

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



Народная азбука

Туркмены

«Заполярная Правда» продолжает рассказ о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 народностей, и мы предлагаем познакомиться с нашими земляками, начав с азов.

Относятся к тюркоязычному народу древнеогузского происхождения: прародителем рода был Огуз–хан, чьи внуки стали родоначальниками 24 древнейших туркменских племён, в составе которых позже начали выделяться отдельные роды и формироваться новые племена. В мире насчитывается около восьми миллионов туркменов, примерно половина из них живут в самом Туркменистане. Многочисленные диаспоры есть в Иране, Афганистане, Узбекистане, Турции. По данным Всероссийской переписи 2010 года, в России проживают почти 37 тысяч туркменов, а в Норильске — 291 представитель этой национальности. — Когда человек покидает родные края, в нём ещё сильнее крепнет чувство национального самосознания, он хочет не только сохранить традиции и культуру своего народа, но и поделиться ими с другими. Мовлимберди Тагандурдиев Мовлимберди Тагандурдиев родом из Ставропольского края — Нефтекумский район, село Махмуд–Мектеб. В Норильск перебрался в 2008 году: здесь начинал работать крепильщиком на руднике, в 2011 году устроился в «Норильскникельремонт» слесарем–ремонтником, где трудится до сих пор. В августе 2019 года Мовлимберди Абдурашидович стал председателем созданной в нашем городе туркменской диаспоры. По его словам, главная задача организации — сохранение культуры и традиций туркменского народа, укрепление и гармонизация межнациональных отношений в Норильске. — Моё родное село не маленькое — примерно 500 дворов. В основном там живут туркмены, но немало и других национальностей — всего около тридцати. История появления туркменов на Ставрополье довольно интересна. В начале прошлого века, ещё до СССР, мои предки занимались скотоводством: кочевали от Туркменистана по степям и постепенно дошли до этих краёв. Российское правительство предложило им осесть на одном месте и даже предоставило землю и жильё. При советской власти организовали колхозы и совхозы. Так в Ставропольском крае и появилось довольно большое туркменское землячество: из 37 тысяч туркменов России там живут примерно 15 тысяч. Семья моего деда была обеспеченной, из–за чего и пострадала в годы сталинских репрессий. Деда обвинили по надуманному поводу и в 1937 году сослали на Север, откуда он уже не вернулся. Позже, в 1950–х, его реабилитировали, мама даже показывала мне вырезку из газеты с заметкой о нём. Мы так и не знаем, куда именно он был сослан и где сейчас покоится, возможно, даже в Норильске. Тем не менее я не в обиде на советскую власть. При коммунистах у всех была работа, жили дружно и в достатке. Наш совхоз «Комсомольский» был одним из лучших на Ставрополье, которое в то время по праву считалось житницей страны. В селе разводили овец и коров, в полную силу работали две молочно–товарные фермы. Всё стало меняться в 1990–х. С развалом Союза развалилось и хозяйство. Люди, десятилетиями трудившиеся на благо Родины, не вписавшись в новые реалии, по сути, оказались никому не нужны. К тому времени я вернулся из армии и поступил в Ставропольский политехнический институт на инженера–строителя. Параллельно с учёбой работал, потому что надо было на что–то жить. На помощь родителей рассчитывать