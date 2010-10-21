[Индекс номера 3 (21.01.2020)]



Лица улиц

«Лица улиц» возвращаются.

«Заполярная Правда» запускает продолжение полюбившегося нашим читателям проекта - «Лица улиц».

Нынешний год богат на юбилеи. В мае мы отметим 75-летие Великой Победы, в июле - 85-летие «Норникеля». А уже сейчас можно поздравлять Талнах: 55 лет назад, с 1 января 1965 года, он стал считаться рабочим посёлком. В подарок району весь год мы будем гулять по Талнаху и рассказывать читателям его истории. И уже в эту пятницу, 24 января, мы приглашаем на первую экскурсию по улице Строителей и площади Победы.

Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Нынешний год богат на юбилеи. В мае мы отметим 75-летие Великой Победы, в июле - 85-летие «Норникеля». А уже сейчас можно поздравлять Талнах: 55 лет назад, с 1 января 1965 года, он стал считаться рабочим посёлком. В подарок району весь год мы будем гулять по Талнаху и рассказывать читателям его истории. И уже в эту пятницу, 24 января, мы приглашаем на первую экскурсию по улице Строителей и площади Победы.

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