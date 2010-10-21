[Индекс номера 3 (21.01.2020)]



Культура

Не боги горшки обжигают

В Норильске появилась новая форма интересного досуга – гончарная мастерская «Колокол». Открывшаяся меньше месяца назад, она уже может похвастаться постоянными клиентами. Горожанам явно пришлось по душе это древнее ремесло.

О том, кто открыл «Колокол» и как организовал работу, читайте в следующем выпуске газеты «Заполярная Правда».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда О том, кто открыл «Колокол» и как организовал работу, читайте в следующем выпуске газеты «Заполярная Правда».

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