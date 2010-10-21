[Индекс номера 3 (21.01.2020)]



Тема недели

Ни читать, ни писать. О трудностях в обучении и любви к детям.

В прошлые выходные на центральном телевидении вновь поднимали тему проблем обучаемости современных школьников.

В «Прямом эфире» Андрея Малахова прозвучало новое многих родителей слово «дислексия», способное объяснить практически все проблемы с неуспеваемостью. Но стоит ли бежать с ребёнком-троечником к психологу за диагнозом? Корреспондент «Заполярной Правды» Надежда Петрова искала ответ на страницах отечественных СМИ. К каким выводам пришла, читайте в следующем номере газеты 24 января.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В «Прямом эфире» Андрея Малахова прозвучало новое многих родителей слово «дислексия», способное объяснить практически все проблемы с неуспеваемостью. Но стоит ли бежать с ребёнком-троечником к психологу за диагнозом?Корреспондент «Заполярной Правды» Надежда Петрова искала ответ на страницах отечественных СМИ. К каким выводам пришла, читайте в следующем номере газеты 24 января.

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