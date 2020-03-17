

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



в десятке

С любовью к людям

В честь 85–летнего юбилея «Норникеля» «Заполярка» подготовила новую рубрику «В десятке». Ежемесячно мы публикуем интервью с выдающимися и заслуженными работниками Заполярного филиала. В этом выпуске мы представляем вам начальника отдела по работе с персоналом подразделений минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» Елену Туманову.

Трудовой путь в Заполярном филиале начала в 1995 году приёмосдатчиком груза и багажа в тресте «Норильскшахтсервис». Награждена юбилейной медалью «60 лет городу Норильску», благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Имеет почётные звания «Лидер корпоративной жизни», «Кадровый работник ЗФ». Основным направлением деятельности является реализация программы развития человеческого капитала. Курирует проведение корпоративных диалогов, воркшопов, подготовку и реализацию планов мероприятий по во-влечённости персонала. Депутат Норильского горсовета. В прошлом году провела 48 встреч, в которых приняли участие более 4 000 человек. Елена Туманова — Почему в середине 1990–х вы сменили работу в школе на производственную деятельность? — Время было непростое. Я искала стабильности, чтобы обеспечить себя и своего ребёнка. К тому же мои родители трудились на комбинате. Папа проработал в Норильском шахтостроительном тресте 28 лет. Строил рудник «Комсомольский», был проходчиком, крепильщиком, машинистом электровоза. Мама работала оператором пульта управления на тракте выдачи руды, машинистом подъёма, стволовой. Я выросла в рабочей семье. — Вы прошли путь от приёмосдатчика груза и багажа до руководителя службы персонала... — И этот путь состоял не только из взлётов... В школе я начинала как пионервожатая, а уходила заместителем директора по воспитательной работе. В трест меня взяли приёмосдатчиком груза и багажа, занималась гражданской обороной, исполняла обязанности заведующего АБК и начальника хозотдела. Но в жизни бывают разные периоды... Я попала под сокращение и устроилась уборщицей на «Таймырский». Как потом оказалось, именно там, на руднике, нашла себя и своё призвание. Культурный отдых — отличный способ получить заряд энергии — Что вам помогало все эти годы двигаться вперед? — У меня есть несколько жизненных девизов. Первый: успешный человек тот, который на один раз больше поднимается, чем падает. Второй: дорогу осилит идущий. Изначально моей главной мотивацией была дочь Анна. Я не думала о каких–то победах, карьере. Всё гораздо прозаичнее: я хотела дать своему ребёнку максимум возможного. А дальше... У меня всегда был интерес к обучению. Когда я рассказываю молодым, что необходимо делать для успешной карьеры, реализации себя, всегда подчеркиваю: надо обязательно учиться. Использовать тот багаж знаний, который у тебя есть, и при этом постоянно его пополнять. А когда в жизни пролегает тёмная полоса, надо чётко понимать, что это не навсегда. И не надо бояться заявить о себе. Я, когда работала уборщицей, подошла к директору предприятия и сказала, что умею не только мыть полы, у меня хорошо получается организовывать праздники, общаться с людьми, я понимаю, что такое гражданская оборона и знаю порядок ведения делопроизводства. Весь свой опыт нужно включать. Тогда мне поручили помочь сделать план по ГО, я справилась. Потом сказали: «Заменишь на время оператора множительно–копировальной техники? (Была в те времена такая профессия) Никто не хочет». А я согласна! Потом пришлось разбираться с очередью сотрудников на жильё, навела порядок в этих документах и как–то незаметно стала заниматься и другими социальными вопросами. Были и авиабилеты по безналичному расчету, санаторно–курортное лечение и даже подписка на