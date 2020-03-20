

[Индекс номера 30 (17.04.2020)]



Интервью

Пища для ума

Наша сегодняшняя героиня — девушка целеустремлённая и амбициозная, в спорте иначе нельзя. Знакомьтесь: Анастасия Целлер, тренер спортивной школы, фитнес–тренер, фитнес–диетолог, автор проектов по снижению веса.

Анастасия Целлер, фитнес–диетолог • В 2014–м окончила Красноярский государственный педагогический университет и получила диплом специалиста по физической культуре. • В 2015 году прошла обучение в Высшей школе фитнеса и бодибилдинга Москвы по специальности «фитнес–диетолог». • В 2017 году получила диплом инструктора по зумбе в международной школе Zumba Fitness. • С 2019 года — председатель общественной спортивной организации «Федерация прыжков на батуте города Норильска» и тренер отделения «Прыжки на батуте» спортивной школы № 2. – Настя, расскажи о себе. – В детстве я занималась спортивной акробатикой и, выполнив разряд кандидата в мастера спорта России, завершила спортивную карьеру и решила сосредоточиться на учёбе в вузе. А поступила я на отделение физической культуры Красноярского госпедуниверситета — десять лет в спорте не прошли даром. Поддерживать себя в форме мне помогали занятия в университете и тренажерный зал. В то время я и заинтересовалась фитнесом и здоровым питанием. Получая высшее образование, параллельно работала специалистом в Молодёжном центре. В мои задачи входила популяризация здорового образа жизни, поскольку я возглавляла городской штаб флагманской программы «Беги за мной, Сибирь!», кроме того, была тренером по стретчингу. Постепенно моё увлечение переросло в профессию — я стала руководителем студии фитнеса. Получив опыт тренерской деятельности, поняла: чтобы люди получили желаемый результат, им недостаточно просто позаниматься, получить нагрузку, необходимо ещё и контролировать вес. Сделать это можно на специальных фитнес–марафонах с выполнением домашних заданий под руководством тренера. Тогда всё получится. Сейчас такие проекты обрели большую популярность, и я стала чувствовать, что приношу реальную пользу людям. Онлайн-тренировка для тех, кто хочет сохранить форму – Почему решила обучиться на фитнес–диетолога? – Когда я занималась тренерской деятельностью, начала приглашать в свои проекты спортивного психолога и других специалистов, а вот фитнес–диетолога в городе не было, и я подумала: «А почему бы мне не стать универсальным специалистом?». Нашла дистанционные курсы, прошла обучение и успешно сдала экзамен. Так как тренды в сфере фитнеса часто обновляются, то приходится заниматься самообучением, что я регулярно и делаю, а помимо этого анализирую и тестирую новые методы в диетологии. – Что составляет основу правильного питания? – Сейчас большинство специалистов–диетологов уходят от понятия «правильное питание». Несколько лет назад достаточно было получить список продуктов с указанием желательного времени их употребления. Но жизнь показала, что этот метод не работает и приводит к срывам. Система правильного питания в большей степени необходима профессиональным спортсменам или людям с заболеваниями ЖКТ. Нет правильного и неправильного питания, для каждого человека всё индивидуально. В этой ситуации есть смысл говорить о здоровом и сбалансированном питании, что подразумевает: разнообразный рацион, достаточное количество клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельнозерновых и бобовых культурах. Не стоит забывать и о воде. Не нужно вливать в себя два литра воды. Для одного человека это будет нормально, а у другого вызовет дискомфорт, поэтому надо вывести свою норму, записывая количество выпитой жидкости. Нужно научиться есть небольшими порциями, прислушиваясь к своему организму. Обращайте внимание на состав продуктов, которые вы покупаете, их срок годности и условия хранения. Старайтесь свести к минимуму потребление покупных соусов, фастфуда, сладких газировок, магазинных сладостей, сахаросодержащих продуктов. