

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



Город принял

Это уникальная территория



Мы продолжаем проект, посвящённый специалистам, которые прибыли на Север работать и полюбили Норильск, а город принял их. Анна Логачева. Директор талнахского культурно–досугового центра им. В. Высоцкого. Окончила Сибирский федеральный университет по специальности «Социально–культурная деятельность». Приехала в Норильск из Красноярска 30 июля 2018 года по приглашению управления по делам культуры и искусства администрации города. — Норильск вовсе не провинциальный, здесь жизнь бьёт ключом, как в большом городе. Несмотря на свою удалённость от Большой земли, по сути, он гораздо ближе к центру страны, нежели другие населённые пункты края. — Когда вы впервые услышали о Норильске? — Мне кажется, я всегда знала, что есть такой город на севере нашего края. А впервые побывала здесь, когда работала в краевом учреждении культуры, которое организует в разных городах региона, в том числе и в Норильске, передвижные выставки. Мы привозили для художественной галереи работы двух членов Союза художников Красноярского края. С одним из них я приезжала открывать этот вернисаж в ноябре 2013 года. Впечатления от той поездки — экстремальные. Была сильная метель, пилоту не удалось с первой попытки посадить самолёт. Нам пришлось пережидать непогоду в Нижневартовске. Недолго, около трёх часов, но даже такой опыт впечатляет. Когда мы, наконец, смогли прилететь, снова испытали шок, — оказывается, есть такое понятие, как «закрытие дороги», когда автобусы ездят только колоннами. Но мы всё же благополучно добрались до гостиницы. На удивление, по моим ощущениям было не очень холодно при тогдашних -13. В Красноярске, как мне казалось, холоднее. — Почему решили уехать из Красноярска? – Впервые звонок из управления по делам культуры и искусства администрации Норильска раздался в апреле 2018 года: «Не желаете ли поработать у нас?» На что я ответила, что даже не рассматривала такой вариант. Это приглашение было очень неожиданным, и я попросила дать мне время подумать. В принципе, я уже рзмышляла о переезде. Вот только в планах был Санкт–Петербург, но никак не Крайний Север. Посоветовалась с родными и близкими, они сказали: «Поезжай». Я на тот момент работала в строительной компании и очень хотела вернуться обратно в сферу культуры. Проработав маркетологом около года, убедилась, что это не моё. К сожалению, а может, и к счастью, тогда для меня в Красноярске не нашлось подходящей вакансии, несмотря на то что город большой и учреждений много. Именно поэтому я приняла приглашение. — Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север? — Отпустили меня в добрый путь совершенно спокойно, без опасений. Я приехала в Норильск летом, погода была вполне комфортная. — Ваши первые впечатления? — Население в других городах Красноярского края не настолько мобильное, как в Норильске. Мало кто выезжает в отпуск за пределы своей территории. Максимум совершают поездки в соседний город. Люди там более замкнутые, и сообщество несколько иное, чем здесь. На самом деле Норильск вовсе не провинциальный, здесь жизнь бьёт ключом, как в большом городе. Несмотря на свою удалённость от Большой земли, по сути, он гораздо ближе к центру страны, нежели другие населённые пункты края. Норильчане могут себе позволить путешествовать не только по России, но и далеко за её пределами. Ещё меня удивило, что жители самого северного города самые загорелые. Всё благодаря отпускам в тёплых краях. Готовясь к долгой полярной ночи, норильчане стараются впрок напитаться солнечным светом и, как следствие, приобретают невероятный загар. Впечатлили меня и полярные день с ночью. Пока я их легко переношу. Но меня предупредили, что со временем будет сложнее. Свою первую полярную ночь я даже не заметила — пришлось активно вливаться в работу. Хотя, по большому счёту, зимой в Красноярске происходит то же самое: с утра едешь на работу, когда ещё темно, а возвращаешься, когда уже темно. В принципе, ничего не поменялось. — Быт удалось наладить? — Я довольно быстро освоилась. Думаю, это опять же благодаря проекту с разъездными выставками и другими мероприятиями по