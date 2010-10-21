[Индекс номера 3 (21.01.2020)]



Интервью

Самая большая заповедная территория страны на Таймыре. Кто её охраняет?

В январе отмечается День заповедников и национальных парков России – подходящий повод для подведения итогов ушедшего года.

О том, какие изменения произошли и чего достигла Объединённая дирекция заповедников Таймыра «Заполярной Правде» рассказал директор учреждения Константин Просекин. Об оптимизации работы госинспекторов, о новых мобильных кордонах и развитии информационно-гостевого комплекса «Путораны» на озере Лама читайте в нашей газете 24 января.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О том, какие изменения произошли и чего достигла Объединённая дирекция заповедников Таймыра «Заполярной Правде» рассказал директор учреждения Константин Просекин. Об оптимизации работы госинспекторов, о новых мобильных кордонах и развитии информационно-гостевого комплекса «Путораны» на озере Лама читайте в нашей газете 24 января.

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