[Индекс номера 30 (17.04.2020)]

 От первого лица 
Основы безопасности

Пандемия коронавируса существенно поменяла жизнь горожан. Естественно, у них есть множество вопросов. На основные ответил глава Норильска Ринат Ахметчин.
Горькое, но необходимое лекарство
– Ринат Вячеславович, пандемия коронавируса продолжается, принятые для сдерживания инфекции меры — это горькое, но необходимое для нашей экономики лекарство. Какая ситуация складывается в Норильске с мелким и средним бизнесом?
– На территории Норильска действует ряд указов губернатора, которые ограничивают деятельность предпринимателей. Ещё недавно в перечень предприятий малого и среднего бизнеса, которые не имели права работать, входили абсолютно все частные организации, за исключением разве что продовольственных магазинов, магазинов с товарами первой необходимости и аптек.
В тяжелой ситуации оказались руководители частных предприятий и индивидуальные предприниматели. Действительно, где им брать деньги на обязательные платежи, когда нет доходов. Понимая всю сложность экономической ситуации, мы с первых дней начали думать о разработке мер поддержки, принятие которых возможно на уровне муниципальной власти, в дополнение к тем, что были озвучены ранее президентом.
– Какие меры в итоге были приняты в Норильске?
– Во–первых, мы подали ходатайство в правительство края на расширение перечня организаций, которые могут работать, и оно уже рассмотрено. К работе возвращаются компании по ремонту бытовой техники и компьютеров, СТО, салоны красоты при наличии медицинской лицензии и ряд других организаций. Весь перечень можно посмотреть в указе губернатора от 10 апреля.
Во–вторых, 13 апреля я подписал распоряжение об отсрочке уплаты платежей до конца 2020 года для арендаторов муниципального имущества и земельных участков. Срок уплаты начнётся с 1 января 2021 года, и расчёт будет возможен вплоть до 1 января 2023 года, то есть рассрочка продлится целых два года с возможностью оплаты равными платежами. Вместе с этим мы перенесли уплату задолженностей, которые тоже будут подлежать рассрочке с 1 января 2021 до 1 января 2023 года — поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами. Эти меры поддержки предоставляются управлением имущества города. Чтобы ими воспользоваться, арендаторам нужно написать заявление на заключение соответствующих дополнительных соглашений к договорам аренды.
В–третьих. На внеочередной сессии горсовета, которая состоится в ближайшее время, будет рассмотрен вопрос о возможности снижения ставки ЕНВД в два раза — с 15% до 7,5% до конца 2020 года.
– Не повлияет ли расширение перечня работающих организаций на распространение коронавирусной инфекции?
– Мы сделаем всё, чтобы не повлияло. Конечно, абсолютно все будут работать в режиме усиленной дезинфекции. Постоянно обрабатывать и проветривать помещения, выполнять другие рекомендации Роспотребнадзора. Сотрудники должны работать исключительно в масках, перчатках и соблюдать все меры предосторожности.
При этом я хотел бы обратить особое внимание на тот факт, что перечень может быть изменён в любой момент. Если ситуация обострится, губернатор края может пересмотреть список и снова вынести указ о закрытии организаций. Но я хочу добавить, что на предприятия, которые не будут выполнять условия действующих указов, будут налагаться штрафы. С 12 апреля они повысились и для юридических лиц, например, сегодня составляют от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
– Как вы считаете, помогут ли вышеперечисленные меры бизнесу?
– Здесь важно отметить, что в конце марта мы запустили горячую линию для предпринимателей, которую курирует Агентство развития Норильска. Это было сделано не только для консультационной поддержки, но и, в первую очередь, для того чтобы, обрабатывая информацию, полученную от местных предпринимателей, разработать такие меры помощи бизнесу, которые были бы актуальны именно на нашей территории.
На горячую линию уже поступило более пятисот сообщений. Все они были в оперативном режиме проанализированы. И список мер, которые мы приняли в работу, был составлен именно бизнесменами. Сами предприниматели говорили о том, что им нужно, чтобы смягчить удар кризиса. Я думаю, если они сами это озвучили, значит, понимают, что им это поможет.
– Что ещё сегодня делается для того, чтобы смягчить последствия пандемии?
– Мы ежедневно принимаем разного рода решения на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса, куда входят не только власти города, но и депутаты, правоохранительные органы и руководство Заполярного филиала «Норникеля». Обсуждаем, что в наших силах, а с чем нужно выходить на более высокий уровень.
Сейчас все муниципальные учреждения максимально переведены на дистанционный режим, приём ведется исключительно по записи. Право на некоторые субсидии, к примеру, пособия на ребёнка или на оплату ЖКУ мы продлили автоматически, без каких–либо заявлений, которые были необходимы раньше.
С 1 июня Норильское территориальное отделение краевого управления соцзащиты приступит к приёму заявлений на новую меру поддержки для семей с детьми, предложенную президентом России, а именно — на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно. Размер такого пособия в Норильске составит почти 9 000 рублей. Помимо этого, управлением социальной политики города организована выдача и в необходимых случаях доставка продуктовых наборов для школьников и ветеранов Великой Отечественной.
Кроме того, сегодня мы стараемся снизить количество людей, прилетающих в Норильск без прописки и регистрации в нашем городе. Мы написали несколько писем авиакомпаниям NordStar и S7, чтобы они призывали таких граждан на время отказаться от полётов в Норильск. Тем более если кто–то хочет к нам прилететь просто в гости, он всё равно ничего не увидит в течение двух недель, поскольку должен будет провести этот срок в самоизоляции.
– Что бы вы хотели сказать гражданам в завершение интервью?
– На днях губернатор Красноярского края выпустил новый указ, согласно которому люди могут заниматься спортом на свежем воздухе, гулять с младенцами в закрытых колясках, ездить на дачу и так далее. Это было сделано для того, чтобы немного снять напряжение в обществе. Но я уже говорил и готов повторить снова: будьте бдительны и оставайтесь дома. Как мы видим, пандемия коронавируса не идёт на спад, а только набирает обороты.
По оценке экспертов–вирусологов и исходя из обращения президента эти три недели будут максимально неблагоприятными, а в Норильске в связи с климатическими условиями пик заболеваемости придётся на май. Поэтому я хочу обратиться ко всем норильчанам с просьбой: воздержитесь от любых выездов из Норильска в мае. Это крайне важно для снижения рисков завоза коронавируса в город и предотвращения вспышки. Я понимаю, что все очень устали быть постоянно дома. И всё же лучше быть в безопасности в четырёх стенах, чем на улице, рискуя подхватить инфекцию и заразить другого человека.


Николай Кондрашов
Фото Владимира МАКУШКИНА

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От первого лица 
Пандемия коронавируса существенно поменяла жизнь горожан. Естественно, у них есть множество вопросов. На основные ответил глава Норильска Ринат Ахметчин.

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