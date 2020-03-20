

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



Дела Духовные

Встречаем Пасху дома

19 апреля — Светлое Христово Воскресение. Норильчанам придётся встречать праздник дома.

Ничто не в силах омрачить радость праздника Накануне Роспотребнадзор предписал приостановить доступ людей в храмы с 16 по 30 апреля 2020 года в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, обратившись к пастве, отметил: – Одно из важнейших качеств духовных трудов человека — это послушание, и неслучайно святые подвижники веры придают ему значение фундаментального признака спасения: послушание превыше поста и молитвы. Сегодня наша верующая душа подвергается горестному испытанию вынужденным отлучением от Божественных храмов в связи с угрозой человеческой жизни — коронавирусом. Пастыри наши будут усердно совершать все богослужения, умоляя Господа ниспослать верующему народу стократное духовное утешение и укрепление надежды на скорое избавление от смертоносной заразы. Богослужения в храмах и монастырях Норильской епархии будут до конца апреля совершаться только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтёров, присутствие которых необходимо. Священство просит норильчан с пониманием отнестись к требованиям санитарно–эпидемиологических служб оставаться дома, совершая усердную домашнюю молитву и участвуя в богослужениях во время их видеотрансляции на православных телеканалах. Все таинства в наших храмах будут совершаться индивидуально по согласованию с настоятелями приходов. По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этот праздник Пасхи верующим разрешается самостоятельно совершить святой водой благословение куличей, пасок и яиц. Если вспомнить историю православного прихода в Норильске, зарегистрированного в 1990 году, то, получается, горожане впервые встречали праздник вместе 30 лет назад. Первая служба происходила в одной из норильских квартир, а массовое освящение пасхальной снеди из–за отсутствия церковного помещения по просьбам норильчан в первые годы проводили в кинотеатре «60 лет Октября» и Дворце спорта «Арктика». В канун Светлого Христова Воскресения епископ Норильский и Туруханский Агафангел обратился к читателям «Заполярной Правды». – Дорогие норильчане! Христос Воскресе! И нет никаких жизненных обстоятельств, которые могли бы омрачить эту великую радость! В эти дни призываю всех верующих усилить молитву, и если нет возможности прийти в храм, то каждая православная семья должна сделать храмом свой дом, где постоянно совершается молитва о себе, о своих детях, о властях и воинстве, которые борются с эпидемией, за врачей и больных. Пусть дни вынужденного уединения станут школой молитвы и для тех, кто раньше не обращался к Богу. Учитесь молиться, научите молиться с вами своих детей. Молитва духовенства в храмах соединится с вашей домашней молитвой, и мы будем в эти дни едины в своей вере в Господа и уповании на Его милосердие. Поздравляю вас всех с праздником Пасхи Господней и желаю сохранять мир и взаимную любовь, своими добрыми делами исповедовать те нравственные ценности, которые всегда объединяли нас и в радости, и перед лицом любых испытаний. Да пребудут со всеми вами милость и благословение Божие! Христос Воскресе! Традиционно по федеральным каналам в святую ночь пройдёт трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя в Москве. Для организации онлайн–вещания из кафедрального Свято–Скорбященского собора пока нет технической возможности. Хотя в норильской истории, в 2001 году, на Пасху такое событие состоялось благодаря поддержке «Канала–7». Известный доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Осипов обращается к верующим, которые переживают о том, что во время карантина нельзя молиться в храмах: – Мы же всё–таки христиане и понимаем, что случайностей в нашей жизни нет. Как в жизни отдельного человека, так и тем более в жизни Церкви. Поскольку это произошло, надо понимать: так угодно воле Божией. По какой–то причине, о которой нам, наверное, всё–таки стоит подумать, это произошло именно сейчас. Алексей Осипов, имеющий большой авторитет среди верующих, считает, что сегодня православные в России живут в довольно комфортных религиозных условиях, к которым уже привыкли, поэтому «любое отступление от этой нормы оказывается для нас чуть ли не трагедией». Он предлагает вспомнить советский период, когда люди годами, а то и десятилетиями не имели возможности посещать храм. В светлый праздник советуем посетить онлайн–фестиваль «Пасху радостно встречаем!», который проводит исторический парк «Россия — моя история». Здесь можно будет узнать об истории празднования Пасхи во времена династии Романовых, ознакомиться с семейными традициями. 19 апреля на сайте myhistorypark.ru будет транслироваться лекция «Пасха 1941–1944 гг.: на фронте, в тылу, на оккупированной территории, в блокадном Ленинграде». А в аккаунтах исторического парка в социальных сетях будут публиковаться интересные факты о празднике, фото– и видеосюжеты о приготовлении блюд праздничного пасхального стола.