не приходилось — помимо меня в нашей семье было ещё семеро детей. Получив дополнительные знания, устроился в сельскую школу учителем ОБЖ, и в итоге отработал там 16 лет. Платили, конечно, мало, зато возиться с детьми мне очень нравилась. К тому же летом, во время каникул, можно было заниматься подсобным хозяйством — мы выращивали арбузы на продажу. На Север решил переехать, чтобы улучшить материальное состояние семьи. Оказался в Норильске. Признаюсь, Заполярье поначалу меня шокировало. Но со временем я освоился, познакомился здесь со многими хорошими людьми. Наверное, мои слова покажутся банальными, но это действительно так: когда человек покидает родные края, в нём ещё сильнее крепнет чувство национального самосознания, он хочет не только сохранить традиции и культуру своего народа, но и поделиться ими с другими. Поэтому вполне логично, что у меня и у других моих земляков возникла идея создать туркменскую диаспору. Это было после «Заполярного Сабантоя», который впервые прошёл в Норильске летом прошлого года. Мы собрались с активом, обсудили всё, побеседовали со знающими людьми и в декабре 2019–го получили официальную регистрацию. Организацию назвали «Ватан», что в переводе с туркменского — Родина. Мы очень благодарны другим национально–культурным объединениям города, которые тепло нас приняли в дружную норильскую семью народов. Поверьте, это дорогого стоит. Примечательно, что большинство участников нашей диаспоры — молодые люди. Они охотно подключились к работе и сейчас делают всё возможное, чтобы наше объединение успешно развивалось. Несмотря на то что наша диаспора ещё совсем молодая — ей нет и полугода, мы уже успели поучаствовать в нескольких городских праздниках и мероприятиях. У нас есть национальные костюмы, которые мы используем во время выступлений. А в скором будущем планируем проводить факультативные занятия для наших детей, на которых они могли бы изучать родной язык, письменность. Как и многие, я приехал в Норильск на пару лет, но живу и работаю здесь уже 12–й год. Я очень люблю Ставрополье, свое родное село, поэтому, скорее всего, через несколько лет вернусь туда. Но Норильск навсегда останется в моём сердце, ведь он дал мне очень многое: как и тысячи других людей, принял в сложное для меня время, дал надежду. Несипхан Шавлохова Окончила Северо–Осетинский государственный университет. В Норильске с 1995 года. Преподаёт историю, обществознание и основы философии в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. Лауреат краевого конкурса «Красноярский край — территория профессионального мастерства — 2018», награждена знаком отличия «За успехи в научно–исследовательской деятельности студентов», ветеран труда Красноярского края. Входит в совет туркменской диаспоры Норильска. Гульфира Сеитова В Норильск переехала в 1992 году. Работала в городской больнице секретарём–машинисткой. С 1996 года перешла в сферу торговли, где трудится по настоящее время. Последние шесть лет – директор супермаркета «Солнечный». Мегнали Араньзов Уроженец аула Уллуби–Юрт Нефтекумского района Ставропольского края. Выпускник Новочеркасского высшего военного командного училища связи. Армии отдал 20 лет — с 1979 по 1999 год. Служил в Туркменистане и в Казахстане. Подполковник запаса. В Норильск переехал в 2008 году, работал в организациях «Илан» и НПТ. Сейчас на пенсии.



