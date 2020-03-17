

[Индекс номера 28 (10.04.2020)]



НАШ ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ

Норильску из Санкт-Петербурга

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Владимир Сидоров — начальник хлорно–кобальтового цеха никелевого завода в 2000–2011 гг. Трижды лауреат премии Завенягина. Приехал в Норильск в 1975 году после окончания Северо–Кавказского горно-металлургического института с дипломом инженера–металлурга по автоматизации производственных процессов. Под его руководством в ХКЦ были внедрены реакторы–диспергаторы, фильтры Diemme, новая технология промывки гидроокиси кобальта. В результате выпуск товарного кобальта был увеличен более чем на 20%. Владимир Сидоров Дорогие норильчане! Норильск — это моя судьба. Здесь я начал свою трудовую биографию, рос профессионально, научился преодолевать трудности. Работал секретарём комсомольской организации, в отделе кадров комбината и в ОТИЗе, электролизником водных растворов, аппаратчиком–гидрометаллургом, слесарем по ремонту оборудования, мастером смены в ХКЦ. О цехе и самом заводе у меня остались самые тёплые воспоминания. Грустно, что этого предприятия уже нет, но я понимаю, что его закрытие стало ещё одним шагом к улучшению экологической ситуации. Всем норильчанам я хочу пожелать по–кавказски крепкого здоровья. Компании — процветания и надёжности в производственных процессах, чтобы было больше автоматизации и механизации и люди трудились в комфортных условиях. Всем стабильной работы и стабильной зарплаты! И если уж не открываются новые производства, то пусть действующие работают устойчиво. Счастья, благополучия, оптимизма! Как говорится, здоровья в теле, денег в портфеле и никакой канители!



Наталья Никитина Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильск — это моя судьба. Здесь я начал свою трудовую биографию, рос профессионально, научился преодолевать трудности. Работал секретарём комсомольской организации, в отделе кадров комбината и в ОТИЗе, электролизником водных растворов, аппаратчиком–гидрометаллургом, слесарем по ремонту оборудования, мастером смены в ХКЦ. О цехе и самом заводе у меня остались самые тёплые воспоминания. Грустно, что этого предприятия уже нет, но я понимаю, что его закрытие стало ещё одним шагом к улучшению экологической ситуации.Всем норильчанам я хочу пожелать по–кавказски крепкого здоровья. Компании — процветания и надёжности в производственных процессах, чтобы было больше автоматизации и механизации и люди трудились в комфортных условиях.Всем стабильной работы и стабильной зарплаты! И если уж не открываются новые производства, то пусть действующие работают устойчиво. Счастья, благополучия, оптимизма! Как говорится, здоровья в теле, денег в портфеле и никакой канители!

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