Ирина Даниленко Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Накануне Роспотребнадзор предписал приостановить доступ людей в храмы с 16 по 30 апреля 2020 года в связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, обратившись к пастве, отметил:– Одно из важнейших качеств духовных трудов человека — это послушание, и неслучайно святые подвижники веры придают ему значение фундаментального признака спасения: послушание превыше поста и молитвы. Сегодня наша верующая душа подвергается горестному испытанию вынужденным отлучением от Божественных храмов в связи с угрозой человеческой жизни — коронавирусом. Пастыри наши будут усердно совершать все богослужения, умоляя Господа ниспослать верующему народу стократное духовное утешение и укрепление надежды на скорое избавление от смертоносной заразы.Богослужения в храмах и монастырях Норильской епархии будут до конца апреля совершаться только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтёров, присутствие которых необходимо. Священство просит норильчан с пониманием отнестись к требованиям санитарно–эпидемиологических служб оставаться дома, совершая усердную домашнюю молитву и участвуя в богослужениях во время их видеотрансляции на православных телеканалах. Все таинства в наших храмах будут совершаться индивидуально по согласованию с настоятелями приходов.По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этот праздник Пасхи верующим разрешается самостоятельно совершить святой водой благословение куличей, пасок и яиц. Если вспомнить историю православного прихода в Норильске, зарегистрированного в 1990 году, то, получается, горожане впервые встречали праздник вместе 30 лет назад. Первая служба происходила в одной из норильских квартир, а массовое освящение пасхальной снеди из–за отсутствия церковного помещения по просьбам норильчан в первые годы проводили в кинотеатре «60 лет Октября» и Дворце спорта «Арктика».В канун Светлого Христова Воскресения епископ Норильский и Туруханский Агафангел обратился к читателям «Заполярной Правды».– Дорогие норильчане! Христос Воскресе! И нет никаких жизненных обстоятельств, которые могли бы омрачить эту великую радость! В эти дни призываю всех верующих усилить молитву, и если нет возможности прийти в храм, то каждая православная семья должна сделать храмом свой дом, где постоянно совершается молитва о себе, о своих детях, о властях и воинстве, которые борются с эпидемией, за врачей и больных. Пусть дни вынужденного уединения станут школой молитвы и для тех, кто раньше не обращался к Богу. Учитесь молиться, научите молиться с вами своих детей. Молитва духовенства в храмах соединится с вашей домашней молитвой, и мы будем в эти дни едины в своей вере в Господа и уповании на Его милосердие. Поздравляю вас всех с праздником Пасхи Господней и желаю сохранять мир и взаимную любовь, своими добрыми делами исповедовать те нравственные ценности, которые всегда объединяли нас и в радости, и перед лицом любых испытаний. Да пребудут со всеми вами милость и благословение Божие! Христос Воскресе!Традиционно по федеральным каналам в святую ночь пройдёт трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя в Москве. Для организации онлайн–вещания из кафедрального Свято–Скорбященского собора пока нет технической возможности. Хотя в норильской истории, в 2001 году, на Пасху такое событие состоялось благодаря поддержке «Канала–7».Известный доктор богословия, профессор Московской духовной академии Алексей Осипов обращается к верующим, которые переживают о том, что во время карантина нельзя молиться в храмах:– Мы же всё–таки христиане и понимаем, что случайностей в нашей жизни нет. Как в жизни отдельного человека, так и тем более в жизни Церкви. Поскольку это произошло, надо понимать: так угодно воле Божией. По какой–то причине, о которой нам, наверное, всё–таки стоит подумать, это произошло именно сейчас.Алексей Осипов, имеющий большой авторитет среди верующих, считает, что сегодня православные в России живут в довольно комфортных религиозных условиях, к которым уже привыкли, поэтому «любое отступление от этой нормы оказывается для нас чуть ли не трагедией». Он предлагает вспомнить советский период, когда люди годами, а то и десятилетиями не имели возможности посещать храм.В светлый праздник советуем посетить онлайн–фестиваль «Пасху радостно встречаем!», который проводит исторический парк «Россия — моя история». Здесь можно будет узнать об истории празднования Пасхи во времена династии Романовых, ознакомиться с семейными традициями. 19 апреля на сайте myhistorypark.ruбудет транслироваться лекция «Пасха 1941–1944 гг.: на фронте, в тылу, на оккупированной территории, в блокадном Ленинграде». А в аккаунтах исторического парка в социальных сетях будут публиковаться интересные факты о празднике, фото– и видеосюжеты о приготовлении блюд праздничного пасхального стола.

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