[Индекс номера 28 (10.04.2020)]

 КОММЕНТАРИИ 
#оставайтесьдома

62 материала об административных правонарушениях со 2 по 7 апреля были собраны на горожан, находящихся на улице без уважительной причины. В полиции говорят, что для многих норильчан эти ограничения являются новостью.
Соблюдать социальную дистанцию обязаны все
– Не все понимают, что они могут делать, а что — нет, согласно последнему указу губернатора. В самом общем виде правило одно: все должны сидеть дома. Можно выходить в ближайшие магазин и аптеку, но при условии использования средств индивидуальной защиты, можно выносить мусор и гулять с собакой в радиусе 100 метров от места проживания. Граждане, которые продолжают ходить на работу, должны иметь при себе паспорт и соответствующую справку от работодателя. Но даже они могут передвигаться только от места работы к дому и обратно, — рассказывает врио замначальника норильского ОМВД Вадим Королёв.
Нарушением являются даже прогулки на детской площадке
Нарушением являются даже прогулки в одиночестве вокруг своего дома или на детской площадке. Тем более исключены должны быть походы в гости. Сегодня все подразделения полиции переведены на усиленный режим несения службы, и их главная задача — пресечь подобные «прогулки» горожан. На первый раз патруль часто ограничивается внушением, поскольку своей главной задачей, говорят в полиции, считает разъяснение людям новых требований. Но если полицейские не встречают понимания либо человек попадается повторно, ответственности за нарушение административного законодательства края не избежать.
– Полиция интересуется причинами нахождения людей на улице, и в случае нарушения на месте устанавливает личность гражданина и вручает ему повестку на явку в административную комиссию. Людям грозит штраф до 1 000 рублей, который, кстати, уже с 13 апреля вырастет до 3 000 рублей при первичном нарушении и с 3 000 до 5 000 — при повторном, — говорит Вадим Королёв.
Сегодня у полицейских добавилась ещё одна задача: проверка тех, кто находится на обязательной самоизоляции по решению медиков и Роспотребнадзора. Стражи порядка ежедневно посещают сотни таких горожан: например, только 6 апреля проверили 411 человек в трёх районах, 7 апреля — 297 человек. Другой вариант контроля — звонок по видеосвязи, чтобы убедиться, что человек отвечает из дома. Как правило, норильчане законопослушны, говорят в полиции, однако уже выявлен один случай нарушения самоизоляции.
– Материал направлен в Роспотребнадзор, на гражданина составлен протокол по ст. 6.3 КоАП и, как результат, штраф до 500 рублей. Но законодательство уже ужесточилось, и сейчас штрафы не в пример крупнее — от 15 до 40 тысяч рублей. А если нарушитель кого–то заразит, может идти речь и о возбуждении уголовного дела, — отмечает Вадим Королёв.
Возросший объём работы потребовал привлечения дополнительных нарядов полици
Возросший объём работы потребовал привлечения дополнительных нарядов полиции. Помимо того что сегодня по обычному расписанию на охрану общественного порядка выходят 44 сотрудника патрульно–постовой службы, привлечены служащие войсковой части № 40919, а также росгвардейцы. Ежедневно в районах работают 16 дополнительных нарядов — 32 человека, ещё шесть человек усиливают патруль на дорогах города. Сегодня в Норильске выставлены три мобильных блокпоста, отслеживающих законность поездок горожан. Проверяют справки и другие документы не только у водителей, но и у пассажиров. Отсутствие оправдательных документов — повод для составления протокола. Мало того, задействованы четыре машины МЧС, которые ведут оповещение горожан по громкоговорителям, напоминая, что сегодня важно оставаться дома.
Снижение числа преступлений против личности полицейские связывают с ограничением продажи алкоголя
В ситуации с карантином изменилась и общая криминальная картина в городе. Интересно, что снизилось число преступлений против личности: драк, причинения телесных повреждений. В полиции говорят, косвенной причиной стало ограничение продажи алкоголя — запрет действует с 18.00 до 10.00 — к тому же люди в разы реже бывают на улице. Но вместе с тем сохраняется большое количество мошенничеств.
– Норильчане, находясь дома, активно обращаются к сайтам объявлений, например, покупая или продавая вещи на «Юле» или «Авито», и попадаются на уловки обманщиков. По–прежнему распространены случаи, когда злоумышленники выдают себя за работников банка. Сейчас возникают и новые, «вирусные» мошенничества: например, когда людям предлагают приобрести лекарства, предохраняющие от заражения. Нет для таких негодяев ни человеческого горя, ни беды... В нашем городе подобных случаев пока не зарегистрировано, но в других городах Красноярского края они есть, и значит, норильчанам нужно быть бдительными, — обращается к жителям города Вадим Королёв. — Берегите себя, своих близких, и будьте осторожны. Тогда все мы без потерь сможем пережить это нелёгкое время.


Татьяна Зачупейко
Фото Владимира МАКУШКИНА и Дениса КОЖЕВНИКОВА

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