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Не доедайте, если уже насытились. Не садитесь за стол, если не голодны. Последний приём пищи должен быть за два часа до сна. На пьедестале почёта – юные спортсменки – Возможно ли организовать здоровое питание в современных реалиях, с таким бешеным темпом жизни? – Если вы всё–таки на это решились, необходимо придерживаться программы, которую вам может составить специалист, учитывая ваши данные: возраст, физическое состояние, режим труда и отдыха. Получив программу, запаситесь контейнерами, чтобы носить еду с собой и избегать перекусов в общепите. Также придётся вести учёт калорий, белков, жиров и углеводов, а для этого нужно обзавестись таблицей калорийности продуктов, скачать в интернете приложение для подсчёта калорий и купить кухонные электронные весы. А теперь попробуем всё это представить в условиях нашей стремительной жизни... Мало кто готов бегать с кучей контейнеров и каждый приём пищи подсчитывать количество потребляемых калорий. – Как переедание связано со стрессом? – Одни при стрессе отказываются от еды, другие, наоборот, постоянно что–нибудь жуют. Современный человек чаще всего стресс заедает, успокаивая, поощряя или балуя себя вкусняшками. Гораздо реже люди отвлекают себя занятиями или делами. Переедание — крайне вредная привычка, которая может привести к пищевой зависимости. В результате перенасыщения во всем организме постепенно происходят изменения, начиная с прибавки в весе и заканчивая ухудшением самочувствия из–за нарушений в работе внутренних органов. Если верить статистике, то в качестве антидепрессанта и поощрения мужчины используют алкоголь и табак, а женщины — еду. – Как может улучшить своё питание работающий человек? – Даже трудоголик, который буквально пропадает на работе, может обеспечить себе сбалансированный рацион. Просто стоит заранее планировать своё меню хотя бы на ближайший день. Можно готовить любимую пищу на несколько дней вперёд, отдавая предпочтение полезным продуктам. А в качестве перекусов использовать орехи, сухо-фрукты, диетические батончики. В последнее время стали популярны услуги сервисов доставки здорового питания. Вкусная и полезная еда своими руками – Какие заблуждения относительно здорового питания и снижения веса ходят в народе? – Первое: чтобы сбросить лишние килограммы, нужно обмотаться пищевой плёнкой, надеть пояс для похудения и усиленно заниматься. Это небезопасно, так как приводит к искусственному повышению температуры тела, что в свою очередь чревато потерей сознания и другими неприятными последствиями. Да и эффект от таких пыток нулевой. Организм просто теряет жидкость, которая вернётся с первым же стаканом воды. Второе: снижению веса способствуют мочегонные препараты и слабительные чаи для похудения. Мочегонные препараты можно применять только по назначению врача! Они, так же как и слабительные чаи, просто «выгоняют» лишнюю жидкость из организма, жировые отложения при этом остаются нетронутыми. Такое искусственное обезвоживание приводит к минимальному снижению веса и серьёзным проблемам со здоровьем. Третье: чтобы похудеть, нужно не есть после 18 часов. У каждого человека свой режим дня, подъём и отбой — в разное время, как и приём пищи. Поэтому нельзя утверждать, что если мы все откажемся от еды после шести часов вечера, то вес начнёт снижаться. Более того, длительное голодание может привести к очередному стрессу и, как следствие, набору веса. Поэтому оптимальный вариант — есть не позднее чем за два часа до сна. Нет волшебной таблетки или коктейля для снижения веса. 80% успеха зависит от вашего рациона. И диеты тут не панацея, не доводите себя до срыва. Старайтесь побольше двигаться – и при самоизоляции можно эффективно заниматься дома.



