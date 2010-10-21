[Индекс номера 3 (21.01.2020)]

 Тема недели 
Ни читать, ни писать. О трудностях в обучении и любви к детям.

В прошлые выходные на центральном телевидении вновь поднимали тему проблем обучаемости современных школьников.
В «Прямом эфире» Андрея Малахова прозвучало новое многих родителей слово «дислексия», способное объяснить практически все проблемы с неуспеваемостью. Но стоит ли бежать с ребёнком-троечником к психологу за диагнозом?
Корреспондент «Заполярной Правды» Надежда Петрова искала ответ на страницах отечественных СМИ. К каким выводам пришла, читайте в следующем номере газеты 24 января.

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Статьи текущего номера:
Лица улиц 
«Заполярная Правда» запускает продолжение полюбившегося нашим читателям проекта - «Лица улиц».

Интервью 
В январе отмечается День заповедников и национальных парков России – подходящий повод для подведения итогов ушедшего года.

Подробно 
25 января – День студента.

Культура 
В Норильске появилась новая форма интересного досуга – гончарная мастерская «Колокол». Открывшаяся меньше месяца назад, она уже может похвастаться постоянными клиентами. Горожанам явно пришлось по душе это древнее ремесло.

Спорт 
В выходные в Подмосковье пройдёт традиционный, шестой по счёту, Кубок легенд по хоккею, одним из организаторов которого выступает компания «Норникель».

Тема недели 
В прошлые выходные на центральном телевидении вновь поднимали тему проблем обучаемости современных школьников.

Новости:
 21 января 2020 
18:01 Таксофоны на почте стали бесплатными.
17:45 Ансамбль «Казачок» отметил своё 15-летие.
17:25 В Норильске прошёл чемпионат города по водному поло.
17:04 За год КДЦ «Юбилейный» провёл 267 мероприятий, которые посетили почти 69 тысяч человек.
16:49 26 января в Норильске пройдёт десятая конференция исследователей территории.
16:30 В Норильске проводится доследственная проверка по факту действий сексуального характера в отношении 14-летней девочки.
16:05 Норильские дзюдоисты выступили на межрегиональном турнире.
15:54 Осторожно: мошенники. Норильчанка лишилась сбережений, доверившись злоумышленникам.
15:29 «Красивые» автомобильные номера будут продавать через портал госуслуг.
15:27 Голосование по поправкам в Конституцию РФ планируют провести до 1 мая.
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