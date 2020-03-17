

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



СИТУАЦИЯ

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Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил, что режим самоизоляции, установленный Указом от 31 марта, будет действовать в полном объёме до особого распоряжения. В своём обращении он рассказал и о мерах помощи малому и среднему бизнесу. Однако сами предприниматели уверены: остаться на рынке после внеплановых «каникул» смогут очень немногие.

Предприниматели вводят дополнительные меры безопасности — бесконтактная доставка, маски и перчатки, дезинфекция рук Мало-помалу Несмотря на то что на федеральном уровне было объявлено о мерах помощи среднему и малому бизнесу, сами предприниматели полагают, что у их предприятий не хватит «иммунитета», чтобы противостоять коронавирусу. Федеральное правительство уже сделало ряд шагов поддержки. Малым и средним предприятиям (МСП), в частности, будет предоставлена полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также по погашению аренды за использование как государственных, так и коммерческих площадей. Правительство также предоставит льготные кредиты на выплату зарплат и другие неотложные нужды под гарантии ВЭБа. Однако сам малый бизнес считает: принятых мер недостаточно. Восстановлению после завершения пандемии помогут только более существенные льготы, действующие длительное время. «Малый и средний бизнес остро нуждается в беспроцентных кредитах на операционную деятельность. Причём они нужны ему прямо сейчас», — цитирует председателя Союза сыроваров России Олега Сироту «Коммерсант». Губернатор Красноярского края Александр Усс тоже озвучил пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства в нашем регионе. В частности, до минимума снизятся ставки по упрощённой системе налогообложения и по единому налогу на вменённый доход. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному налогу, аренде госимущества. Администрациям городов рекомендовано предусмотреть отсрочку аренды за муниципальную недвижимость. Ресурсоснабжающим организациям — воздержаться от приостановления подачи коммунальных услуг и применения санкций за неуплату к потребителям, попавшим в сложную экономическую ситуацию. Ресурсникам предложено реструктуризировать задолженности населения и организаций. Параллельно о готовности помочь малому бизнесу заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. «На объектах компании зарегистрировано более 5,5 тысячи малых и средних бизнесов, там работают более 12 тысяч жителей Норильска. И вот сейчас многие из них могут закрыться. Мы даём на месяц каникулы по аренде и по коммунальным платежам. Те, кто продолжает работать «на вынос», платят только «коммуналку». От нас это поддержка на 40 млн рублей по арендным платежам и 15 млн рублей — по коммунальным», — рассказал Потанин в интервью «Комсомольской правде». Оказывается и консультативная помощь: так, Агентство развития Норильска запустило цикл вебинаров для предпринимателей, чтобы в короткие сроки научить предпринимателей эффективному ведению бизнеса в интернете. Для предприятий хорошей помощью от государства были бы кредиты под нулевой процент Не идут дела Тем не менее эффект от этих мер проявится через некоторое время, а ситуация у предпринимателей сложная уже сегодня. – В Норильске работает порядка пяти тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, некоторые уже обращаются за помощью, — рассказывает исполнительный директор Норильского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Михаил Киселёв. — Когда коронавирус отступит, мы столкнёмся с серьёзным экономическим кризисом. Резерв у малых предприятий очень мал — у кого–то на месяц, у кого–то на пару недель, а дальше замаячит необходимость закрытия на определённое время или полной ликвидации. А между тем МСП — это весьма существенные налоги для страны. Красноярский край, скорее всего, останется стабильным благодаря налогам основного плательщика — «Норникеля». Но так происходит не в каждом