разным территориям Красноярья. Я объездила практически весь край. Первое время в Норильске у меня было ощущение, что я просто приехала в очередную командировку. Где–то полтора месяца назад меня поселили в общежитие Норильского колледжа искусств. Там довольно комфортные условия, как и в гостинице. В общем, моя адаптация прошла успешно. Осознание того, что я здесь надолго и больше никуда не поеду, пришло чуть позже. — Как вам работа? — Мне очень нравится. Когда я приехала, все мои сотрудники говорили о том, что одна из главных проблем КДЦ — устаревший зал. Неудобные кресла, узкие проходы, старая аппаратура... Я знала, что в России действует программа по модернизации кинозалов Фонда кино при Министерстве культуры Российской федерации. Мы подготовили проект и выиграли грант. Под этот проект удалось скорректировать сроки капитального ремонта зала, который уже стоял в планах. Огромную поддержку нам оказали Талнахское территориальное управление и его руководитель Михаил Шевченко. Благодаря его содействию из бюджета были выделены средства на новые кресла. Грантовые средства мы полностью потратили на кинооборудование. Большая удача, что получилось все эти три, по сути, отдельных проекта реализовать одновременно, благодаря чему жители района смогли в полной мере насладиться комфортом. Правда, не обошлось и без задержек. Очень долго доставляли на территорию новые кресла, так что монтировать их пришлось буквально за сутки до открытия. Также на базе культурно–досугового центра открылось мультпространство «Каникулы». Подобная творческая практика повсеместно распространена в Красноярске. Мы подали заявку на конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», в результате появилось детское пространство для занятий анимацией и был организован фестиваль «Мультистории на каникулах». Приглашенные из столицы края специалисты провели для педагогов и родителей с детьми мастер–классы по созданию анимационных фильмов. Как показал наш опыт, это интересно даже взрослым. Они вместе с ребятами лепили персонажей, снимали на камеру, занимались монтажом, озвучиванием. Такая совместная деятельность сближает родителей и детей. Поэтому подобную творческую практику мы решили продолжить уже в рамках мультпространства «Каникулы». — Вы можете назвать себя норильчанкой? — Пока нет — мало времени прошло. Я ещё не полностью включилась в жизнь северного города, встречаю времена года по материковскому «расписанию». — А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск? — Мне не хватает ритма большого города. Шума, суеты, по которым я скучаю. С другой стороны, понимаю, что эта территория уникальная. Есть возможность привезти сюда практически всё, что касается культуры. Кроме того, норильчане могут удовлетворять свои потребности в крупных городах. Они напитываются тамошней энергией, впечатлениями, которые выплескивают дома. Я сама, когда еду в отпуск, посещаю всевозможные концерты, выставки, мероприятия, и мне хочется воплотить что–то подобное в Норильске. Другие города края, в которых я побывала, живут в своей устоявшейся культурной инфраструктуре типичных учреждений: детская школа искусств, Дом культуры и сеть библиотек. Только краевой центр, обладая профессиональными учебными учреждениями, филармониями, театрами и так далее, может создать серьёзный культурный продукт. На других территориях региона с этим гораздо сложнее. — Любимые места в городе появились? — Летом мне понравилось ходить на Красные Камни. Это очень живописное место. Практически все тёплые выходные летом мы проводим там, благо я живу в Талнахе. Есть также любимые кафе и рестораны. Но самое главное — я здесь встретила молодого человека, с которым мы в июне собираемся пожениться. — А что бы вы хотели и можете сделать для Норильска? — Ближайшие планы у меня связаны с обустройством культурно–досугового центра. Моя задача — создать жителям района условия для проведения досуга, и чтобы не мы им диктовали «правила игры». Надо подготовить помещения, приобрести оборудование, которое позволит людям заниматься творческой деятельностью так, как им комфортно, без рамок и ограничений. Чтобы они могли самоорганизоваться. Это мировая культурная тенденция.



