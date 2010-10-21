[Индекс номера 3 (21.01.2020)]



Подробно

От сессии до сессии живут студенты весело.

25 января – День студента.

Накануне праздника «Заполярка» попросила преподавателей Норильского государственного индустриального института рассказать о том, с какими забавными случаями и студентами они сталкивались за свою карьеру, и какие они – современные абитуриенты? Читайте об этом в «Заполярной Правде» № 4 24 января 2020 года.

Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Накануне праздника «Заполярка» попросила преподавателей Норильского государственного индустриального института рассказать о том, с какими забавными случаями и студентами они сталкивались за свою карьеру, и какие они – современные абитуриенты? Читайте об этом в «Заполярной Правде» № 4 24 января 2020 года.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