Михаил Туаев Фото Дениса Кожевникова

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мовлимберди Тагандурдиев родом из Ставропольского края — Нефтекумский район, село Махмуд–Мектеб. В Норильск перебрался в 2008 году: здесь начинал работать крепильщиком на руднике, в 2011 году устроился в «Норильскникельремонт» слесарем–ремонтником, где трудится до сих пор. В августе 2019 года Мовлимберди Абдурашидович стал председателем созданной в нашем городе туркменской диаспоры. По его словам, главная задача организации — сохранение культуры и традиций туркменского народа, укрепление и гармонизация межнациональных отношений в Норильске.— Моё родное село не маленькое — примерно 500 дворов. В основном там живут туркмены, но немало и других национальностей — всего около тридцати. История появления туркменов на Ставрополье довольно интересна. В начале прошлого века, ещё до СССР, мои предки занимались скотоводством: кочевали от Туркменистана по степям и постепенно дошли до этих краёв. Российское правительство предложило им осесть на одном месте и даже предоставило землю и жильё. При советской власти организовали колхозы и совхозы. Так в Ставропольском крае и появилось довольно большое туркменское землячество: из 37 тысяч туркменов России там живут примерно 15 тысяч.Семья моего деда была обеспеченной, из–за чего и пострадала в годы сталинских репрессий. Деда обвинили по надуманному поводу и в 1937 году сослали на Север, откуда он уже не вернулся. Позже, в 1950–х, его реабилитировали, мама даже показывала мне вырезку из газеты с заметкой о нём. Мы так и не знаем, куда именно он был сослан и где сейчас покоится, возможно, даже в Норильске.Тем не менее я не в обиде на советскую власть. При коммунистах у всех была работа, жили дружно и в достатке. Наш совхоз «Комсомольский» был одним из лучших на Ставрополье, которое в то время по праву считалось житницей страны. В селе разводили овец и коров, в полную силу работали две молочно–товарные фермы. Всё стало меняться в 1990–х. С развалом Союза развалилось и хозяйство. Люди, десятилетиями трудившиеся на благо Родины, не вписавшись в новые реалии, по сути, оказались никому не нужны. К тому времени я вернулся из армии и поступил в Ставропольский политехнический институт на инженера–строителя. Параллельно с учёбой работал, потому что надо было на что–то жить. На помощь родителей рассчитывать не приходилось — помимо меня в нашей семье было ещё семеро детей. Получив дополнительные знания, устроился в сельскую школу учителем ОБЖ, и в итоге отработал там 16 лет. Платили, конечно, мало, зато возиться с детьми мне очень нравилась. К тому же летом, во время каникул, можно было заниматься подсобным хозяйством — мы выращивали арбузы на продажу.На Север решил переехать, чтобы улучшить материальное состояние семьи. Оказался в Норильске. Признаюсь, Заполярье поначалу меня шокировало. Но со временем я освоился, познакомился здесь со многими хорошими людьми.Наверное, мои слова покажутся банальными, но это действительно так: когда человек покидает родные края, в нём ещё сильнее крепнет чувство национального самосознания, он хочет не только сохранить традиции и культуру своего народа, но и поделиться ими с другими. Поэтому вполне логично, что у меня и у других моих земляков возникла идея создать туркменскую диаспору. Это было после «Заполярного Сабантоя», который впервые прошёл в Норильске летом прошлого года. Мы собрались с активом, обсудили всё, побеседовали со знающими людьми и в декабре 2019–го получили официальную регистрацию. Организацию назвали «Ватан», что в переводе с туркменского — Родина. Мы очень благодарны другим национально–культурным объединениям города, которые тепло нас приняли в дружную норильскую семью народов. Поверьте, это дорогого стоит.Примечательно, что большинство участников нашей диаспоры — молодые люди. Они охотно подключились к работе и сейчас делают всё возможное, чтобы наше объединение успешно развивалось. Несмотря на то что наша диаспора ещё совсем молодая — ей нет и полугода, мы уже успели поучаствовать в нескольких городских праздниках и мероприятиях. У нас есть национальные костюмы, которые мы используем во время выступлений. А в скором будущем планируем проводить факультативные занятия для наших детей, на которых они могли бы изучать родной язык, письменность.Как и многие, я приехал в Норильск на пару лет, но живу и работаю здесь уже 12–й год. Я очень люблю Ставрополье, свое родное село, поэтому, скорее всего, через несколько лет вернусь туда. Но Норильск навсегда останется в моём сердце, ведь он дал мне очень многое: как и тысячи других людей, принял в сложное для меня время, дал надежду.Окончила Северо–Осетинский государственный университет. В Норильске с 1995 года. Преподаёт историю, обществознание и основы философии в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса. Лауреат краевого конкурса «Красноярский край — территория профессионального мастерства — 2018», награждена знаком отличия «За успехи в научно–исследовательской деятельности студентов», ветеран труда Красноярского края. Входит в совет туркменской диаспоры Норильска.В Норильск переехала в 1992 году. Работала в городской больнице секретарём–машинисткой. С 1996 года перешла в сферу торговли, где трудится по настоящее время. Последние шесть лет – директор супермаркета «Солнечный».Уроженец аула Уллуби–Юрт Нефтекумского района Ставропольского края. Выпускник Новочеркасского высшего военного командного училища связи. Армии отдал 20 лет — с 1979 по 1999 год. Служил в Туркменистане и в Казахстане. Подполковник запаса. В Норильск переехал в 2008 году, работал в организациях «Илан» и НПТ. Сейчас на пенсии.

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