корпоративную газету... Поэтому молодым сотрудникам всегда говорю: не зацикливайтесь на своей работе! Расширяйте кругозор. Когда ты больше знаешь, ты больше востребован. Порисовать в удовольствие получается не часто, в основном в отпуске — Вы любите свою работу? — Люблю! Она меня и развивает, и «гуляет» (смеется). А ещё я люблю работать с людьми и для людей. Социальные программы, праздники и спорт — это лишь малая часть того, чем мы занимаемся. Основное в работе службы персонала — подобрать кадры, обучить, мотивировать к высокопроизводительному труду. Так что можно сказать, что производство начинается с отдела по работе с персоналом, ведь без людей оно не может существовать. — При собеседовании с кандидатами можете сразу определить, кто из них задержится на работе, а кто нет? — Да, при собеседовании я очень многое могу сказать о человеке. Благодаря большому опыту я сразу понимаю, какая мотивация у кандидата, насколько он стрессоустойчив, задержится на этом месте или нет, сможет ли реализоваться. У меня несколько образований, в том числе и психологическое, поэтому я могу увидеть даже то, что человек пытается скрыть. — Вы активно привлекаете сотрудников к акции «Норильск, беги со мной!» А сами занимаетесь спортом? — Я с детства малоспортивный человек. Но всегда за любое движение, которое ведёт к здоровому образу жизни! Я не посещаю регулярно спортзал, но по возможности выполняю какие–то упражнения. А ещё мне нравится поддерживать разные флешмобы, потому что человек здоров тогда, когда его окружают здоровые люди. А акция «Норильск, беги со мной!» к тому же благотворительная. Это ведь опять про любовь к людям. У человека должен быть какой–то смысл жизни, миссия, ощущение себя как личности. С племянницей Машей на выписке из роддома внучки Кати — Депутатская деятельность появилась тоже из любви к людям? — Для меня это показатель того, что люди мне доверяют. Помимо желания учиться у меня есть стремление постоянно куда–то двигаться, чтобы всё вокруг кипело и фонтанировало. Когда моя дочь выросла, в работе всё устоялось, я вступила в партию «Единая Россия». Решила попробовать что–то новое. В начале двухтысячных на довыборах в горсовет я не прошла, но получила колоссальный опыт. Были встречи с людьми, погружение в их проблемы. Тогда я получила и навык публичных выступлений. Прошло несколько лет, я успела поработать в негосударственном пенсионном фонде, встречалась с работниками, пожалуй, всех предприятий от Талнаха до Дудинки. И вот уже с этим багажом на очередных выборах в горсовет я в партии снова выдвинула свою кандидатуру. Меня поддержали и однопартийцы, и избиратели. Сейчас я в депутатском корпусе второй созыв, и на выборах в 2017–м у меня по итогам голосования был второй результат по Талнаху. Я безмерно благодарна избирателям за это — вот она, настоящая оценка моего труда. Понятно, что абсолютно всех счастливыми не сделаешь, но хотя бы частично... Это здорово, когда ты можешь этот мир сделать чуточку лучше. Наши работники заслужили право жить в уютном и чистом городе. И у нас для этого созданы все условия благодаря тесному взаимодействию «Норникеля», администрации города и горсовета. — При такой занятости у вас остаётся время на маленькие бабушкины радости? — Я давно живу в жёстком тайминге, очень ценю свое время. Есть вещи, от которых могу отказаться. Например, я практически не смотрю телевизор. Новости узнаю из интернета, мне достаточно короткой и сжатой информации. Сейчас даже на друзей физически нет времени, всем говорю: «Будем дружить на пенсии». Что касается внучки и семьи, им я стараюсь максимально уделить время. Я общаюсь с ними по видеосвязи в обеденный перерыв. У меня в отношении внучки девиз: «Родители будут воспитывать, а я — баловать!» А баловать много нельзя, так что тут бабушкины радости идеально сбалансированы с занятостью.