Наталья Черкашина Фото из личного архива Анастасии Целлер

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда • В 2014–м окончила Красноярский государственный педагогический университет и получила диплом специалиста по физической культуре.• В 2015 году прошла обучение в Высшей школе фитнеса и бодибилдинга Москвы по специальности «фитнес–диетолог».• В 2017 году получила диплом инструктора по зумбе в международной школе Zumba Fitness.• С 2019 года — председатель общественной спортивной организации «Федерация прыжков на батуте города Норильска» и тренер отделения «Прыжки на батуте» спортивной школы № 2.– В детстве я занималась спортивной акробатикой и, выполнив разряд кандидата в мастера спорта России, завершила спортивную карьеру и решила сосредоточиться на учёбе в вузе. А поступила я на отделение физической культуры Красноярского госпедуниверситета — десять лет в спорте не прошли даром. Поддерживать себя в форме мне помогали занятия в университете и тренажерный зал. В то время я и заинтересовалась фитнесом и здоровым питанием. Получая высшее образование, параллельно работала специалистом в Молодёжном центре. В мои задачи входила популяризация здорового образа жизни, поскольку я возглавляла городской штаб флагманской программы «Беги за мной, Сибирь!», кроме того, была тренером по стретчингу.Постепенно моё увлечение переросло в профессию — я стала руководителем студии фитнеса. Получив опыт тренерской деятельности, поняла: чтобы люди получили желаемый результат, им недостаточно просто позаниматься, получить нагрузку, необходимо ещё и контролировать вес. Сделать это можно на специальных фитнес–марафонах с выполнением домашних заданий под руководством тренера. Тогда всё получится. Сейчас такие проекты обрели большую популярность, и я стала чувствовать, что приношу реальную пользу людям.– Когда я занималась тренерской деятельностью, начала приглашать в свои проекты спортивного психолога и других специалистов, а вот фитнес–диетолога в городе не было, и я подумала: «А почему бы мне не стать универсальным специалистом?». Нашла дистанционные курсы, прошла обучение и успешно сдала экзамен. Так как тренды в сфере фитнеса часто обновляются, то приходится заниматься самообучением, что я регулярно и делаю, а помимо этого анализирую и тестирую новые методы в диетологии.– Сейчас большинство специалистов–диетологов уходят от понятия «правильное питание». Несколько лет назад достаточно было получить список продуктов с указанием желательного времени их употребления. Но жизнь показала, что этот метод не работает и приводит к срывам. Система правильного питания в большей степени необходима профессиональным спортсменам или людям с заболеваниями ЖКТ. Нет правильного и неправильного питания, для каждого человека всё индивидуально. В этой ситуации есть смысл говорить о здоровом и сбалансированном питании, что подразумевает: разнообразный рацион, достаточное количество клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельнозерновых и бобовых культурах. Не стоит забывать и о воде. Не нужно вливать в себя два литра воды. Для одного человека это будет нормально, а у другого вызовет дискомфорт, поэтому надо вывести свою норму, записывая количество выпитой жидкости.Нужно научиться есть небольшими порциями, прислушиваясь к своему организму. Обращайте внимание на состав продуктов, которые вы покупаете, их срок годности и условия хранения. Старайтесь свести к минимуму потребление покупных соусов, фастфуда, сладких газировок, магазинных сладостей, сахаросодержащих продуктов. Мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Не доедайте, если уже насытились. Не садитесь за стол, если не голодны. Последний приём пищи должен быть за два часа до сна.– Если вы всё–таки на это решились, необходимо придерживаться программы, которую вам может составить специалист, учитывая ваши данные: возраст, физическое состояние, режим труда и отдыха. Получив программу, запаситесь контейнерами, чтобы носить еду с собой и избегать перекусов в общепите. Также придётся вести учёт калорий, белков, жиров и углеводов, а для этого нужно обзавестись таблицей калорийности продуктов, скачать в интернете приложение для подсчёта калорий и купить кухонные электронные весы. А теперь попробуем всё это представить в условиях нашей стремительной жизни... Мало кто готов бегать с кучей контейнеров и каждый приём пищи подсчитывать количество потребляемых калорий.– Одни при стрессе отказываются от еды, другие, наоборот, постоянно что–нибудь жуют. Современный человек чаще всего стресс заедает, успокаивая, поощряя или балуя себя вкусняшками. Гораздо реже люди отвлекают себя занятиями или делами. Переедание — крайне вредная привычка, которая может привести к пищевой зависимости. В результате перенасыщения во всем организме постепенно происходят изменения, начиная с прибавки в весе и заканчивая ухудшением самочувствия из–за нарушений в работе внутренних органов. Если верить статистике, то в качестве антидепрессанта и поощрения мужчины используют алкоголь и табак, а женщины — еду.– Даже трудоголик, который буквально пропадает на работе, может обеспечить себе сбалансированный рацион. Просто стоит заранее планировать своё меню хотя бы на ближайший день. Можно готовить любимую пищу на несколько дней вперёд, отдавая предпочтение полезным продуктам. А в качестве перекусов использовать орехи, сухо-фрукты, диетические батончики. В последнее время стали популярны услуги сервисов доставки здорового питания.– Первое: чтобы сбросить лишние килограммы, нужно обмотаться пищевой плёнкой, надеть пояс для похудения и усиленно заниматься. Это небезопасно, так как приводит к искусственному повышению температуры тела, что в свою очередь чревато потерей сознания и другими неприятными последствиями. Да и эффект от таких пыток нулевой. Организм просто теряет жидкость, которая вернётся с первым же стаканом воды.Второе: снижению веса способствуют мочегонные препараты и слабительные чаи для похудения. Мочегонные препараты можно применять только по назначению врача! Они, так же как и слабительные чаи, просто «выгоняют» лишнюю жидкость из организма, жировые отложения при этом остаются нетронутыми. Такое искусственное обезвоживание приводит к минимальному снижению веса и серьёзным проблемам со здоровьем.Третье: чтобы похудеть, нужно не есть после 18 часов. У каждого человека свой режим дня, подъём и отбой — в разное время, как и приём пищи. Поэтому нельзя утверждать, что если мы все откажемся от еды после шести часов вечера, то вес начнёт снижаться. Более того, длительное голодание может привести к очередному стрессу и, как следствие, набору веса. Поэтому оптимальный вариант — есть не позднее чем за два часа до сна.Нет волшебной таблетки или коктейля для снижения веса. 80% успеха зависит от вашего рациона. И диеты тут не панацея, не доводите себя до срыва. Старайтесь побольше двигаться – и при самоизоляции можно эффективно заниматься дома.

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