Надежда Петрова Фото из личного архива Анны Логачевой

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мы продолжаем проект, посвящённый специалистам, которые прибыли на Север работать и полюбили Норильск, а город принял их.— Мне кажется, я всегда знала, что есть такой город на севере нашего края. А впервые побывала здесь, когда работала в краевом учреждении культуры, которое организует в разных городах региона, в том числе и в Норильске, передвижные выставки. Мы привозили для художественной галереи работы двух членов Союза художников Красноярского края. С одним из них я приезжала открывать этот вернисаж в ноябре 2013 года.Впечатления от той поездки — экстремальные. Была сильная метель, пилоту не удалось с первой попытки посадить самолёт. Нам пришлось пережидать непогоду в Нижневартовске. Недолго, около трёх часов, но даже такой опыт впечатляет. Когда мы, наконец, смогли прилететь, снова испытали шок, — оказывается, есть такое понятие, как «закрытие дороги», когда автобусы ездят только колоннами. Но мы всё же благополучно добрались до гостиницы. На удивление, по моим ощущениям было не очень холодно при тогдашних -13. В Красноярске, как мне казалось, холоднее.– Впервые звонок из управления по делам культуры и искусства администрации Норильска раздался в апреле 2018 года: «Не желаете ли поработать у нас?» На что я ответила, что даже не рассматривала такой вариант. Это приглашение было очень неожиданным, и я попросила дать мне время подумать. В принципе, я уже рзмышляла о переезде. Вот только в планах был Санкт–Петербург, но никак не Крайний Север. Посоветовалась с родными и близкими, они сказали: «Поезжай».Я на тот момент работала в строительной компании и очень хотела вернуться обратно в сферу культуры. Проработав маркетологом около года, убедилась, что это не моё. К сожалению, а может, и к счастью, тогда для меня в Красноярске не нашлось подходящей вакансии, несмотря на то что город большой и учреждений много. Именно поэтому я приняла приглашение.— Отпустили меня в добрый путь совершенно спокойно, без опасений. Я приехала в Норильск летом, погода была вполне комфортная.— Население в других городах Красноярского края не настолько мобильное, как в Норильске. Мало кто выезжает в отпуск за пределы своей территории. Максимум совершают поездки в соседний город. Люди там более замкнутые, и сообщество несколько иное, чем здесь. На самом деле Норильск вовсе не провинциальный, здесь жизнь бьёт ключом, как в большом городе. Несмотря на свою удалённость от Большой земли, по сути, он гораздо ближе к центру страны, нежели другие населённые пункты края. Норильчане могут себе позволить путешествовать не только по России, но и далеко за её пределами.Ещё меня удивило, что жители самого северного города самые загорелые. Всё благодаря отпускам в тёплых краях. Готовясь к долгой полярной ночи, норильчане стараются впрок напитаться солнечным светом и, как следствие, приобретают невероятный загар.Впечатлили меня и полярные день с ночью. Пока я их легко переношу. Но меня предупредили, что со временем будет сложнее. Свою первую полярную ночь я даже не заметила — пришлось активно вливаться в работу. Хотя, по большому счёту, зимой в Красноярске происходит то же самое: с утра едешь на работу, когда ещё темно, а возвращаешься, когда уже темно. В принципе, ничего не поменялось.— Я довольно быстро освоилась. Думаю, это опять же благодаря проекту с разъездными выставками и другими мероприятиями по разным территориям Красноярья. Я объездила практически весь край. Первое время в Норильске у меня было ощущение, что я просто приехала в очередную командировку. Где–то полтора месяца назад меня поселили в общежитие Норильского колледжа искусств. Там довольно комфортные условия, как и в гостинице. В общем, моя адаптация прошла успешно. Осознание того, что я здесь надолго и больше никуда не поеду, пришло чуть позже.— Мне очень нравится. Когда я приехала, все мои сотрудники говорили о том, что одна из главных проблем КДЦ — устаревший зал. Неудобные кресла, узкие проходы, старая аппаратура... Я знала, что в России действует программа по модернизации кинозалов Фонда кино при Министерстве культуры Российской федерации. Мы подготовили проект и выиграли грант. Под этот проект удалось скорректировать сроки капитального ремонта зала, который уже стоял в планах.Огромную поддержку нам оказали Талнахское территориальное управление и его руководитель Михаил Шевченко. Благодаря его содействию из бюджета были выделены средства на новые кресла. Грантовые средства мы полностью потратили на кинооборудование. Большая удача, что получилось все эти три, по сути, отдельных проекта реализовать одновременно, благодаря чему жители района смогли в полной мере насладиться комфортом. Правда, не обошлось и без задержек. Очень долго доставляли на территорию новые кресла, так что монтировать их пришлось буквально за сутки до открытия.Также на базе культурно–досугового центра открылось мультпространство «Каникулы». Подобная творческая практика повсеместно распространена в Красноярске. Мы подали заявку на конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей», в результате появилось детское пространство для занятий анимацией и был организован фестиваль «Мультистории на каникулах». Приглашенные из столицы края специалисты провели для педагогов и родителей с детьми мастер–классы по созданию анимационных фильмов. Как показал наш опыт, это интересно даже взрослым. Они вместе с ребятами лепили персонажей, снимали на камеру, занимались монтажом, озвучиванием. Такая совместная деятельность сближает родителей и детей. Поэтому подобную творческую практику мы решили продолжить уже в рамках мультпространства «Каникулы».— Пока нет — мало времени прошло. Я ещё не полностью включилась в жизнь северного города, встречаю времена года по материковскому «расписанию».— Мне не хватает ритма большого города. Шума, суеты, по которым я скучаю. С другой стороны, понимаю, что эта территория уникальная. Есть возможность привезти сюда практически всё, что касается культуры. Кроме того, норильчане могут удовлетворять свои потребности в крупных городах. Они напитываются тамошней энергией, впечатлениями, которые выплескивают дома. Я сама, когда еду в отпуск, посещаю всевозможные концерты, выставки, мероприятия, и мне хочется воплотить что–то подобное в Норильске.Другие города края, в которых я побывала, живут в своей устоявшейся культурной инфраструктуре типичных учреждений: детская школа искусств, Дом культуры и сеть библиотек. Только краевой центр, обладая профессиональными учебными учреждениями, филармониями, театрами и так далее, может создать серьёзный культурный продукт. На других территориях региона с этим гораздо сложнее.— Летом мне понравилось ходить на Красные Камни. Это очень живописное место. Практически все тёплые выходные летом мы проводим там, благо я живу в Талнахе. Есть также любимые кафе и рестораны. Но самое главное — я здесь встретила молодого человека, с которым мы в июне собираемся пожениться.— Ближайшие планы у меня связаны с обустройством культурно–досугового центра. Моя задача — создать жителям района условия для проведения досуга, и чтобы не мы им диктовали «правила игры». Надо подготовить помещения, приобрести оборудование, которое позволит людям заниматься творческой деятельностью так, как им комфортно, без рамок и ограничений. Чтобы они могли самоорганизоваться. Это мировая культурная тенденция.

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