Надежда Петрова Фото из личного архива Елены ТУМАНОВОЙ

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Время было непростое. Я искала стабильности, чтобы обеспечить себя и своего ребёнка. К тому же мои родители трудились на комбинате. Папа проработал в Норильском шахтостроительном тресте 28 лет. Строил рудник «Комсомольский», был проходчиком, крепильщиком, машинистом электровоза. Мама работала оператором пульта управления на тракте выдачи руды, машинистом подъёма, стволовой. Я выросла в рабочей семье.— И этот путь состоял не только из взлётов... В школе я начинала как пионервожатая, а уходила заместителем директора по воспитательной работе. В трест меня взяли приёмосдатчиком груза и багажа, занималась гражданской обороной, исполняла обязанности заведующего АБК и начальника хозотдела. Но в жизни бывают разные периоды... Я попала под сокращение и устроилась уборщицей на «Таймырский». Как потом оказалось, именно там, на руднике, нашла себя и своё призвание.— У меня есть несколько жизненных девизов. Первый: успешный человек тот, который на один раз больше поднимается, чем падает. Второй: дорогу осилит идущий. Изначально моей главной мотивацией была дочь Анна. Я не думала о каких–то победах, карьере. Всё гораздо прозаичнее: я хотела дать своему ребёнку максимум возможного. А дальше... У меня всегда был интерес к обучению. Когда я рассказываю молодым, что необходимо делать для успешной карьеры, реализации себя, всегда подчеркиваю: надо обязательно учиться. Использовать тот багаж знаний, который у тебя есть, и при этом постоянно его пополнять. А когда в жизни пролегает тёмная полоса, надо чётко понимать, что это не навсегда.И не надо бояться заявить о себе. Я, когда работала уборщицей, подошла к директору предприятия и сказала, что умею не только мыть полы, у меня хорошо получается организовывать праздники, общаться с людьми, я понимаю, что такое гражданская оборона и знаю порядок ведения делопроизводства. Весь свой опыт нужно включать. Тогда мне поручили помочь сделать план по ГО, я справилась. Потом сказали: «Заменишь на время оператора множительно–копировальной техники? (Была в те времена такая профессия) Никто не хочет». А я согласна! Потом пришлось разбираться с очередью сотрудников на жильё, навела порядок в этих документах и как–то незаметно стала заниматься и другими социальными вопросами. Были и авиабилеты по безналичному расчету, санаторно–курортное лечение и даже подписка на корпоративную газету... Поэтому молодым сотрудникам всегда говорю: не зацикливайтесь на своей работе! Расширяйте кругозор. Когда ты больше знаешь, ты больше востребован.— Люблю! Она меня и развивает, и «гуляет» (смеется). А ещё я люблю работать с людьми и для людей. Социальные программы, праздники и спорт — это лишь малая часть того, чем мы занимаемся. Основное в работе службы персонала — подобрать кадры, обучить, мотивировать к высокопроизводительному труду. Так что можно сказать, что производство начинается с отдела по работе с персоналом, ведь без людей оно не может существовать.— Да, при собеседовании я очень многое могу сказать о человеке. Благодаря большому опыту я сразу понимаю, какая мотивация у кандидата, насколько он стрессоустойчив, задержится на этом месте или нет, сможет ли реализоваться. У меня несколько образований, в том числе и психологическое, поэтому я могу увидеть даже то, что человек пытается скрыть.— Я с детства малоспортивный человек. Но всегда за любое движение, которое ведёт к здоровому образу жизни! Я не посещаю регулярно спортзал, но по возможности выполняю какие–то упражнения. А ещё мне нравится поддерживать разные флешмобы, потому что человек здоров тогда, когда его окружают здоровые люди. А акция «Норильск, беги со мной!» к тому же благотворительная. Это ведь опять про любовь к людям. У человека должен быть какой–то смысл жизни, миссия, ощущение себя как личности.— Для меня это показатель того, что люди мне доверяют. Помимо желания учиться у меня есть стремление постоянно куда–то двигаться, чтобы всё вокруг кипело и фонтанировало. Когда моя дочь выросла, в работе всё устоялось, я вступила в партию «Единая Россия». Решила попробовать что–то новое.В начале двухтысячных на довыборах в горсовет я не прошла, но получила колоссальный опыт. Были встречи с людьми, погружение в их проблемы. Тогда я получила и навык публичных выступлений. Прошло несколько лет, я успела поработать в негосударственном пенсионном фонде, встречалась с работниками, пожалуй, всех предприятий от Талнаха до Дудинки. И вот уже с этим багажом на очередных выборах в горсовет я в партии снова выдвинула свою кандидатуру. Меня поддержали и однопартийцы, и избиратели.Сейчас я в депутатском корпусе второй созыв, и на выборах в 2017–м у меня по итогам голосования был второй результат по Талнаху. Я безмерно благодарна избирателям за это — вот она, настоящая оценка моего труда. Понятно, что абсолютно всех счастливыми не сделаешь, но хотя бы частично... Это здорово, когда ты можешь этот мир сделать чуточку лучше. Наши работники заслужили право жить в уютном и чистом городе. И у нас для этого созданы все условия благодаря тесному взаимодействию «Норникеля», администрации города и горсовета.— Я давно живу в жёстком тайминге, очень ценю свое время. Есть вещи, от которых могу отказаться. Например, я практически не смотрю телевизор. Новости узнаю из интернета, мне достаточно короткой и сжатой информации. Сейчас даже на друзей физически нет времени, всем говорю: «Будем дружить на пенсии». Что касается внучки и семьи, им я стараюсь максимально уделить время. Я общаюсь с ними по видеосвязи в обеденный перерыв. У меня в отношении внучки девиз: «Родители будут воспитывать, а я — баловать!» А баловать много нельзя, так что тут бабушкины радости идеально сбалансированы с занятостью.

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