регионе. И главная проблема — потеря рабочих мест, тысячи людей могут потерять доход, это — уже куда более серьёзная проблема», — считает он. В Норильске ряд кафе, ресторанов и столовых закрыты. Владельцы, чаще всего, говорят: до окончания пандемии. – Но и потом ситуация будет ещё долго выправляться, несколько месяцев пройдёт, прежде чем мы выйдем на прежние показатели работы, — говорит Азад, гендиректор одного из кафе. — Сегодня мы закрыли зал для посетителей, работает лишь кулинария на вынос, но и там число клиентов снизилось в разы. Переходить на доставку руководство предприятия пока не рискует: в день звонят только 2–3 человека, затея себя не окупит. А между тем надо платить зарплату 15 сотрудникам, об увольнении речь не идёт. Куда люди пойдут? Надо вести бизнес ответственно. В Норильске работает порядка пяти тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Сейчас предприятие будет пробовать обслуживать работающие организации. Зато готовятся к закрытию более мелкие фирмы. Например, владелец семейной кофейни Андрей говорит, что число доставок снизилось: люди боятся принимать заказы от курьеров, не уверены в том, были ли блюда приготовлены в полном соответствии с санитарными правилами. Он подозревает, что с доставкой продуктов могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы, если полиция начнёт активно ограничивать передвижение по городу. Наталья, владелица кондитерской, уже закрывалась на прошлой неделе, но решила вновь открыть двери. Надолго ли — не знает, заказов мало, своей доставки у кондитерской нет, только за счёт клиента. «Но поскольку в кондитерской работаю, в сущности, только я, сокращать никого не придётся», — отмечает она. Как жить самой в сложившейся ситуации, предприниматель не уточнила. Не лучшим образом идут дела и у более крупных точек общепита. – В будни заказывают немного, чуть лучше — в выходные, — говорит директор одного из популярных в Норильске кафе Анна. — Карантин сказывается. Сократилось как число доставок, так и их сумма заказа. А между тем уже растёт в цене сырьё, закупаемое для нужд кафе. Когда ограничения снимут и к нам снова придут посетители, важно, чтобы они не опасались за безопасность свою и своих детей. Наша детская комната и прежде ежедневно обрабатывалась и дезинфицировалась, а сегодня в перчатках и масках работают все, начиная от оператора заказов до курьеров. О том, что сужается круг клиентов, говорят и в популярной пиццерии: – В первые дни карантина люди звонили активно. Сейчас спрос немного уменьшился. Связано ли это с тем, что люди боятся или с их материальным положением, трудно сказать, — отмечает Жанна, представитель сети пиццерий в Норильске. Однако она отметила, что сокращений штата на данный момент не планируется. – У нас существуют стандарты чистоты и безопасности, которые мы соблюдаем и соблюдали до карантина. Это и обязательное наличие санкнижек, приём на смену, дезинфекция рук и помещений. Сейчас введены дополнительные меры — бесконтактная доставка, наличие у курьеров масок и перчаток, обработка рук антисептиком после приезда с каждого заказа, приём на смену и измерение температуры, дезинфекция поверхностей каждый час. Хочется, чтобы клиенты понимали — угрозы мы не несём, — поясняет Жанна. Резерв у малых предприятий очень мал: у кого–то на месяц, у кого–то на пару недель Вернёт ли такая щепетильность в ведении бизнеса клиентов — будет видно. А на то, каково тем, кто торгует непродовольственными товарами, владельцам парикмахерских, салонов красоты и многим другим, обращает внимание Михаил Киселёв. – Сегодня предприниматели надеются на введение режима чрезвычайной ситуации. Это означает совсем другую помощь от государства, на беспрецедентном уровне. Например, в таком случае в договорах будут работать условия форс–мажоров, и это облегчит нагрузку на бизнес. Но пока такое решение не принято, хотя правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации правительством утверждены, — заключил собеседник. В следующем номере мы продолжим тему, пригласив к беседе представителей бизнеса в сфере непродовольственных товаров и услуг.



