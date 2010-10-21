[Индекс номера 3 (21.01.2020)]



Спорт

Золотая коллекция

В выходные в Подмосковье пройдёт традиционный, шестой по счёту, Кубок легенд по хоккею, одним из организаторов которого выступает компания «Норникель».

История турнира началась в 2011 году. Как это было и что ждёт болельщиков в этот раз, читайте в «Заполярной Правде» 24 января 2020 года.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда История турнира началась в 2011 году. Как это было и что ждёт болельщиков в этот раз, читайте в «Заполярной Правде» 24 января 2020 года.

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