением о вручении родителям, второе с их подписью передаётся в дежурную часть.Если ребёнок будет повторно замечен на улице или в общественном месте без присмотра родителей, они будут привлечены к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.В случае когда патруль на улице или в другом общественном месте встречает подростка в возрасте от 16 до 18 лет, полиция готовит материалы для направления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения его к административной ответственности по статье «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Размер штрафа по этой статье варьируется от 100 до 1000 рублей.В ситуации, когда родителей не оказывается дома, сотрудники полиции предпринимают попытки разыскать их, чтобы они забрали своего сына или дочь на месте, где полицейские их обнаружили. И только в крайних случаях — если папа или мама не могут приехать за ребёнком либо до них невозможно дозвониться — его доставляют в дежурную часть отдела МВД.– Каждый должен понимать: несмотря на то что простудные заболевания и коронавирус протекают у детей легче, они всё равно находятся в группе риска и могут заразить ими родителей или пожилых родственников, — поясняет Ольга Курунина. — К сожалению, некоторые родители предпочитают пустить ситуацию на самотёк.Главная цель патрулирования — обеспечение общественного порядка, тем более что на протяжении последних дней отмечалось чрезмерное употребление алкоголя и, как следствие, — семейные скандалы на бытовой почве. Кроме того, патрулирование улиц позволяет следить за соблюдением режима самоизоляции в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Стоит добавить, что с помощью соцсетей полицейским удаётся выявить незаконно работающие кафе, парикмахерские и так далее. К счастью, большинство граждан прислушивается к рекомендациям полицейских.

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