Татьяна Зачупейко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Несмотря на то что на федеральном уровне было объявлено о мерах помощи среднему и малому бизнесу, сами предприниматели полагают, что у их предприятий не хватит «иммунитета», чтобы противостоять коронавирусу.Федеральное правительство уже сделало ряд шагов поддержки. Малым и средним предприятиям (МСП), в частности, будет предоставлена полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также по погашению аренды за использование как государственных, так и коммерческих площадей. Правительство также предоставит льготные кредиты на выплату зарплат и другие неотложные нужды под гарантии ВЭБа.Однако сам малый бизнес считает: принятых мер недостаточно. Восстановлению после завершения пандемии помогут только более существенные льготы, действующие длительное время. «Малый и средний бизнес остро нуждается в беспроцентных кредитах на операционную деятельность. Причём они нужны ему прямо сейчас», — цитирует председателя Союза сыроваров России Олега Сироту «Коммерсант».Губернатор Красноярского края Александр Усс тоже озвучил пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства в нашем регионе. В частности, до минимума снизятся ставки по упрощённой системе налогообложения и по единому налогу на вменённый доход. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному налогу, аренде госимущества. Администрациям городов рекомендовано предусмотреть отсрочку аренды за муниципальную недвижимость. Ресурсоснабжающим организациям — воздержаться от приостановления подачи коммунальных услуг и применения санкций за неуплату к потребителям, попавшим в сложную экономическую ситуацию. Ресурсникам предложено реструктуризировать задолженности населения и организаций.Параллельно о готовности помочь малому бизнесу заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. «На объектах компании зарегистрировано более 5,5 тысячи малых и средних бизнесов, там работают более 12 тысяч жителей Норильска. И вот сейчас многие из них могут закрыться. Мы даём на месяц каникулы по аренде и по коммунальным платежам. Те, кто продолжает работать «на вынос», платят только «коммуналку». От нас это поддержка на 40 млн рублей по арендным платежам и 15 млн рублей — по коммунальным», — рассказал Потанин в интервью «Комсомольской правде».Оказывается и консультативная помощь: так, Агентство развития Норильска запустило цикл вебинаров для предпринимателей, чтобы в короткие сроки научить предпринимателей эффективному ведению бизнеса в интернете.Тем не менее эффект от этих мер проявится через некоторое время, а ситуация у предпринимателей сложная уже сегодня.– В Норильске работает порядка пяти тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, некоторые уже обращаются за помощью, — рассказывает исполнительный директор Норильского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Михаил Киселёв. — Когда коронавирус отступит, мы столкнёмся с серьёзным экономическим кризисом. Резерв у малых предприятий очень мал — у кого–то на месяц, у кого–то на пару недель, а дальше замаячит необходимость закрытия на определённое время или полной ликвидации. А между тем МСП — это весьма существенные налоги для страны. Красноярский край, скорее всего, останется стабильным благодаря налогам основного плательщика — «Норникеля». Но так происходит не в каждом регионе. И главная проблема — потеря рабочих мест, тысячи людей могут потерять доход, это — уже куда более серьёзная проблема», — считает он.В Норильске ряд кафе, ресторанов и столовых закрыты. Владельцы, чаще всего, говорят: до окончания пандемии.– Но и потом ситуация будет ещё долго выправляться, несколько месяцев пройдёт, прежде чем мы выйдем на прежние показатели работы, — говорит Азад, гендиректор одного из кафе. — Сегодня мы закрыли зал для посетителей, работает лишь кулинария на вынос, но и там число клиентов снизилось в разы. Переходить на доставку руководство предприятия пока не рискует: в день звонят только 2–3 человека, затея себя не окупит. А между тем надо платить зарплату 15 сотрудникам, об увольнении речь не идёт. Куда люди пойдут? Надо вести бизнес ответственно.Сейчас предприятие будет пробовать обслуживать работающие организации. Зато готовятся к закрытию более мелкие фирмы. Например, владелец семейной кофейни Андрей говорит, что число доставок снизилось: люди боятся принимать заказы от курьеров, не уверены в том, были ли блюда приготовлены в полном соответствии с санитарными правилами. Он подозревает, что с доставкой продуктов могут возникнуть ещё более серьёзные проблемы, если полиция начнёт активно ограничивать передвижение по городу.Наталья, владелица кондитерской, уже закрывалась на прошлой неделе, но решила вновь открыть двери. Надолго ли — не знает, заказов мало, своей доставки у кондитерской нет, только за счёт клиента. «Но поскольку в кондитерской работаю, в сущности, только я, сокращать никого не придётся», — отмечает она. Как жить самой в сложившейся ситуации, предприниматель не уточнила.Не лучшим образом идут дела и у более крупных точек общепита.– В будни заказывают немного, чуть лучше — в выходные, — говорит директор одного из популярных в Норильске кафе Анна. — Карантин сказывается. Сократилось как число доставок, так и их сумма заказа. А между тем уже растёт в цене сырьё, закупаемое для нужд кафе. Когда ограничения снимут и к нам снова придут посетители, важно, чтобы они не опасались за безопасность свою и своих детей. Наша детская комната и прежде ежедневно обрабатывалась и дезинфицировалась, а сегодня в перчатках и масках работают все, начиная от оператора заказов до курьеров.О том, что сужается круг клиентов, говорят и в популярной пиццерии:– В первые дни карантина люди звонили активно. Сейчас спрос немного уменьшился. Связано ли это с тем, что люди боятся или с их материальным положением, трудно сказать, — отмечает Жанна, представитель сети пиццерий в Норильске. Однако она отметила, что сокращений штата на данный момент не планируется.– У нас существуют стандарты чистоты и безопасности, которые мы соблюдаем и соблюдали до карантина. Это и обязательное наличие санкнижек, приём на смену, дезинфекция рук и помещений. Сейчас введены дополнительные меры — бесконтактная доставка, наличие у курьеров масок и перчаток, обработка рук антисептиком после приезда с каждого заказа, приём на смену и измерение температуры, дезинфекция поверхностей каждый час. Хочется, чтобы клиенты понимали — угрозы мы не несём, — поясняет Жанна.Вернёт ли такая щепетильность в ведении бизнеса клиентов — будет видно. А на то, каково тем, кто торгует непродовольственными товарами, владельцам парикмахерских, салонов красоты и многим другим, обращает внимание Михаил Киселёв.– Сегодня предприниматели надеются на введение режима чрезвычайной ситуации. Это означает совсем другую помощь от государства, на беспрецедентном уровне. Например, в таком случае в договорах будут работать условия форс–мажоров, и это облегчит нагрузку на бизнес. Но пока такое решение не принято, хотя правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации правительством утверждены, — заключил собеседник.В следующем номере мы продолжим тему, пригласив к беседе представителей бизнеса в сфере непродовольственных товаров и услуг.

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